台股大跌原因？狂殺逾1700點史上第6大 股海老手：無關基本面、中期支撐看這關

文．林韋伶

週二（7/14）台股盤中遭遇強烈賣壓，加權指數一路震盪走低。截至上午11點，加權指數大跌1407.54點，跌幅達3.10%，指數來到43972.98點，失守44000點整數關卡。

週二台股盤中最高一度觸及45364點，但最低一度下探43657.04點、大跌超過1700點，寫下史上第6大單日跌點。觀察個股盤中表現，以南亞科（2408）表現相對穩健，逆勢上漲1元、漲幅0.24%，成交價來到424元。

其餘大型權值股與焦點股全面走跌，像是台積電（2330）下跌40元，跌幅1.64%，來到2400元；環球晶（6488）下跌80元，跌幅5.39%，來到1405元；聯發科（2454）大跌245元，跌幅6.41%，來到3580元；國巨（2327）重挫66元，跌幅達8.09%，來到750元。

中小型股為主的櫃買指數（OTC）跌勢更為慘烈，盤中跌幅高達6.13%，指數暫報394.14點。電子指與金融指也分別下挫3.39%與2.00%，盤面呈現全面修正格局。

台股大跌別慌！黃詣庭解析：無關基本面

台股週二開盤後跌勢加劇，原先的強勢族群成為殺盤重心，引發市場恐慌。對此，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股此波修正主要是受到國際股市轉弱的影響，屬於「跟跌」性質，且下跌主因來自地緣政治與避險情緒，並非台灣產業的基本面出現變化，建議投資人短線應謹慎看待，若想逢低布局，應以主流產業的龍頭股為首選。

黃詣庭分析，在台股跌勢加劇之前，國際股市已經明顯轉弱，特別是費城半導體與韓國股市都已跌到約季線的位置，台股算是跟跌。

黃詣庭強調，包含台積電在內的台灣大型電子股，基本面依然相當堅實，「短線的回檔並不是因為基本面出現疑慮，而是真的短線漲多」。他分析，影響盤勢的是外在因素：第一是中東地緣政治風險惡化，第二是油價再度衝高站回每桶80美元以上，引發市場對聯準會接下來升息的恐懼與擔憂加劇，第三則是針對短線漲多族群與交易過度擁擠族群的技術面調節。

籌碼面需去槓桿 融資減至5000億較健康

此外，從台股本身的結構來看，目前仍有融資水位偏高的現象。黃詣庭指出，截至週一為止，融資餘額仍高達6183億元，相較於5月中旬的5000億元左右，在短短一個半月內增加了約1000億元，顯示散戶交易與當沖依舊相當熱絡。

他認為，如果修正調節過程中能讓融資明顯降溫，理想上若能減到5000億元左右的水平，對後續盤勢的止穩會相對比較健康。

在技術面位階上，黃詣庭表示，目前指數已跌破短期頸線，短線上的觀察重點在於季線至6月上旬低點的防守力道，「42000到43000會是很重要的中期支撐」。

他示警：「假設跌破42000的話，整體的頭部現象就會更加明顯，整理時間就勢必要拉長」，屆時台股將需要更多時間進行大範圍的箱型整理。

投資人如何因應？短線謹慎、逢低買龍頭

面對7月份相對拉回整理的盤勢，黃詣庭表示：「建議投資人短線上先謹慎看待目前的盤勢」。不過，由於這並不是針對基本面的轉折殺盤，因此從高點要大跌20%的難度很高，主要以高檔下修10%左右的修正調節為主。

至於投資人該如何操作？黃詣庭認為，原先跌幅較大的強勢產業如矽晶圓、成熟製程IC、PCB及記憶體等，其漲價題材與基本面依舊堅實，產業轉折向上的力道仍能延續。

因此，投資人不必過度恐慌，「逢回布局的話，還是建議尋找主流產業當中的領導業者」。

富蘭克林華美投信第一富基金經理人周暐耘也分析，近期台股面臨資金大舉外流與籌碼面劇烈波動，主要受制於三大外部逆風：美伊衝突重啟帶動油價急漲、Fed 升息態度轉趨強硬，以及韓股震盪對亞太市場信心的打擊。但他強調，必須釐清的是，台積電法說會展望預期與市場的樂觀想像大致相符，基本面並未轉折，因此台積電並非本波台股修正的主因。

他認為，真正的核心癥結在於「市場信心匱乏導致的籌碼鬆動」。考量短期波動加劇，建議帶有槓桿部位或資金水位接近滿檔的投資人，應主動降低持股水位以控管下檔風險。

指數在高檔區震檔加快、加大 沉澱後可望續揚

第一金投信則指出，第二季以來台股勁揚頻創新高後，近期指數處高檔區震盪加快、加大，投資人面對下半年台股行情投資策略宜謹慎因應，儘管美、台、韓等科技指數皆出現修正，不過，AI科技產業成長力道強勁，台股回檔、籌碼沈澱後，可望蓄積續揚推升力。

主動第一金優股息ETF經理人張正中指出，此波台股的表現，持續反應AI帶來的產業轉型，展現台股高獲利成長、高股利成長、高本益比的特性，接著在下半年，進入高波動、類股輪動加快的台股行情，特別進入傳統台股除權息旺季，不少高股息成長標的，在波動行情中，更接棒成為穩盤要角。

張正中對於台股AI供應鏈的後市成長力仍持續看好，觀察台股企業營運動能，Bloomberg資料顯示，2026年預估台股企業營業利益年增率達53%，企業獲利年增率達49%，且預估2027年仍維持超過兩成以上的成長力道，AI訂單需求、新世代規格汰換升級等，正是支撐股價的關鍵動能。

張正中認為，現階段高通膨、高利率環境對股市評價形成壓力，不過，台股整體報酬多來自企業獲利成長與產業結構調整，歷經波動後指數表現仍將回復獲利動能趨勢，目前AI需求成長與升級趨勢明確，相關供應鏈訂單與獲利動能正向，整體AI投資仍處上升循環，基本面穩健、具競爭優勢的企業長線布局機會佳。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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