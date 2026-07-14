00919配息率逾13%底氣在哪？除息後還能追、29元要抱下去？月領1萬本金這樣算

文．黃明惠

00919等多檔ETF本周發股息！週二(7/14)共有7檔熱門ETF將發放股利，總金額逾244.66億元，216萬8305名存股族可望一早被錢香醒；其中00919配發179.91億金額最多，133.6萬位受益人平均每人可領1萬3460元。 00919本次配息，每股配發金額達1元現金股利，是連續第2季寫下新高，若以公告日收盤價換算，預估年化配息率達13.33%，已連續13個季度維持在10%以上的水準。 00919股價周二以29.71元開出，盤中最高觸及29.74元、最低來到29.05元，現在可以買嗎？

資金活水到。本週是台股ETF股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，預計7月14日有7檔將發放股利預估逾244.66億元，預估共有216萬8305位受益人一早被錢香醒。

進一步統計包括群益台灣精選高息(00919)在內共7檔台股ETF發放逾244.66億元現金股利，預計216.8萬位投資人受益，其中以00919配發179.91億金額最多，133.6萬位受益人平均每人可領13460元為自己加薪。

圖/今周刊

翻攝YAHOO股市。

00919配息資訊

第二季配息：1元

除息日：6/16

最後買進日：6/15

發息日：7/13

擁有近126萬位受益人的高人氣國民ETF 00919公布第13次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919第13次配息期前公告預估配發金額為新臺幣1元，本次除息日為2026年6月16日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。

00919本次預估配息金額1元是連續第二季創新高，以6/1收盤價30元來計算，00919預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。

00919成分股組成

ETF理財達人表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，投資人不妨以台股高息ETF介入台股。

圖/今周刊

00919存股優勢

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。

今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因，投資人可以留意持有金融股比例高的台股ETF相關投資契機。

整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

00919月領一萬要多少本金

對於想要藉由00919達到每月加薪目標的存股族，他也提出具體試算，以近期30元左右、單季配息1元計算，若想達成平均每月領取1萬元現金股利（每季領3萬元），約需持有30張以上，總投入本金約90萬元；若目標為每月加薪3萬元，則需持有約90張以上、投入本金需270萬元。

知美說，投資高股息ETF的關鍵在於「抱得住」與「長期配息的穩定性」，在2026年多頭市場中，投資人可盡情享受配息與殖利率的最大化，但在行情震盪時，則應回歸追求配息、殖利率與填息的穩定度，投資人唯有堅持長期的本金投入與時間複利，才能順利累積資產。

本文授權自今周刊，原文見此。

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