鄭麗文提台股快5萬點只是表面「台灣快爛掉」？謝金河曝數據打臉

文．謝金河

知福，惜福才是台灣人的本色！ 國民黨主席鄭麗文最近對股市發表看法，她說台灣股市五萬點，這只是表面，台灣快爛掉了！很快就招來網友熱烈回應，有人說，只有內心醜陋，爛的人才會看到她們所想的！

在台灣，任何一樣事都可以有兩面不同的看法，就像台積電從200元以來一直都有人唱衰，看最壞的是說台積電會步Toshiba後塵，最後會破產。客氣的人說台灣只是台積電一個人的武林！這都是個人的看法，可以互相尊重。

不過，鄭麗文主席說台灣快爛掉，很多人都不太以為然。從經濟及股市的表現來看，台灣都處在歴史上從來沒有見過的大時代，台灣人以前常常感嘆生為台灣人的悲哀，現在逐漸找回信心。

最近偶爾看看中國的Ai短影片，很多劇情千篇一律，都是婆婆虐待媳婦，然後媳婦把婚前所有的房子賣掉，大家吵成一團。要不然就是兒子變成白眼狼，認錢不認親情，整個社會充滿勢利，極端現實的一面，這才是爛掉的本質。

台灣人多數是和善的，台灣人不會去霸凌別人或別的國家，也不會長臂管轄去框別人。遇到重大災難，台灣人捐款比別人踴躍，當年日本的311大地震，台灣人的捐款迄今仍讓日本人感念！中國的汶川大地震，台灣人捐款也同樣名列前茅。

這也讓我想到有人整理張忠謀先生的一句話：他說：不管人生或事業，都是跑馬拉松，成功往往是長久的努力，不是一兩年就能做到，今天成功，也不代表永遠成功！這是恆久的努力。

今年上半年台股上漲59.25%，比不上南韓大漲103.69%，但比中國上海股市上漲3.19%好很多。如果再對比香港恆生指數下跌10.72%，或是印尼股市下跌34.65%，台灣的表現已經很卓越。

今年印尼盾重貶到18002兌一美元，印尼股，𣿬，債市三殺，最慘的土耳其里拉從5.16狂跌到46.909兌一美元，滙市在崩潰邊緣。

我們比上也許不足，但比下台灣可以很知足！台灣人民的心是良善的，只有心向中國的政治人物無法忍受台灣的美好！

本文授權自今周刊，原文見此。

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