雷虎、長榮航太股價飆背後護國祕密！謝金河：無人機業大廠一動「對岸電話就打來」

文．謝金河

又一個只能做，不能說的產業。俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第五年，一開始大家認為速戰速決的戰爭，如今變成一場長期消耗戰，本來大家以為一定輸的烏克蘭，這一年來靠無人機奇襲，居然發揮意想不到的戰果。

無人機小兵立大功！能源出口大國俄羅斯，竟苦於缺油

最近大家看到俄羅斯石油供應不足的新聞，照理說，俄羅斯是能源出口大國，怎麼可能會缺油？

仔細看，烏克蘭的無人機專門鎖定俄羅斯的石油裂解廠，俄羅斯的石油裂解廠只剩一座沒有被攻擊，原油必須經過裂解才能被使用。顯然烏克蘭打蛇打在七吋！

台灣無人機只能做不能說！大廠跨入軍用無人機「對岸電話就打過來」

最近我看到一則不太醒目的新聞，嘉義一家小工廠叫坤暐是供應烏克蘭的廠商之一。

這個禮拜我邀請漢翔董事長曹進平和研究俄烏戰爭的專家李東昇一起談無人機產業。

我拿一張曹董和波蘭代表的簽約儀式照片，後面有龔明鑫部長，我問曹董內容是什麼？他很含蓄的說，只能做，不能說！

在台灣有很多只能做，不能說的事，包括台灣的主權定位。無人機也是敏感的產業！照理說，無人機產業可能會是下一個兆元產業，無人機能大量生產，是台灣ICT大廠的強項，但大家都很低調。前些年，緯創斥資10億投資經緯航太，沒想到經緯變成消滅公司，雙方還在打官司。

原因是，這些ICT大廠在中國都有廠，只要他們一腳踩進軍用無人機產業，對岸電話就打過來。這些年，台塑，義美，和碩，甚至鴻海都有投無人機，但他們都不願意浮上檯面。

雷虎(8033)、長榮航太(2645)股價飆！台灣成為生產廉價無人機重要基地

這次烏克蘭的無人機讓大家見識到無人機及反制無人機的不對稱戰爭威力，而且，無人機有去無回，必須要低價。

過去美國主攻一架數百萬的高檔無人機發現戰略錯誤，這一年來AIT的谷立言處長幾乎把重心都放在這個上面。台灣在去紅供應鏈下，必然成為生產廉價無人機的重要基地！

這可以從Anduril的Palmer Lucky三番兩次來台尋找台灣夥伴看出端倪。這次藍白合力卡國防預算即將告一段落，台灣的路障正逐漸清除，最近雷虎(8033)股價跑到239元，雷虎第一季EPS只有0.34元，長榮航太(2645)也漲到258.5元，這是一個產業升火待發的訊號。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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