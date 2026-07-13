定期定額主動型基金 女兒壓歲錢滾120%報酬！ 女主播公開「核心衛星」82法則

文．周靖璞

近期AI浪潮帶動全球科技股持續走強，投資市場高股息及主動式ETF熱潮，部分主動型科技基金投資熱度復燃。長期研究基金市場、「基金小姐姐」詹璇依認為，多元性商品目的並非互相取代，而是提供不同配置搭配選擇。她在節目中分享，從慘賠套牢到精實配置十年經驗，逐步建立出「台股主動、美股被動」核心策略，成功創造出200% 以上報酬率。

看懂「市場效率假說」

台股買主動、美股買被動

許多人第一次踏入股市，都是從個股開始，詹璇依也不例外。剛踏入媒體圈擔任科技記者時，她開始接觸股票市場，第一筆投資選擇當時市場熱門蘋果概念股，不料卻面臨慘賠認賠、價格足足套牢十年的慘痛經驗。

後來因緣際會透過基富通平臺接觸到主動型基金，以每月定期定額方式投入一檔美國科技基金及一檔台股平衡型基金，各自扣款3000元。沒想到短短三個月，帳面報酬率便來到15%，讓她第一次感受到，不需天天盯盤，也能透過紀律投資獲得利潤，促使她開始大量閱讀基金與投資專業書籍，甚至考取投信投顧相關證照，逐漸建立出自己的投資邏輯。

詹璇依指出，美股是世界上最接近「強勢效率市場」國家，所有企業資訊都會即時公開，幾乎沒有內線交易與資訊套利空間，因此高達九成主動型基金經理人都無法擊敗大盤。因此，投資美股最聰明策略就是買進追蹤大盤指數的「被動ETF」。例如：追蹤 S&P 500 指數的 VOO(Vanguard S&P 500 ETF) 、追蹤納斯達克100指數的 QQQ(Invesco納斯達克100指數ETF) ，或是追蹤費城半導體指數的 SOXX(iShares半導體ETF)，穩健跟隨美股長期向上的經濟紅利。

反觀台股則屬於「弱勢效率市場」，市場上充斥易被情緒左右的散戶與特定主力，這些都可能造成價格短期偏離企業價值，因此存在著主動選股創造「資訊套利」空間。歷史數據顯示，上市逾40 年台股主動型基金中，有近百檔在過去 20 年報酬率戰勝大盤。詹璇依認為，主動式ETF雖然剛起步，還需更多時間驗證，但從主動基金多年累積成績來看，在台股選擇優質的主動型商品仍相當有競爭力。

主動型基金、主動式ETF採「右側交易」

低費用率換高報酬

近期市場上主動式 ETF 討論度大增，連帶讓傳統主動型基金迎來「文藝復興」，許多長青科技基金再度獲得投資人青睞。詹璇依分析，主動型商品優勢在於操作靈活，經理人可根據「右側交易」動能策略 ，持續精選營收與獲利創新高的成長股；甚至在市場面臨景氣逆風時，主動型商品還能透過期貨、選擇權等工具反向避險，有效縮小跌幅與虧損 ，這是被動型 ETF 依據固定指數成分股所辦不到的。

主動型基金常被詬病費用率過高 ，詹璇依直言：「就像去頂級餐廳享用高級料理，願意多付一點服務費。」只要績效與報酬率足夠令人滿意，費用率就不是問題。因為淨值與報酬率，全都是扣除內扣費用後的成果。

對於想物色優質台股主動基金的投資人，詹璇依建議篩選指標：

檢視3、5、10年長期績效：選擇長期排名居前段班的明星標的。

觀察淨值趨勢圖：主動型基金囊括一籃子股票，淨值並沒有天花板，好的基金會隨經理人不斷汰弱留強，使淨值一路向右上角突破；若淨值長年只在固定區間波動，則可能不是理想標的。

善用線上基金平台：盡量避免透過銀行端申購以省去保管費 ，可利用基富通、鉅亨買基金等平臺定期定額投入。

小資族別投資高股息

依風險承受度拿捏主動+被動比例

針對小資族的投資配置，詹璇依建議採「核心＋衛星」配置。實際操作比重，可根據承受度，靈活調配市值型 ETF 與主動型商品比例 ：

保守型投資人：可將 80% 資金放在市值型 ETF，穩健賺取與市場同步的 9% 至 10% 長線報酬；其餘 20% 配置台股主動基金或主動式ETF，藉由經理人創造超額報酬。以定期定額方式投入，遇相對低點再單筆加碼。

積極型投資人： 80% 核心資金重倉投入台股主動科技基金，讓經理人衝刺年化報酬率 ；保留 20% 資金在市值型商品。詹璇依個人是採此方式積極配置。

詹璇依在節目中分享，她兩個小孩目前分別為 3 歲與 7 歲，從小就將壓歲錢採每月定期定額 ，全數扣款台股主動型基金，女兒的帳戶報酬率都已突破 120%，她表示，投資應回歸基本面，集中鎖定3-5檔，長期扣款不輕易離場，200%-300%報酬絕對不是「不可能任務」。更多精彩內容，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。https://lihi1.me/j7qex

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本文授權自今周刊，原文見此。

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