輝達為何沒有免費員工餐？黃仁勳脫口一句「超台」…沒餐沒娛樂反讓員工無怨言

撰文‧黃明惠

許多美國科技巨頭提供員工許多福利，像是免費餐飲、舒適辦公空間，甚至還有健身器材可以使用。不過，輝達前員工透露，在輝達沒有免費午餐可以吃，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔。 事實上，黃仁勳曾在輝達季會上被問過「提供免費食物」這件事，當時黃仁勳幽默回應：「我付你們這麼多錢，你還跟我要free food？」被笑稱這回答「很台灣人」。

一名軟體工程師兼產業分析師Gergely Orosz在社群平台X發文，提到輝達不像部分大型科技公司提供免費零食與咖啡，引發外界關注輝達的員工福利制度。

以Google為例，Google替員工提供免費餐食眾所皆知，Google在所有辦公地點的食堂都提供免費早餐、午餐和晚餐。

根據《商業內幕》報導，輝達前員工表示，輝達員工餐廳並非免費，雖然公司有補助，咖啡等部分飲品為免費，但多數瓶裝飲料或餐廳外的園區咖啡店飲品仍須自行付費。

《商業內幕》指出，兩名輝達前員工透露，輝達的餐廳餐點並不是免費而是由公司補助，部分飲品如咖啡雖然免費，但有些瓶裝飲料在公司咖啡館購買時仍需花錢購買。

不過，科技公司提供優渥福利的時代似乎也正悄悄落幕。像是Meta在加州總部曾為員工提供免費的早餐、午餐和晚餐，如今卻改為發放餐券；2024年，Meta解雇了24名員工，原因是濫用員工餐券。

而前身為推特（Twitter）的X平台，過去也以每日更新菜單的高級自助餐廳而聞名，但在馬斯克（Elon Musk）2022年收購後，許多餐飲選擇也陸續被刪減。

黃仁勳主張「工作與享樂」應區隔

一名輝達員工透露，輝達沒有像其他科技巨頭公司有提供健身房、按摩等福利，反而希望員工認真工作、下班時間就趕快回家，「因為黃仁勳一直以來認為，享樂與工作必須做出區隔。」

另一名輝達前員工則形容，節儉已深植於輝達的企業文化，「傳統硬體公司的利潤率長期低於軟體公司，因此輝達始終重視資源運用效率，而不是將大量資源投入豪華福利。」

此外，輝達的節儉文化不只體現在餐飲福利，就連公司副總裁出差搭乘經濟艙，也沒有專屬行政助理，展現公司強調平等的「One Team」文化。

將資源集中在「實質財富」的回饋

雖然輝達沒有提供免費午餐，但員工對這項政策幾乎沒有怨言。

那是因為，輝達員工持股計畫可以說是業界最慷慨的計畫之一。輝達允許員工以過去兩年內最低股價再打 85 折（15% 折扣）的價格購買公司股票。隨著輝達近年股價狂飆，員工從持股中獲得的財富增值，遠遠超過每天省下的幾十塊美元餐費。

這也難怪輝達前員工在受訪時表示，輝達內部的工作極具挑戰性且令人興奮，只要能快速買到餐點、吃完回到座位繼續工作就好，「食物是不是免費的，根本是大家最不在意的事。」

被問是否提供免費員工餐 黃仁勳回答很幽默

其實，YouTube頻道「保羅麥克風」2024年曾發布影片，邀請在輝達美國德州奧斯汀分公司工作4年多的GPU設計工程師分享在輝達工作的心得。

主持人好奇詢問：「輝達有提供免費食物嗎？」工程師表示沒有提供，且有同事在公司的季會上問過黃仁勳， 黃仁勳則回答：「我付你們這麼多錢，你還跟我要free food？」幽默的回答，不禁讓主持人笑稱：「很台灣人」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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