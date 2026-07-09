VOO是什麼？巴菲特喊買的ETF適合存股小白 「長抱翻3倍」簡單強大！

撰文‧葛林

股神巴菲特(Warren Buffett)長年推崇簡化的投資哲學，只要長期持有追蹤美國大型企業的ETF，有機會分享經濟成長成果。其中最常公開推薦，是先鋒標普500 ETF(VOO)。在波克夏2013年年報(2014年2月發表)中，他特別建議這檔ETF，理由是因為成本極低。 外媒試算，若投資人在2014年聽巴菲特的話，以1萬美元(約新台幣31.8萬)投資這檔ETF，現在手上就有4萬2887美元(約新台幣136.7萬)。 到底先鋒標普500 ETF(VOO )是什麼？VOO要怎麼買？《今周刊》一文解惑。

投資界被譽為「股神」的華倫．巴菲特（Warren Buffett）長年推崇簡化的投資哲學。對多數一般財經小白而言，與其費心去研究個股，不如長期持有追蹤標普500指數（S&P 500）投資工具。回顧巴菲特過往談話，外界普遍認為VOO是最符合巴菲特投資理念的ETF之一。

先鋒標普500ETF，財經小白也能放心投資

根據《The Motley Fool》報導，對巴菲特推薦策略進行深入分析，重點在「簡單即強大」！目前有數百萬名投資人，選擇「先鋒標普500 ETF（代號：VOO）」的優勢何在？

1. 投資人能以極低門檻，一次性持有美國市場中，數百家規模最大、財務結構最為穩健企業：因為資產配置高度分散，有效降低未來單一企業倒閉所帶來的毀滅性風險。由於VOO追蹤的是標普500指數，績效主要反映美國大型企業整體表現，非單一公司的漲跌。該檔ETF讓投資人一次買下美國數百家最具競爭力、財務穩健的頂尖企業，僅有「0.03%的年度內扣費用率​」。適合作為長期資產配置的一部分，不是短線交易工具。

2. 即使是天天研究金融市場專業人士，未必能打造出最理想投資組合。絕大多數缺乏財金專業背景、對沒有閒暇時間追蹤財報投資小白來說，若選擇追蹤標普500指數的VOO，反而能省去挑選個股、判斷進出場時機等困難抉擇。

3. 文章指出，標普500指數會定期調整成分股，將表現較差的企業剔除，納入表現更佳的公司，即使歷經經濟衰退、市場崩跌以及部分企業沒落，指數長期仍維持穩定成長，歷史平均年化報酬率約10%。

VOO是什麼？如何聰明買？

VOO由美國先鋒集團（Vanguard）發行、在美國紐約證券交易所掛牌交易的ETF，代號為VOO。

台灣投資人若想布局VOO，主要透過2種管道：一個是由國內券商提供的美股複委託服務，操作介面和客服比較符合台灣投資人使用習慣。另一種直接開立海外券商帳戶，通常交易成本較低、投資商品選擇更多，但需自行辦理海外匯款與帳戶管理。投資人可依交易頻率、投資金額及便利性需求，選擇適合自己的方式。

投資人可在美股交易時段，透過券商輸入代號「VOO」進行買賣。投資策略上，投資人可選擇一次性投入資金，或是透過具備定期定額功能的券商進行分批投資，降低市場波動風險並長期累積持股。

最大關鍵在「心態」並非「操作技巧」

投資人不需過度糾結進場的時間點。因為指數型投資的重點：長期參與，非短線的買低賣高。購買VOO時，建議將它視為一項長期配置，而非短期的炒作標的。

VOO追蹤美國標普500指數，一次持有美國數百家大型上市企業。包含：科技、金融、醫療、消費等不同產業龍頭，透過一檔ETF完成高度分散投資。此外，成本控制是投資績效的隱形殺手，VOO的年度內扣費用率僅0.03%，持有成本幾乎可以忽略不計。

圖／翻攝自Google

投資人該怎麼做

巴菲特的投資邏輯告訴大眾，財富累積並非靠一夕暴富，需要依賴時間和複利累積。對投資人而言，單純買進VOO只是起點，能不能長期持有才是挑戰。建議投資人採取「定期定額」策略，不必過度擔憂市場的短期漲跌。

依照過往標普500指數，過去一個世紀以來的長期年化平均報酬率約為10%左右。對一般人來說，這樣穩健的成長速度，足以讓初始資金在數10年間翻倍成長。投資人該著重個人現金流管理、確保穩定的資金能持續投入市場。搭配定期定額，有機會降低市場波動影響，逐步累積退休所需資產。

簡單來說，投資人的任務「買入、持有、忘記」，將焦點轉向自身工作收入和儲蓄能力。重點在耐心等待，並非在市場訊息多個聲音中迷失方向。當複利效應在5年、10年，甚至更長的時間去發酵，這筆透過VOO累積的財富，最終可見美好的果實？

不過仍須留意，美股仍可能因為景氣循環、利率政策或是國際局勢出現大幅波動。投入前需依自身風險與承受能力、投資目標、和資金需求進行長期規劃。

圖／翻攝自今周刊

本文授權自今周刊，原文見此。

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