三星、SK海力士、美光衝產能 記憶體行情掀波動！台廠外溢單還能接多久？

撰文‧王子承

韓國大舉擴產、記憶體股價震盪，市場開始擔心新一波供過於求危機。但AI浪潮持續爆發，短期供需失衡仍難解，超級循環週期還有戲？

供需嚴重失衡、致使合約報價逐季上漲的記憶體市場，是否將出現反轉？

6月底，韓國總統李在明高調宣布一項規模高達800兆韓元（約17兆新台幣）的大型投資計畫，誓言要在距離首都圈較遠的韓國西南沿海地帶，打造「記憶體新聚落」，預計在2030年讓三星與SK海力士的DRAM記憶體晶圓產能翻倍。

三巨頭大擴產 仍充滿變數？

由於三星與SK海力士兩大韓國財閥，目前合計掌握全球過半的記憶體市占率，若單論專門應用於AI伺服器的HBM（高頻寬記憶體），兩家企業的市占率更超過八成。HBM三巨頭之一的美光，7月初也宣布斥資93億美元在日本廣島擴增HBM產能，預計2年後出貨。若三巨頭產能皆順利開出，難保不會反讓記憶體供過於求，造成價格崩跌。

因此，當韓國宣布大舉擴產的消息一出，全球記憶體類股立即出現劇烈震盪。除了美光股價單周下跌15％，專攻NAND Flash（快閃記憶體）與SSD（固態硬碟）的日商鎧俠（Kioxia）當周也下跌一成、SanDisk市值蒸發近兩成，台灣的記憶體製造商南亞科、華邦電及旺宏也有近一成的跌幅。

許多投資人心中共同疑問是：記憶體類股近一年來的好光景，要走到盡頭了？

對此，國內外投資機構與記憶體業者的反應，卻相對冷靜。外資美銀就在最新發布的報告中解析，要評估韓國記憶體晶片供給能否實質增加，仍為時過早，畢竟李在明喊出的2030年產能翻倍，聽來固然驚人，但若將時間軸拉長，僅代表每年約15％的年複合成長率。

美銀估算，這項數字還必須扣除舊廠因技術升級關閉，以及製程微縮導致的產能減損。扣除兩項減損因素後，實際運轉的晶圓產能擴張率每年將低於10％，到2030年的成長率將遠遠不及翻倍水準。

近期供應鏈也傳出，SK海力士2028年實際新開出的記憶體產能，可能只有最初規畫的六分之一。

除了成長數字必須扣除減損，韓國的大投資計畫也面臨嚴苛的物理限制。一位台灣記憶體業者指出，李在明大張旗鼓推動的新記憶體聚落，位於韓國西南部的光州、全羅，產業結構是石化與鋼鐵園區，「你可以想像成，是要在10年前的雲林、嘉義蓋晶圓廠，要解決的問題還很多。」

該業者分析，即使是新建記憶體晶圓廠，建廠前也需先布建電力、水利等基礎設施，光是打底就要花5年左右時間；後續的無塵室、機台，還要再花個3到4年，「整個生態鏈建起來，恐怕都是10年以上。」

一名資深產業分析師因此直言，李在明的記憶體大擴產計畫難以在他任期屆滿前完成，目前看來宣示意義較大，未來情況仍充滿變數。

AI超級循環 看不見盡頭

供給端無法一夕之間「變」出大量產能，另一廂的記憶體需求，仍處於史上罕見、且還看不見盡頭的超級循環之中。

NAND Flash控制晶片大廠群聯電子執行長潘健成指出，雲端服務商已投入數千億美元建置AI資料中心，未來獲利的重點將是推論；而AI推論過程中，需要龐大的儲存空間來存放資料，因此不只HBM大缺貨，業界也勇於出天價搶購NAND Flash，使得各類型記憶體都處於極端的「賣方市場」。

一名記憶體業者坦言，「以前PC、手機時代，記憶體用量很好估，但現在大家真的算不出來需求到底多大。」一名分析師預估，單看伺服器出貨量，近5年複合成長率就高達四成，遠超記憶體產能增加速度。業界粗估，今年先進記憶體製程只能滿足AI相關需求的六成，明、後年市場肯定仍供不應求。

有能力搶貨的AI服務供應商，造就了這波記憶體超級循環週期，卻讓消費性電子面臨毀滅性打擊。

「現在很多消費性電子產品製造商都乾脆躺平不做了，因為一個產品賣1000元，記憶體成本也要1000元。」一名業者苦笑著說。

例如，中國手機廠小米已將今年度出貨目標，由原先預估的1.3億支，大幅下修至9000萬支。潘健成也坦言，「手機在下半年會衰退四成，已經是市場共識。」

當記憶體廠拿走的利潤占比愈來愈高，已逼得包括輝達（NVIDIA）在內的終端業者展開降規自救。根據中國券商廣發證券調查，輝達預計在Vera Rubin伺服器平台CPU採用的升級版低功耗記憶體（LPDDR5X）容量砍半，藉此將記憶體成本占比從29％壓回兩成；英特爾也決定重啟舊款CPU處理器晶片，就是為了回頭使用舊款DDR4晶片。

微驅科技總經理吳金榮預警，供需扭曲導致終端客戶調整產品規格，比產能擴充更可能讓記憶體價格在2027年下半年迎來轉折；除了降規，硬體製造商也可能透過其他優化軟硬體方式，讓AI伺服器不再需要依賴如此龐大且昂貴的先進記憶體。

一位分析師也直言，全球科技供應鏈，不可能長期忍受記憶體廠毛利率高達九成的奇景，未來一定會有來自市場或政治的第三隻手跳出來，成為記憶體需求修正的觸發點。

台廠隔岸觀火 欠國家級戰略

當韓國記憶體雙雄與美光持續衝刺HBM產能，憑著「撿起大廠不要的訂單」也迎來一波榮景的台灣成熟記憶體製造商，似乎得以暫時隔岸觀火，繼續穩健獲利。

例如，華邦電、旺宏身為NOR Flash（編碼型快閃記憶體）的佼佼者，在消費性電子、AI伺服器市場裡取得一席之地，旺宏更切入大廠紛紛退出的eMMC （嵌入式多媒體卡）市場、大發橫財。擁有全球最大DDR4產能的業者南亞科，也受惠於主流大廠不再生產舊世代產品，PC、伺服器與網通訂單幾乎接不完，客戶甚至表態願意出資幫忙蓋廠。

但投資機構示警，在慶祝超額利潤之餘，台廠仍需提防中國紅色供應鏈的侵襲。券商伯恩斯坦（Bernstein）就預估，中國NAND Flash廠長江存儲及DRAM廠合肥長鑫，在2028年的全球市占將分別大增至19％與11％。廣發證券分析師蒲得宇更直言，中國業者2028年的擴產進度，「絕對不會讓大家失望。」

不過，業內普遍認為，中國業者光是應付本土「去美化」的AI儲存需求，就分身乏術，投資產線的首要目標應為供應伺服器的高階記憶體，不會大幅投資成熟製程產線。至於先前傳出中國IC設計商兆易創新預警NOR Flash高價不可持續，也僅是中國政府施壓要求發布公告，並非市場出現供過於求的徵兆。

當然，地緣政治仍是台廠應對紅色供應鏈的重要護城河。業者指出，自2018年美國軍方開始禁用中國零組件起，非紅供應鏈的審查日益嚴格，例如德商英飛凌就將NOR Flash的代工訂單，由中國武漢新芯轉至台灣聯電。

長遠來看，韓國17兆元的擴產計畫雖未必能全面落實，但有業者提醒，當各國皆以「國家隊」的規格參戰，希望能搶占高階記憶體版圖，台灣目前的動作相對較小，面對各方夾擊，台灣半導體業界與記憶體廠仍須居安思危。

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