中聯致癌油竄全台！拆解泰山、福壽、福懋油共生內幕：食安管理2大漏洞

撰文‧徐采薇、馬揚異

台灣油食安危機再起！ 從上游中聯油脂，到中游三家食品大廠，竟無一家驗出致癌物超標，通報更是慢半拍，究竟哪些環節出了錯？ 未來又該如何防範？

時隔十二年，因油品而起的食安危機，再次籠罩全台。

6月30日，國內製油大廠「中聯油脂」生產的大豆沙拉油，驚傳被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」大幅超標，而且這批1300公噸的問題油品，在4月初就已出貨，過去3個月間，早已流向全國各地的食品廠、餐飲業者的油品，很可能已經被民眾吃下肚。

苯駢芘，是一種因燃燒不完全、高溫烘焙或油脂裂解而產生的副產品，已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，若長期接觸或過量食用，將大幅增加罹癌風險。因此，食藥署訂定的檢驗方法明定，食用油脂的苯駢芘含量最高每公斤2微克，此次中聯油脂（以下簡稱中聯）的問題油品卻驗出每公斤8.1微克，是上限的四倍之多。

下游自驗吹哨 上游竟晚通報

衛福部食藥署接獲中聯通報後，立即於7月1日啟動回收及預防性下架，但官方最新公布的受影響業者名單，已從7月4日的291家，增至目前的360家，波及範圍遍及全台。

儘管根據目前事證，這起油品含有超量致癌物質的食安危機，並非人為因素蓄意造成，與2013、2014年連環爆發的「偽劣油」事件，顯有不同。但一批理應被攔截的油品，竟在出貨3個月後才因下游品牌廠南僑反覆自主檢驗而發現問題；該為品質負責的中聯卻又花了近1個月才通報主管機關，平白錯失大把阻止問題油品銷售的時間，顯見台灣的食安管理機制存在瑕疵。

要檢視管理機制，得從這起食安風暴的核心——中聯追溯起。

廠區位於台中港的中聯，主要業務是進口黃豆後，加工製成黃豆粉、黃豆油等產品、是全國僅次於「大統益」的第二大食用油品廠，年產能最高可達21萬公噸，市占率約三分之一。

中聯成立於1995年，由泰山、福壽和福懋油三家老牌食品廠合資，三方均分持股，並共同委任中聯董事長與總經理職務。據中聯官網，公司也深以「有財力雄厚的股東群，有純樸敬業經驗豐富的經營團隊」自豪。

中聯扮演的角色，相當於三家大股東共同的原料採購平台與初級加工廠。

泰山等三家公司都會固定下單採購黃豆，下單條件也許略有差異，但都是透過中聯裝船運回台中港，三方共同分攤國際期貨風險與運輸成本。黃豆抵達台灣後，三家支付代工費用委託中聯初搾，之後再由槽車運到各家工廠精煉、分裝。

「大家期貨談到的成本雖不同，但不管是誰買，都是拿到同一批貨。」福壽董事長、也是中聯前董事長的洪堯昆解釋。

另一名業內人士直言，台灣油品來源其實就掌握在中部的中聯，以及位於南部，出貨給統一、大成的大統益兩家大廠手中，生態系的上游一旦出事，很容易引發系統性風險，因此更應重視源頭品質管理；如今中聯油出了問題，身為「客戶兼股東」的泰山、福壽、福懋油三家業者，也責無旁貸。

圖／今周刊提供

非黑心蓋牌 檢驗密度應提高

釐清責任後的下一步，就能調查問題根源，加強管控。台灣大學農業化學系合聘教授蘇維南初步推斷，此次油品的汙染源頭，可能是中聯由巴西進口的黃豆原料。

「我們這樣生產二、三十年了，一定不是國內製程出差錯！」洪堯昆更是拍胸脯保證，應是產地端在收割時，黃豆農為了去除水分進行高溫烘乾，進而產生苯駢芘。

問題來了，假使汙染源出在原料端，為何中聯在黃豆到貨時一無所悉？加工製成的油品，經過泰山、福壽和福懋油之手，且每家業者都信誓旦旦強調「有落實檢驗規範」，為何還是無法及早防堵劣油？

癥結點在於「檢驗週期」。

由於苯駢芘並非刻意添加物、過去超標機率極低，根據《食安法》下的行政命令，食用油脂的製造加工業者，僅須「每半年或每批」檢驗其原料、半成品或成品。

這次經手問題油品的業者，中聯是每季驗一次苯駢芘含量，泰山、福壽和福懋油則採半年一驗。因此當三家公司四月收到問題貨品時，剛好處於兩次檢驗之間的空窗期、依法不須再驗，才讓致癌物質乘隙而入，往消費端流竄，結果最先驗出異常的，反倒是同心圓第三圈的福壽下游廠商南僑食品。

南僑總裁暨發言人李勘文指出，公司內有自主檢驗的設備，在調配油品進行加工前都會逐批抽樣，「這除了需要上千萬元的高階儀器，還要依照衛福部訂的方法、通過國際檢測單位驗證等複雜程序，並不是每家業者都做。」許多中游廠商也因檢驗頻率低，不願花錢添購一台動輒上千萬元的檢驗設備。

然而，這項成本高昂的檢驗機制，卻是民眾食安的重要防線。尤其這次的問題油，單批就高達1300公噸，食藥署長姜至剛坦言，連續製程取樣位置不同，可能導致檢驗數值波動較大。由此可見，光靠中聯每季抽驗遠遠不夠，中游油廠也要加強把關，否則一次抽樣誤差就可能讓毒油蔓延市面。

民進黨立委林淑芬就具體建議，應檢討「半年驗一次」的現行規範，改依批次、供應來源與用途，全面提高自主檢驗頻率。

除了前端檢驗密度須加嚴，這次下游廠商南僑明明在5月13日自主檢驗時，就發現苯駢芘超標，政府卻直到6月底接獲中聯油脂通報才知情，讓產品追溯與下架慢了1個半月，凸顯後端的應變機制不夠及時。

通報法規 政府、業者鬧分歧

據《食安法》第7條，當食品業者「發現產品有危害衛生安全之虞」，應停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報地方縣市政府，否則可處3萬到300萬元罰鍰。

7月7日，食藥署正式公布，將對中聯、泰山、福壽、福懋油與南僑延遲通報全面開罰，中聯更依《行政罰法》第18條加重處罰、共裁罰1億6520萬元。南僑隨後在晚上發出重訊表示，後續將提出行政救濟。

這次裁罰結果，雖然看得出食藥署積極補破網的決心，但連扮演吹哨者的南僑都被裁罰，凸顯政府與業者對「通報責任」理解有落差，過去的宣導與指引明顯不足。

李勘文不諱言，這次檢出異常的不是最終產品，而是買進的原料，因此起初不認為有通報義務，「很多人說我們怎麼沒有直接通報？一是我們要驗的東西這麼多，很多可以自己排除問題；二是法規也沒規定一定要……。」

不只南僑，從中聯到泰山、福壽和福懋油，明顯也認為「重新送驗確認異常後再通報即可」。層層通報延遲，導致事件爆發後，官方只能成功回收43公噸、不到4％的油品。

「我們7月1日才從新聞知道油出問題，並自行打電話跟供應商確認，但這批貨4月進的，早就用完了……。」一名受影響的餐飲業者就向本刊透露，上游業者反應慢半拍，絕大多數危險油品早已被加工成各種食品，根本無從回收。

檢驗頻率低、通報規範不明確——兩項看似微小的法規漏洞，卻使得一批毒油，燒出一場全新的食安大火。政府在滅火的同時，更應記取這次教訓，全面盤點黃豆等大宗物資的檢驗與通報規範是否過於鬆散、設下更多把關節點，才能避免食安再度遭殃。

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