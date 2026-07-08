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英特爾CPU喊漲 童子賢喊免驚：只是短暫調節…再談能源韌性 核能就像洗衣機、別妖魔化

聯合新聞網／ 今周刊
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照

文 黃靖文

近期，不僅蘋果突然調漲Mac產品價格，英特爾(Intel)6日也宣布，調漲部分消費者、伺服器處理器零售價格，震撼市場，更讓各界憂心再為下半年市況增添變數。

和碩董事長童子賢出席公開活動表示，漲價議題是源自「市場熱絡」，只是短暫的價格調節，不需太過憂心。更值得關注的是，科技是否持續貢獻人類生活，支撐未來的需求。

此外，童子賢今也再針對能源議題發表演說，並示警台灣過度依賴天然氣發電，衝擊發電韌性，應重拾核能，並採「333」原則，以1/3核能、1/3綠能、1/3碳排發電。

CPU漲價衝擊市場 童子賢這麼看

英特爾（Intel）周一(7/6)宣布調漲部分消費者、伺服器處理器零售價格，讓原先就飽受記憶體價格飛漲所苦的消費市場，再增添負面變數。

和碩董事長童子賢周二(7/7)出席公開活動表示，漲價議題是源自「市場熱絡」，由於缺貨供應端才有定價權，導致零組件漲價，這是短暫的價格調節，不需太過憂心。

「缺的時候就給它漲一點嘛。」童子賢笑著說，當科技對工作、生活、學習，甚至交通安全有貢獻，提升便利、效率，正是需求變大的原因。此時，不論CPU、被動元件、載板，自然會有廠商尋求擴產。

童子賢補充，目前也不必擔心擴產以後，相關零組件或產品就跌價，關鍵還是需求是否持續擴大、產業前景是否看好，他評估指出：「我到目前為止仍是很樂觀看待。」

童子賢談能源韌性 再示警台灣過度依賴天然氣

童子賢周二出席媒體舉辦的「2026韌性台灣高峰論壇」，再針對「能源韌性」侃侃而談。童子賢再度示警，台灣目前發電過度依賴「天然氣」，不利於維持能源韌性。

童子賢說明，目前我國天然氣需求，約是每年要有400艘LNG船靠港，等同每天至少有1.2至1.5艘靠港，才能滿足國內需求。只是，中東地緣衝突發生時，天然氣價格飆漲，一艘LNG船的價格一口氣漲10億，這正是台灣面臨的困境。

核能與綠能非單選題

童子賢建議，台灣應在20年內建設1/3核能、1/3綠能，僅保留1/3的排碳發電，確保台灣基載電力韌性、穩定、實惠。而非落入核電、綠電這樣弔詭的選擇題。

童子賢更提議，善用目前核一至核四的發電廠現址，他點出，目前各廠實際建置機組不多，相較中國沿岸核電廠動輒6部機組，台灣各廠只有兩部機組，應善用現有核電廠現址，引入先進核電。

童子賢強調，電力是目前台灣最重要的能源項目，想要維持經濟優勢，就必須提供穩定、具韌性、實惠的電力。

此外，台灣的低碳能源占比僅13%，不僅落後歐洲多國，更落後中國，關鍵就在「核能占比」。

童子賢強調，核能不是魔鬼，不用妖魔化它；核能也不是天使，不必過於美化它。他認為，核能就跟洗衣機、捷運、高鐵一樣，是一項福國利民的設備，只是需要培養有能力的工程師駕馭、控制它。

本文授權自今周刊，原文見此

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