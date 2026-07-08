下一張護國王牌？嘉義小公司無人機助烏克蘭奇襲俄羅斯！非紅無人機台鏈點將

撰文‧今周刊編輯團隊

烏俄戰爭2022年開打，推升全球無人機需求量。短短兩、三年間，台灣無人機廠商不只打入美國市場，也在烏克蘭的前線升空。當全球無人機供應鏈，已從「最低成本」轉向「可信任供應鏈」，台灣廠商在其中，有了契機。

今年6月，來自台灣的雷虎科技與美國合作夥伴Farage Precision合組團隊參與美國五角大廈推出的「無人機優勢計畫」（DDP）以第11名的成績，順利挺進第二輪競賽，並取得美軍1520架無人機、約800萬美元訂單，打入美國國防部供應鏈。

而來自嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心的坤暐科技，則是去年在外貿協會主辦的「烏克蘭重建合作參展團」來台時，與無人機廠商因一架自殺式無人機而開啟話題。

「你們也有做FPV（First-Person View，第一人稱視角）無人機喔？」那天，來自烏克蘭的無人機業者，停在坤暐科技的攤位前，端詳起攤位上長寬不到30公分的四軸無人機。坤暐科技創辦人劉俊毅跟對方說：「有興趣的話，這台可以給你帶回去。」

烏克蘭廠商隔日便要啟程返國，劉俊毅直接在攤位上拆卸無人機零件「打包好給他帶走。」沒多久烏克蘭廠商又向劉俊毅下單，再買3架同款無人機，「驗證材料和馬達沒問題後，對方接著寄來已在烏克蘭戰場上使用的無人機款式，請我們做。這一次，下了兩千架的訂單，半年後交貨。」交貨7天後，買家傳了台製無人機在烏俄戰場上服役的照片給劉俊毅，但基於保密原則，無法公開。

誰也沒想到，與烏克蘭相距8千公里的嘉義縣小公司坤暐，打磨出的無人機，會成為烏克蘭用來突襲俄羅斯的利器。

地緣衝突和非紅需求，讓台灣的無人機業者找到突破口，3年前還在與大疆競爭國內市場；3年後，台廠已經開始為美軍、烏軍供應無人機與零組件。

這兩年美國與台灣的頻繁互動，也讓台美無人機供應鏈逐漸有了雛形。DSET(科技、民主與社會研究中心)國家安全組及經濟安保組政策分析師方怡然指出，2026年的美國《國防授權法案》，明確提及「與臺灣展開共同開發和生產項目，使美臺兩國的部隊，具有部署無人系統（uncrewed systems）和反制無人系統的能力。」

國防部受訪時，也間接證實了台美在區域戰備的合作關係。「去年與今年6月提出的國防特別預算，是基於敵情威脅、戰備規劃推估而來。這個金額不是台灣單方面算出來的，是台美一致認同的金額與方向。」國防部政務辦公室主任孫立方說道。

美國官方紛沓而至的大小推力、軍工新創公司多番前來叩門，加上政府也端政策、開預算砸資源要扶植無人機產業自主化，資本雄厚的大企業開始嗅到無人機的潛力，陸續進場投資。

2025年，由和碩領投，投資研發AI導航的無人機新創艾知科技600萬美金。鴻海旗下的京鼎集團，去年4月年以每股溢價138元、共20億元取得無人機廠商富蘭登過半數股權；聯華神通集團旗下神通資訊，早擠身國防部第一波無人機競標得主行列；老牌義美集團投資農用無人機起家的新樂飛；台塑集團、和成更分別投注心力研發無人機硬體輕量化所需的碳纖材料……，企業財團投入無人機已有遍地開花之勢。

供應鏈重組，替台灣產業打開了前所未有的市場與機會。但台灣無人機產業能否真正起飛，仍取決於能否把眼前的地緣政治紅利，轉化為長期市場，在這個全球供應鏈重塑時刻，攻下一方山頭。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1542期)

延伸閱讀》

颱風假穩了？巴威颱風「北北基桃」暴風侵襲率破9成，最快這天發陸警！分科測驗延至「13、14日舉行」

台電APP「隱藏福利」竟然可以折抵電費！他電費快破4千元，一秒省822元…金點是什麼、怎麼賺一文看

8張信用卡下半年停卡或換卡！中國信託、台新銀、玉山銀…完整名單、停用日、換發卡別一次看

只花一年消除中度脂肪肝！不是運動，她60歲「改變一個習慣」狂瘦10公斤，醫師驚「肝臟顏色變深了」

致癌沙拉油波及泰山、福壽等品牌！一家供應商如何引發食安骨牌效應？企業供應鏈管理5大風險檢視