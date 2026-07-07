長榮驚爆內線交易？北檢大動作搜張國華豪宅 21億風暴扯出千億爭產恩怨

文．黃靖文

長榮集團驚爆內線交易？台北地檢署兵分十路，前往長榮集團總部、長榮國際、張國華住居處等10地執行搜索，震撼市場。據了解，本案朝違反《證券交易法》方向偵辦。 值得留意的是，事發關鍵是2024年4月律師林文鵬以股東身分至台北地檢署按鈴指控，長榮集團高層涉及21億內線交易，而林文鵬是星宇航空董事長張國煒委任律師，因此，此事被外界視為爭產風波的延伸。 對此，長榮海運發布聲明表示，全力配合檢調調查，對財務、業務無影響。而張國華此前也已對此事發出親筆聲明，當年盤後購買長榮海運股票，是基於「對海運事業的熱情」，因此持續加碼持股，且依法申報，絕無內線交易。

台北地檢署周一(7/6)大動作兵分十路，前往長榮集團總部、長榮國際、張國華住居處等10地搜索。同時，檢調也傳喚長榮海運董事張國華和其妻、子，其弟張國政，以及長榮海運董事柯麗卿等9人應到案說明。

台北地檢署證實，本案是北檢接獲告發檢舉後立案，由主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺，指揮台北市調查處偵辦。全案經證交所查核後，並出具長榮海運股票交易分析意見書，認為本案在重大消息公開前的禁止交易期間，被告等人曾交易長榮海運股票。

長榮海運公司下午旋即發表聲明，指今日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

股東告狀！ 幕後藏爭產恩怨？

值得留意的是，此次內線交易案的「檢舉人」，其實是律師林文鵬。他在2024年4月，以長榮海運股東身分赴台北地檢署按鈴提告，指控張國華、柯麗卿等人涉內線交易。

而林文鵬恰好是張國煒的委任律師，林文鵬因此被外界視為K董人馬。林文鵬告發長榮一案，被視為當年千億遺產爭奪案的延伸。

海空分治處分股票 高層先啟動交易？

近年，長榮集團推動的「海空分治」，長榮海運董事會於先前決議，大量處分手中長榮航空股票，讓海運資金逐漸退出長榮航空。

根據林文鵬當年告發內容，他認為2023年6月19日，長榮海運董事會審計委員會通過此案，張國華及柯麗卿身為長榮海運的董事知悉此案，卻在8月14日消息公開前，就在6月30日購買幾10萬張長榮海運股票。

張國華：基於對海運熱情買股

對此，張國華早前已發布親筆聲明，強調在2023年6月30日長榮除息日，以盤後鉅額交易購買長榮海運股票，「是基於對海運事業的熱情」。

張國華強調，他很早就決定在2023年除息交易日買進長榮海運股票，至今沒有賣出計畫，「交易依法申報，絕無內線交易，更無任何獲利可言。」

張國華指出，一生的工作都和海運有關，2017及2018年海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，自己也不惜投入鉅資認購、給予支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。當時，張國華直指，此事系因經營權紛爭再起，有心人士計畫性操作，濫用司法資源。

本文授權自今周刊，原文見此。

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