謝金河看破生技股炒作陷阱…活到150歲不再是夢 台廠如何靠豬器官修復搶下東協盲人商機？

文．蘇芳禾

「人類在未來10年之內，將面臨一場抗癌的重要革命！」財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中指出，近期與小學同學聚會，大家關心投資之外，更關注「健康」問題。節目也特別請來禾榮科技總經理沈孝廉與亞果生醫董事長謝達仁，切入高階放射醫療設備與再生醫學領域。 「人到底有沒有機會活到150歲？」位於高雄路竹的亞果生醫董事長謝達仁是學細胞分子生物學出身，運用天然的膠原蛋白支架結構，進行人體組織器官修復。核心產品「膠原蛋白眼角膜基質」更是瞄準東協十國市場。

禾榮科技推精準醫療

長期以來，台灣大型醫院的高階醫療設備幾乎全由奇異（GE）、西門子等國際大廠壟斷。然而，禾榮科技開發的「硼中子捕獲治療（BNCT）」正試圖突破此局。

禾榮科技總經理沈孝廉解釋，BNCT跟質子、重粒子這些傳統光子一樣都是放射醫療，但作用方式不一樣，質子跟重粒子都是直接物理打擊，「硼中子」則是透過「藥械合一」的方式，先把硼10透過載體運送到癌細胞之後，再透過中子的能量去打擊之後，產生小型的核反應，只會在細胞等級裡面作用，「也就是說它比較不會傷害到正常的細胞、副作用較小，也就是精準醫療。」

沈孝廉進一步說，對於瀰漫性、沾黏性的，或是需要保護正常組織功能（例如眼睛）時，都非常需要BNCT療法，「這就像我們先把遙控炸彈放到癌細胞裡，再透過中子去點燃它」。

沈孝廉指出，過去BNCT發展慢，是因為傳統中子源取得不易，過去只有清大有原子爐，現在禾榮科技採用了「加速器型（AB-BNCT）」技術，解決了過去必須仰賴原子爐才能取得中子的困境，讓設備得以小型化並安裝於醫院內，目前在台灣一年多已完成200多例臨床案例,。

清洗豬組織器官 亞果佈局器官修復壁壘

「人到底有沒有機會活到150歲？」位於高雄路竹的亞果生醫董事長謝達仁學細胞分子生物學出身，在2014年創辦了公司，希望運用這樣的技術，用天然的膠原蛋白支架結構，進行人體組織器官修復。

亞果的核心競爭力在於「超臨界二氧化碳流體去細胞技術」。謝達仁解釋，這項技術能清洗豬的組織器官，徹底清除引起過敏排斥的成分，卻能保留完整的「天然膠原蛋白支架」及其內建的生物訊號。這些支架植入人體後，能誘導受試者自身的幹細胞生長分化，達成器官再生。

謝達仁表示，這項技術已在全球取得96個專利，建立了極高的競爭壁壘。目前亞果已完成豬腎臟移植羊體的實驗，且無急性排斥反應，目前各種商品已開始進入各國市場。

被問到最近股價為何上漲，謝達仁說，去年亞果的「膠原蛋白眼角膜基質」產品已與越南CT Group簽約，代理東協十國市場，目標鎖定東南亞近900萬名的盲人商機，希望成為全球再生醫學領航企業。

根據亞果官網，「膠原蛋白眼角膜基質」產品已經取得全球15國專利，並榮獲2023年國家藥物科技研發銀質獎，可用於角膜缺損修復，免去患者長期等待捐贈的時間。

謝金河：台灣生技業老闆一半以上恨我

儘管看好技術突破，謝金河仍對生技業提出警訊。他直言，台灣生技業去年的總營業額僅約7762億台幣，而美商禮來（Eli Lilly，美國大型製藥公司禮來）靠著賣猛健樂，單一季度營收達376億美元。

「台灣生技業的老闆，有一半以上非常恨我，因為我常常去講他們缺點，還有很多人喜歡印股票換鈔票，股票炒非常兇！最後高檔套牢一堆人，我對這個非常不以為然。」

謝金河指出，過去許多新藥公司股價炒到七、八百元卻無實質營收，最終導致散戶套牢，台灣廠商可以利用強大的ICT與半導體基底轉向發展高階醫材，透過「創新性」爭取國際授權，若僅是模仿別人，價值呈現不出來。

本文授權自今周刊，原文見此。

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