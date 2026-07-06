蔡長海、潘健成結盟！生技產業的AI落地 長佳智能布局成焦點…謝金河點「兩檔」有起跑優勢

文．謝金河

蔡長海和潘健成的異業結盟，生技產業的Ai落地！前不久，鈞寶電子董事長楊正利請吃飯，我正好帶領生技考察團回來，結束晚宴，我坐賀士郡先生的車回家，他問我，台灣生技產業，你最看好哪個老闆？我說：蔡長海！他說他也很認同。

生技產業的發展，醫院向來都是最重要的發動機，很多新藥研發都從醫院開始，但台灣的醫院都是財團法人，不負責盈利，很難扮演火車頭的角色。蔡長海先生的中醫大體系加上亞洲大學，在發展生技產業有得天獨厚的優勢。這次我們到長佳智能，蔡董事長很用心率領長佳及中醫大體系的高層主管為我們作簡報，並且示範新的產品愛寶。

長佳智能由陳民豐及李友錚領導，是專業的人工智慧醫療，雲端生醫平台及醫療大數據的公司，最近我看到幾個大趨勢：一是中國的優必選推出仿生機器人，像真人一般，這也意味著Ai的應用進入新的階段。

這兩年醫護人員稀缺，未來應用智慧機器人在醫療照護上會成為大趨勢。這次長佳示範的愛寶已經有一個雛型，這是一個好的開始。這當中，我特別注意到長佳智能和群聯合資長聯科技，長佳占46%，這個異業結盟對長佳是一個好的開始。

從去年開始，群聯電子股價隨著SSD記憶體大漲，市值水漲船高，潘健成實力大增，未來如果能在醫療領域開花結果，將更多Ai應用落地，這會是一個雙贏的策略。

黃仁勳這次在致輝達股東書上說：有用的Ai時代來臨！Token將成利潤單位，這也意味著Ai的應用落地，誰能將Ai應用到企業營利模式，並且創造更多獲利，現在看起來長佳及長聖在很好的起跑線上！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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