年領600萬股息！他只抱5檔金融股 擁中信金逾1200張...卻說：高股息ETF殺雞取卵

文．周靖璞

在科技股與AI浪潮席捲全球的2026年，多數投資人目光皆聚焦高成長的電子板塊， 金融股是否已失去投資價值？金融股資產逾1億3千萬元、投資生涯貫徹金融股投資心法的「股市肥羊」翁建原表示，投資金融股主要追求「配息」穩定性大於追求「資本利得」。他認為，當有本金時應盡早單筆投入，優先選擇大型金控，當累積至600萬股本後，就可以加入波浪理論機械化操作，「長期持有」與「波段價差」兩頭賺。

翁建原表示，自己持有金融股逾二十年，即使科技股一路創高，依然沒有改變策略。因為對他而言，投資核心目的在於長期持有、穩健成長、創造現金流，目前他累積每年可領取金融股現金股利超過600萬元。

高股息ETF配息假象

金融股具備3項「護城河」特性

面對同樣追求配息、如雨後春筍般推出的高股息ETF受市場歡迎，翁建原持不同看法，直言許多熱門高息ETF，操作邏輯本質上是「殺雞取卵」。為維持高配息表象，將「價差（資本利得）」也拿出來配發。 他以自身持有1200多張中信金(2891)為例，為維持每年漂亮配息率，可能每次就得賣掉100張，這樣不能算長期投資，一邊領息、一邊減少未來能持續創造收益的資產。

翁建原補充，配息穩健屬輔助長期投資的一環，因為金控是經濟蕭條時政府會出手保護的護城河產業，同時還能透過調整放款比率、利率、手續費等方式創造穩定獲利來源，配息政策必須符合資本適足率與獲利狀況，不可能毫無節制把所有盈餘發出去，三管齊下的穩健度非一般投信商品可比擬。

對於金融股的配股配息政策，翁建原提出「28原則」。他主張，適合長期持有的績優金控，其發放股利結構必須以現金股利為主（佔80%以上），股票股利為輔（佔20%以下）。他以元大金（2885）為例，今年配發1.8元現金股利與0.4元股票股利，股票股利佔比不到兩成，便是非常健康的示範。反之，若企業獲利沒有同步增加，大量配發股票不僅會面臨股本擴張，除權息時更會帶來強大市場賣壓，嚴重稀釋每股盈餘（EPS）。

翁建原表示，當市場集中電子股、金融股進入被相對低估的基期時更適合布局。如果手邊有閒置本金，可設定「今日市價全押買入」，無須預測高低點。他認為市場上充斥著「等除權息後股價下跌再買進」的擇時謬誤。他認為，沒有人能掌握絕對低點，更何況股本尚在累積期時，頻繁進出只會無謂折損手續費。

在標的選擇上，翁建設定一套篩選原則。首先，必須是大型綜合金控公司；其次，堅決不碰兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）、第一金（2892）等公股銀行。目前翁建原實際持有：中信金（2891） 1,207張、富邦金（2881） 298張、國泰金（2882） 290張、元大金（2885） 227張及玉山金（2884） 248張。至於近年表現亮眼的永豐金（2890）與台新金（2887），他表示永豐金在考慮名單中，只是礙於習慣每檔投資達規模500萬元，目前資金尚在排隊中。

適度質押擴大資本

破億資產多靠「長期持有」

從2016年1,500萬本金，到突破億元身價，翁建原資產翻了近七倍。他透露從2022年至今，已四年沒有動用「新錢」買股票，全數靠現有股票資產質押與銀行資金進行調度。目前他身上背約2,600萬元負債，但長期每年創造600萬股利，可支應利息支出。

「槓桿是一把雙面刃，覺得借錢危險的人，通常是不懂控制額度。」他指出，有房產的人可善用房貸，因房產有火災、地震險保護，價值穩定，容易借到較高額度；若使用信貸、貸款100萬元，以還款期7年計算，月還款控制在1萬元內（利率3.5%以下），搭配金融股股利支應，尚在安全邊際內。

他主張的「肥羊派波浪理論」——每上漲2%賣出5%、每下跌2%買進5%的機械式操作，翁建原強調，這個策略最低門檻是600萬元，且「只適用借錢買進的股票」。他坦言，很多人誤以為他靠著買賣價差致富，事實上，在他賺到的9,000萬資產中，僅有1,000萬到1,500萬元是來自價差，其餘高達八成獲利，全靠「長期持有」。波浪理論最大價值，從不是追求暴利，而是在每月龐大還款壓力下，靈活運用資金排程與現金流。

翁建原認為，投資應回歸基本面，想要縮短財富累積時間，關鍵在於趁早擴大本金。與其坐在場外爭論地緣政治或猜測高低點，不如將資金投入「大到不能倒」的金融體系，用政府開底牌的特許產業，作為抗通膨的最強後盾。

即便考慮成長性，翁建原仍不考慮買0050的原因是什麼？更多精彩內容歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi2.me/DNp47

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本文授權自今周刊，原文見此。

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