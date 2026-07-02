一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

撰文：葛林

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！ 近期綁在他頭上的「髮圈」意外成為熱門話題！由於他經常在高強度比賽中、需要長時間來回奔跑，大約近90分鐘左右。然而「招牌丸子頭」依舊屹立不搖、完全不鬆散，意外引發外界關注，並帶動相關產品在各國的銷售熱。 據了解，哈蘭德使用的是挪威品牌KKNEKKI髮圈，目前已在中國賣爆，限定款還被炒到破千元價格。

哈蘭德明星帶貨效應發威！聯名款迅速售罄

2026世界盃開踢之後，相關商機全面發酵，從球星聯名商品、生活用品、裝飾擺設，產品紛紛搭上世足熱。然而，除了球衣、球鞋與球星卡之外，另一個意想不到商品一夕間爆紅：挪威球星哈蘭德（Erling Haaland） 頭上的髮圈！他綁的丸子頭，所使用挪威品牌「KKNEKKI髮圈」，意外成為本屆世界盃熱門時尚單品之一。從中國電商、社群平台到台灣代購圈，出現「哈蘭德同款」搶購熱。

哈蘭德以驚人進球效率而聞名、在場上飄逸的金色長髮，是他最醒目的標誌，也意外成為球迷熱搜關鍵字。此次爆紅關鍵點，是挪威隊比賽期間，球迷發現哈蘭德無論高速衝刺、激烈碰撞，甚至被防守球員拉扯，他的「招牌丸子頭」依然維持整齊，引發球迷好奇「到底是用哪一種髮圈？」相關討論迅速在各大社群平台抖音、微博、小紅書和 Threads發酵，還有網友哀嘆：「太搶了！完全賣光光」、「我老婆叫我無論如何都要買到！」

事實上，哈蘭德不僅是KKNEKKI 代言人，更是公司投資人之一。今年6月，他與品牌母公司Bon Dep合作推出「KKNEKKI x Haaland」限量聯名系列，禮盒收錄8款顏色，靈感來自他效力過的球隊和球衣配色。包括：挪威國家隊與曼城等代表色。聯名商品開賣後迅速售罄，官網也一度缺貨。(最新商品販售資訊，請以官方公告為準)

中國市場更出現一股代購熱潮，原本官方售價約28歐元 (大約新台幣1008元) 的禮盒，在二手平台、代購市場硬是被狠狠炒高，部分拆售單條髮圈價格遠高於原價。(官方原價一條大約3~3.5歐元左右)

根據星島頭條 報導，原本大約217元人民幣（約台幣1020元左右）的同款髮圈，在中國二手平台及代購價被炒至350元人民幣。（約台幣1645元左右）然而近期台灣社群平台代購價，也是同步炒熱到一組台幣1500元、不挑色單條台幣190元。（含國際運費，不含台灣超商運費。）

哈蘭德愛用髮圈品牌KKNEKKI，熱賣近40年原因：小小髮圈，蘊藏深厚工藝技術

來自挪威的KKNEKKI，近年在歐洲與亞洲社群平台上掀起一股熱潮！最大原因是「哈蘭德的愛用品牌」。KKNEKKI最早1987年韓國創立，後來由挪威家族企業Bon Dep接手經營，延續韓國髮飾工藝和北歐簡約設計注入，逐漸成為歐洲知名髮飾品牌。如今品牌全球約6000家零售據點，多數位於歐洲市場。憑藉卓越品質、獨特的編織設計手法，逐漸成為風靡全球的髮飾品牌。

KKNEKKI 以兼具時尚、實用牢固性編織手法聞名。使用1960年代的原版老式針織機（Vintage Knitting Machine）生產、這款機器，最早是用來生產家具使用的耐用織帶（Upholstery Bands）。如今成為生產流程中最核心的設備！這也是它能在眾多髮圈品牌中，脫穎而出的原因之一。由於這些老機器需要專業維護，品牌每年會特殊聘請專業機械技師，負責維修和保養。

KKNEKKI 官網強調，製作上採用超過60條特殊編織線製成。彈性佳、耐用度高，比較不容易拉扯頭髮、特殊結構有效降低頭髮拉扯、打結和斷裂問題，從紗線到最後的收尾工序，對高品質絕不妥協的堅持。每一項環節都站在消費者的立場去思考，希望給予最舒適的體驗。廣受許多長髮族的喜愛！

除了實用性之外，KKNEKKI 擁有超過700多種的顏色組合，無論是低調莫蘭迪色、鮮豔撞色系都有。透過多元配色、金屬串珠和限定聯名設計款。讓髮圈不僅是綁頭髮工具，更成為時尚手環、生活配件的一部分。無論綁在頭髮、戴在手腕上，都能為全身的造型增添亮點。此外，品牌會跟隨最新流行色彩趨勢、保留受歡迎的經典色，讓消費者擁有更多元的選擇。

近期響應2026世界盃，推出以各國國旗為主題色的「世界盃限定版」。直接戴在手腕上，讓球迷以最時尚的方式，為自己熱愛的球隊應援！

「KKNEKKI」高人氣的3大原因！

在眾多髮圈品牌中，KKNEKKI能夠長年維持高人氣，關鍵在兼具實用性與美觀。最大原因是「不咬髮」。

這是許多長髮族都有共同困擾，傳統橡皮筋或是髮圈很容易纏住頭髮。包含髮圈太細、太硬、彈性差，容易在同一個位置反覆摩擦，使用久可能造成斷髮、綁痕或頭髮分岔。而且拆下時經常造成拉扯與斷裂。但KKNEKKI的編織結構相對柔軟，不少使用者認為是比較友善的選擇。

加上「固定力強」，無論馬尾、丸子頭或是麻花辮，都能維持很好的支撐效果。讓頭皮與髮根不要一直承受拉力。因此受到長髮女性、運動族群、甚至專業髮型師的喜愛！

此外，「髮圈飾品化」在社群平台宣傳加持，不少消費者並非將它視為單純髮圈，而是直接戴在手腕上、當作手環配件來使用，因為特殊的編織紋理與金屬珠設計，在歐洲與亞洲時尚圈逐漸累積口碑。

隨著「哈蘭德效應發酵」，網路上出現不同討論聲音：有支持者認為，KKNEKKI本來就是歐洲相當知名的髮圈品牌，如今因為世界盃曝光度暴增、受到更多人關注。不少曾經使用過的網友認為：「確實真的耐用」、「綁一整天頭皮不痛」、「粗硬髮也能固定」。

網友普遍認為，此次 KKNEKKI 爆紅很大程度來自「哈蘭德的明星效應。」有球迷笑稱，本屆世界盃最受關注的周邊商品之一，竟然不是球衣或球鞋，而是一條髮圈。「大家買的是哈蘭德，不是髮圈。」甚至有人戲稱哈蘭德，已從足球明星變身「時尚美妝KOL！」有大量「哈蘭德同款髮型教學」、「90分鐘同款丸子頭挑戰」等話題，以及開箱影片。

KKNEKKI 幸運地遇見哈蘭德這位全球流量球星。讓一條簡單普通的髮圈，搖身一變成為全球熱搜商品。這不僅是一次成功的明星帶貨，更反映當代消費市場「運動、時尚與社群文化」高度融合的趨勢。

對許多女孩們來說，購買KKNEKKI不僅為了綁頭髮，而是在慎選今天的OOTD（Outfit Of The Day 的縮寫，即為「今日穿搭」），享受著與「哈蘭德同款」這一份時尚感與榮耀！

本文授權自今周刊，原文見此。

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