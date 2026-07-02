高虹安可參選連任了！選罷法修法總統府公告生效 藍綠白「這群人」全都能解套

撰文：蘇芳禾

國民黨和民眾黨6/13聯手通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選，此條款被外界視為「高虹安條款」。總統府週三（7/1）發布總統令，公布此法。 除了高虹安外，包含國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍，以及民進黨立委柯建銘等人，未來若有相關訴訟獲判緩刑，其參選資格也都將因本次修法而獲得保障。

選罷法門檻放寬 緩刑、社勞者恢復參政權

立法院會於6月12日在國民黨與民眾黨黨團聯手運作下，三讀通過《選罷法》第26條修正案。本次修法核心在於放寬候選人消極資格限制，明定未來受宣告緩刑或准予易服社會勞動之自由刑者，均可登記為候選人。

在此之前，法律規定曾犯貪汙、國安法等重大刑案，或被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，皆不得登記參選。國民黨和民眾黨認為原先規定過於嚴苛，可能導致參選人因輕罪被判緩刑而喪失參政權，因此提案修法以維護公民參政權益，但條文中也特別增訂詐欺犯不得登記為候選人的排他條款。

民進黨立法院黨團書記長范雲指日前出，民眾黨團至今無法回應此舉是否為新竹市長高虹安量身打造，這項修法是藍、白間的魔鬼交易，若藍、白要自清，就應設定日出條款，比如設定明年元旦起施行或者訂於年底選舉登記最後一天9月4日公布施行。

民進黨指出，高虹安誣告案二審遭判處有期徒刑6月，未來若判決確定且准予易服社會勞動，依法恐無法登記參選，藍白卻在選舉登記前夕迅速修正法律，時間點與高虹安案高度吻合，完全是在為其掃除參選障礙。

「高虹安條款」解套 關鍵在於無法易科罰金

此項修法之所以被高度關注，主因是直接影響新竹市長高虹安的連任資格。高虹安因論文誣告案，二審被判處6個月有期徒刑。由於誣告罪的最重本刑為7年，即便判刑僅6個月，法律上仍無法易科罰金。

依照舊有法律，若高虹安在三審定讞後選擇「易服社會勞動」（如做公益服務），必須在登記參選前「全數服滿時數」才能具備參選資格，否則將被排除在候選名單外。隨著新法今日生效，高虹安未來即便維持原判，只要獲准易服社會勞動，其參選新竹市長的資格將不再受限。

藍綠多位大咖同受惠 司法配套引發關注

除了高虹安外，包含國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍，以及民進黨立委柯建銘等人，未來若有相關訴訟獲判緩刑，其參選資格將不受限制。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股Q3漲價潮主角不是台積電！國巨(2327)、華新科(2492)、欣興(3037)、南電(8046)...4大飆股全解析：這2檔「還能旺4年」

聯電列處置股關禁閉，股價下殺近4%可以買？外資連3天買超逾11萬張、目標價又調升：4成空間還不賴

軍公教調薪上看10%！行政院拍板：非主管最高調薪9.98%、主管職達11.56%，三大族群估72萬人受惠

00685L分割日、分割價出爐！30.5萬「1拆24」變1.2萬一定漲？股海老牛劃4重點！停牌到何時日程先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】