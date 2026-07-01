台股第三季上看5萬點 多空分界點為4萬2！冠軍操盤手10檔口袋名單曝

撰文：口述：黃嘉斌，整理：林心怡

台股近來急漲急跌，除了以資金控管應對外，也可在AI供應鏈次產業間尋找新亮點。先進封裝耗材、光通訊模組有望接棒演出，成為下半年主要成長動能。

時序進入下半年，就台股指數而言，我認為低點可觀察大盤2次回測皆觸及的4萬2千點與季線附近，此處應可視為短線多空的分界點。

整體來看，7、8月指數有可能過高，第3季有可能挑戰5萬至5萬5千點，第4季則偏向盤整。在風險方面，美國聯準會利率走向，與部分個股擁擠交易產生的劇烈震盪，都須特別留意，以大盤指數近來急漲急跌的態勢來看，去槓桿、做好資金控管，是相對較好的操作策略。

先進封裝推升台積供應鏈

山太士營收有望大跳躍成長

在市場高度關注的美國聯準會利率政策方面，我認為，今年即使不會升息，但降息機率也不高。隨著國際油價回落，通膨壓力將在明年自然緩解，聯準會已失去升息的迫切性。

但另一方面，美國當前強勁的就業市場數據，意味著經濟並無衰退之虞，因此也不存在降息的壓力。升息是為了壓抑通膨，降息是為了刺激經濟，現在這2個條件都不存在，利率自然會維持現狀。但只要升息疑慮再起，投資情緒面的股價修正在所難免。

在產業方面，在台積電供應鏈當中，我看好山太士、辛耘、漢測、萬潤。尤其隨著AI GPU與AI ASIC（特定應用積體電路）持續往超大晶片方向發展，山太士所研發的Balance Film（抗曲平衡膜），將可望逐步成為大型AI晶片先進封裝中不可或缺的關鍵耗材，目標價被市場認為「3千元保底、5千元有望」。

業界指出，隨著Balance Film自6、7月開始量產，山太士下半年營收獲利將會有跳躍式成長。以明年樂觀情境看，假設大型AI GPU與AI ASIC合計出貨約4百萬顆，對應台積電CoWoS先進封裝需求約75萬片12吋晶圓，約占2027年CoWoS總產能180萬片的40％，假設這些高階產品導入Balance Film、每片晶圓需貼附2次Balance Film，再假設1平方公尺Balance Film可對應4片晶圓、平均單價約600至800美元，加上既有產品，明年營收應以50億元起跳。

而且，這些推估還沒將CoPoS（次世代面板級先進封裝技術）、FOPLP（扇出型面板級封裝）等，有機會開始量產導入Balance Film算在內，尤其CoPoS與FOPLP在封裝面積更大、翹曲控制的難度也更高，隨著Balance Film滲透率與使用強度大幅上升，山太士的營收獲利大跳躍值得期待。若以公司既有的光學膜等產品毛利率約30％，加計上述產品約有80％毛利率計算，推估明年每股稅後純益（EPS）有機會以百元起跳。

隨著輝達執行長黃仁勳宣告，全新Vera Rubin架構已進入全面量產階段後，不但規格升級也帶領全球正式跨入AI代理（AI Agent）的時代，在被動元件、記憶體、ABF（高階IC載板）族群強勢上漲後，光通訊概念股在經過一段時間拉回整理後，下半年仍有表現機會。

光通訊元年重返多頭

聯鈞、大立光高階技術展現實力

今年是光通訊「元年」，相關業者獲利數字平平、年增率不突出，但經過各公司為產能擴充、試單與認證鋪路的過程後，隨單月業績跳升，預料股價有機會重回多頭上升的軌道，第4季起到明年才是爆發力的開始。

其中，光通訊大廠聯鈞，已經從傳統的「功率半導體封測廠」，大幅升級為「AI資料中心矽光子與高速光通訊」的關鍵封測與模組供應商。聯鈞的最大優勢在於雷射二極體封裝測試技術，受惠全球光通訊市場因AI與高速資料中心帶動的強勁需求，法人預估公司今年EPS保守可達15至18元，樂觀則可上看23元，且明年在AI需求帶動下，每股獲利更有望挑戰30元大關，呈現超過5成的爆發性成長，長線目標價有上看800元的機會。

光學元件廠不僅要完全配合半導體製程，更必須精準掌握各式光源波段差異，技術門檻相對較高。光學大廠大立光的快速精準對位技術，即是公司跨足CPO（共同封裝光學）產業重要利器；加上蘋果手機在AI功能與換機方案推動下，高階鏡頭數量更多，市場預估大立光今、明2年EPS分別有180元與205元的實力。

另方面，股價基期較低，並切入AI材料廠商的南亞，近期獲得美系券商看好其T-glass進展良好，AI等級產品至後年可能占產品組合超過5成。券商預期，南亞未來有機會追上台光電以及日東紡（Nittobo）等產業領導者的差距，並上修今、明年EPS為8.6元與13.4元，若以今年本益比24倍估算，目標價有機會上看200元。

此外，隨著生技展將於7月到來，新藥研發有好消息的生技股仁新、漢達，則是AI供應鏈以外的另一種可考慮選擇。

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