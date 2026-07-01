國巨股價漲破千元 華新科、禾伸堂近3個月翻倍噴…被動元件漲價潮 誰真正抓住成長商機？

撰文：譚偉晟

今年以來，被動元件類股漲勢驚人，市場盛傳各類型元件漲價不斷。然而，在AI需求驅動的成長背後，各類元件卻有不同供需狀況，驅動著台廠各自成長發展。

過去3個月來，包括國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、立隆電等被動元件公司，股價都呈現至少2倍的漲幅，如此強勁的表現，意味著資本市場極為看好由AI基礎設施驅動的被動元件需求，以及相關企業的營收獲利成長動能。

外資法人大幅上修被動元件龍頭國巨的展望，就是例證。

今年2月，券商摩根士丹利發布研究報告，針對當時股價在260元上下的國巨，給予305元的目標價；但到了6月下旬，大摩立刻「自我修正」，將國巨目標價上調至1515元。曾在去年8月將股票「1拆4」、每股面額變為2.5元的國巨，今年6月18日股價也突破千元大關。

「我自己看，至少往後2年（需求）都會很好。」一位被動元件廠總經理私下透露，業內人士也多樂觀看待未來前景。

但他話鋒一轉分析，如今引起市場熱議的「被動元件漲價潮」，和記憶體缺貨造成的價格飆漲，其實大不相同，「不是所有東西都是因為缺貨漲價，台廠切入的商機也各不相同，有些產品漲價後營收會往上，獲利卻未必會更好。」

被動元件這類調整電力的產品，可分為透過阻抗來控制電力的「電阻」、儲存與釋放電能以維持電壓穩定的「電容」，以及過濾電流雜訊的「電感」。

「電感與電阻元件漲價，很大部分是因銀、鋁等金屬上漲導致成本增加，各家廠商才隨之出現價格異動。」不具名業內人士分析，上述隨原物料價格上漲而調價的產品，毛利率並不會因此提升。

MLCC才是被動元件主角

但被大量用於AI伺服器的跨電感穩壓器（TLVR），是少數例外。

「TLVR是新的東西，也沒有用到太多貴金屬，利潤會好一點。」該人士分析，該元件最大供應商是台達電旗下的乾坤；而臺慶科、三集瑞－KY、新聿科也受惠於台達電的供應缺口，正積極布局ASIC類型的AI伺服器商機。

簡單來說，電阻、電感需求雖然有增加，但並不是爆炸性成長。「考慮AI伺服器在設計上增加的被動元件數量，可稱為主角的，只有MLCC（多層陶瓷電容）元件。」一位不具名的被動元件外商副總直言。

他解釋，AI伺服器需要更高的電壓與更強的散熱效能，能肩負此重任的MLCC，用量高達傳統伺服器的3到5倍，「要高耐熱、又不能做到太大顆，因為AI主機板上可打件的面積愈來愈小，所以輝達也不再用傳統的鋁質電容。」

目前，能用於AI伺服器上、且位置靠近晶片的MLCC，仍以日韓業者為主要供應商。

然而，日韓廠商基於不同理由，對於擴產態度較為保守，讓台廠獲得接下額外需求的機會；另一方面，村田、太陽誘電與三星電機等日韓大廠，優先將產能轉移到AI伺服器，導致消費品的MLCC供應出現缺口，讓華新科等台廠直接受惠。

況且，即使是與AI晶片相鄰的主機板上，日韓業者仍專注利潤更好的產品，相對周邊的電容元件，就成了台廠的機會。

「你看角落這幾顆，就是禾伸堂和信昌電的MLCC。」不具名的被動元件廠高層指著AI伺服器的主機板照片，強調這些必要、但日韓廠無意加碼投入的產品，將成為台灣MLCC廠商的新商機。

這位高層透露，目前MLCC的缺口比4月更大，AI伺服器客戶對於驗證台廠元件，抱持更開放態度，「以前台廠就算做得出來，良率也不夠好、價格比較差，但現在AI大廠就是願意測試，因為大家（拿不到MLCC）都快餓死了。」

鉭質電容市場仍難被取代

在這波AI驅動的被動元件浪潮中，國巨可謂獨自穩居領先地位。

被動元件外商副總解釋，國巨旗下的KEMET（基美）有著市場最大鉭質電容供應量、市占率近半的實力，「鉭質電容有最好的元件特性，但成本不易掌控。」他解釋，國巨對於鉭質電容的報價強勢，使得AI伺服器大廠近期都曾嘗試以多顆MLCC取代鉭質電容。

然而，某家AI伺服器業者大改設計後，馬上又遇到MLCC大缺貨，最終還是得回歸使用鉭質電容。國巨在鉭質電容難被取代的市場實力，結合在MLCC、電阻、電感的豐富產品組合，成為客戶必須合作的對象。

大摩報告就指出，國巨下半年產品價格漲幅可望高於目前預期，平均報價可望上調30％以上，甚至電阻產品價格也將上調。

被動元件廠總座指出，這正是憑藉從鉭質電容延伸出的議價實力，即使等到景氣反轉，國巨仍能憑著一站式購足服務模式，維持強大競爭力。

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