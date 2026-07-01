「小學生都在比有沒有台積電」台股4個月漲萬點 巴菲特指標過熱該空手？杜金龍曝操作

撰文：今周刊編輯團隊

2026年的台北股市，脫韁的指數像是一扇奇幻之窗，漲萬點僅花4個月，違約交割創7年新高，巴菲特指標高達5倍、世界第一。這一次的台股，真的不一樣了嗎？

6月間，某投顧公司總經理對他的客戶坦言，過去的經驗，已然成為現在他對台股後市判斷的包袱。

「以前的年代，一段多頭行情漲到金融股、證券股的時候，往往就是指數漲勢的末段了。但前一段期間證券股漲幅很大，指數有沒有崩盤跡象？好像沒有吧！

過去年代留下來的某些印象，現在看來，似乎都成了我們的包袱…。

前幾天聽到券商營業員說，最近好多客戶都是來幫小朋友開戶。我好奇問為什麼？他說，小學生本來就會比來比去，小朋友回到家裡問媽媽，妳怎麼沒有幫我開台積電的定期定額投資戶？

台股真的不一樣了，因為市場參與者的結構變得不一樣。」

這位投顧總經理在市場上的資歷已經超過30年，讓他大嘆「過去經驗反成包袱」的關鍵，並非僅是光速飛奔的大盤指數，而是推升指數的動能：成交量。

2020年以前，台股日均量僅在千億規模，到了2024、2025年，日均量來到4千億元以上。然而，今年上半年算下來，日均量更是直接以倍數的規格剽悍拔高，衝破兆元。

衝破天際的量能成為指數狂奔的底火，但也引來市場過熱之慮。對此，人稱股海老先覺的杜金龍解讀，今年5月底台股出現1.9兆元的單日大量，但如今M1B已近30.7兆元，算下來，比率約6.2%，「這個比率，還不算太高啦！」

除此之外，台股的「巴菲特指標」已經來到500%，遠遠超過代表過熱的200%警戒線。

對此，上半年績效亮麗的施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼，並不認為巴菲特指標已無參考價值，但，重點在於時間差。

「大家常用『巴菲特指標』來衡量股市是否過熱，但通常，巴菲特的預言跟股市實際下跌之間是有時間差的，大概會差個兩、三年，這是很長的一段時間。

巴菲特是因為資金規模非常龐大，才需要提前兩到三年就開始擔心市場過熱、逐步進行現金部位的回收。以我的工作來說，如果因為看見巴菲特指標警訊而錯過這兩、三年的行情，那麼，我這個基金經理人搞不好就沒工作了。

專業機構無懼「巴菲特指標警訊」的原因很多，其中包括對於基本面的樂觀展望。至今年5月，台灣已連續31個月出口成長，財政部指出，由於AI已朝代理推論的應用發展，且台廠具有技術優勢，因此預料出口紅利將可持續。

不怕熱的理由是AI，這又形塑了台股市場的另一奇景：到今年6月12日，電子股市值占大盤82%。集中度過高，成了台股市場的另一個風險疑慮。

對此疑慮，投資機構普遍以「AI基本面無虞」作為標準答案，AI確實帶來整個產業結構性的不同，從產業、景氣週期的角度，這次是真的不一樣了。

「越來越多投資人開始透過槓桿操作，滿腦子希望放大獲利，卻忽略了近期市場波動明顯加劇的風險，」杜金龍看好台股後市，但若說到「個股」，他的評論則是另番風景：「最近不少個股的單日跌幅，動輒超過7、8%。」他提醒，就算台股「這次不一樣」，但是對於個股的研究，終究是征戰股海的不變功課。

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