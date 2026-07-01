這波完全沒參與到AI行情 有2條路可走…謝富旭：15年專注40檔 年領股息130萬

【文．張孝瑜】

不在高科技產業工作，沒有高本薪，40歲才開始存退休金，會不會太晚？《今周刊》存股助理電子報總編輯謝富旭，以自身在有薪水天花板的媒體業、中年才開始打理退休金經歷強調：「我都可以，你一定也可以！」

謝富旭42歲拿出台幣100萬元開始投資，短短8年內便將股票資產推進到1000萬元以上，2025年底，他的台股部位已達台幣規模2100萬元至2400萬元。身為在薪水普遍面臨天花板的媒體工作者，他的經驗，值得一般上班族借鏡，他公開15年來自己做對兩大核心關鍵。

第一關鍵：極致專注於三、四十檔核心標的

面對台股市場上千檔股票，謝富旭認為，自己成功第一個秘訣在於高度「專注」。他從100萬本金起步時，就決定不盲目追逐市場所有熱門股，而是從中精選出三、四十檔值得長期領息、進行價值投資標的。他指出，一般人光是研究10檔股票可能就心力交瘁，因此必須限縮範圍才能做到徹底追蹤。

謝富旭透露，自己對這些核心名單的熟悉度，已到了連每檔股票的月營收公布日期、季報時間、股利政策，甚至連老闆個性都瞭如指掌。他的「聚寶盆」裡多是各產業穩健龍頭，例如：台灣廚具業龍頭櫻花（9911）、車燈龍頭帝寶（6605）、貨櫃航運龍頭長榮海運（2603）。即使名單會隨實際基本面觀察進行淘汰與遞補，但他始終維持不超過四十檔。

第二關鍵：活用低低槓桿放大本金體感

謝富旭活用「低利槓桿」借錢投資策略。謝富旭坦言，自己與大多數保守、平凡上班族一樣，本質上非常膽小，基於過去年輕時，大開槓桿跌了一跤，花了好幾年才又重回投資市場，因此即便存股頗有心得，績效與大盤表現不相上下，仍不敢貿然借錢投資，花了三、四年時間才突破心理障礙，又花了一、兩年說服太太，才在存股的第六年勇敢跨出這一步。

他回憶，真正打破自己心中疑慮的，是來自於購買傳統儲蓄險、年金險經驗。這類買賣是保戶將錢交給保險公司，數年後拿約定好的固定利率報酬，雖然很「安全」，但期間複利則由保險公司拿走；對他而言，借房貸投資就好比是「自己買儲蓄險」，依然每個月固定給一筆錢，但複利就能放回自己口袋。

他為了避免重蹈覆轍、盲目開滿槓桿，因此審慎計算：若利用房子向銀行抵押借款，以借款20年期、利率約2.5%來算，每借100萬每月本利攤還約5200元。在確認自己前六年存股年報酬率有8%到10%、有審慎且明確投資標的、不會斷頭的金流後，他才前後陸續借了三次，一共400多萬元投入市場。

他回憶第一筆借入的150萬元，主要重壓當時股價70幾元的錢櫃(8359)，原因是當時傳出錢櫃要併購好樂迪，他認為若這筆併購成真，將可為錢櫃獲利帶來可觀增長。此舉讓他台股部位從200多萬躍升到400多萬，每年股息大幅增加，等同每月為自己實質加薪2萬元，進而激發出比以往強烈三倍的努力動機與投入感。

之後他每天下午1點至1點半，就會邊吃午餐，邊到公平會網站「盯哨」，確認相關消息。約莫半年後，他看見這筆併購案被駁回的公告，因此當天立刻將持有股票賣出(編按：興櫃股票交易時間至下午3點)，這是他一次成功的出手成果。

錯過AI免自怨自哀 秉持蒙格哲學穩健前行

近兩年台股在AI浪潮帶動下屢創新高，許多投資人因追逐AI類股而賺得盆滿缽滿，但謝富旭坦言這波AI行情完全沒參與到，投資報酬率也落後大盤不少：「我2025年含息報酬是-6.1%，大盤是上漲了27%，是我做存股以來，輸大盤最慘的一次。」

他引用巴菲特副手查理·蒙格（Charlie Munger）哲學指出，人一生在股票投資上會遇到一、二十次發財機會，並不需要每一次都抓到，只要掌握其中4到5次並在關鍵時刻重壓，就足以翻身。他認為目前年領股息130萬元至140萬元，不會因沒參與到熱門標的而自怨自哀。

一個股市兩個世界 傳產龍頭仍具淘金機會

對於目前台股指數居高不下、許多小資族不知該如何入手？謝富旭分析，現在的台股呈現「一個股市，兩個世界」，一邊是高本益比的科技AI世界，另一邊則是許多仍處於年線以下、競爭力極佳卻股價便宜的世界。

他建議投資朋友兩條路，一個是直接參與AI浪潮，另一條則是去尋找價值仍被低估股票。例如：櫻花(9911)、AM車燈龍頭帝寶(6605)、捷敏-KY(6525)、群益證(9100)、矽創(8016)等，如何挖掘台股便宜好標的，歡迎點連結收聽Podcast節目《Today來讀冊》

更多精彩內容也歡迎參考書籍《中年財富覺醒》

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆，勞工平均領逾11萬...帳戶怎麼查？何時能領？

0056配息、除息日、發息日！52元能買？年化配息率快8%、12次全填息底氣超厚…月領1萬本多少

00685L分割日、分割價出爐！30.5萬「1拆24」變1.2萬一定漲？股海老牛劃4重點！停牌到何時日程先看

華邦電、南亞科、南亞、穩懋、頎邦...投信棄養股有跡可循！選股教練曝「季底作帳變結帳」4警訊

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】