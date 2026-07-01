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聯發科漲到4970元 謝金河揭「轉大人」關鍵！下個挑戰是它：有機會變第2座護國神山

聯合新聞網／ 今周刊
聯發科示意圖。路透
聯發科示意圖。路透

【文．謝金河】聯發科的新造山運動。最近三個月，聯發科股價急行軍，一口氣從1430漲到4970元，市值最高跑到7.97兆台幣，大約2500億美元左右，這麼大的市值不但超過業界王牌的高通，也打敗昔日縱橫兩岸的阿里巴巴。

聯發科股價突圍，最大的關鍵是聯發科從一直以來的手機晶片大廠轉變為Ai ASIC的供應鏈成員，聯發科為Google打造TPU，這個角色的轉變，也讓聯發科從昔日挑戰Qualcomm的手機晶片競技場，轉化爲挑戰AVGO的強勁對手，聯發科真正的「轉大人」也從現在開始！

聯發科挑戰博通（Broadcom），第一個轉捩點是6月4日AVGO公布財報，博通交出一張非常漂亮的成績單，但是股價卻大跌60.32美元，跌幅12.59%，只是因為博通來自Ai的營收108億美元，略遜市場預期，似乎市場正緊盯聯發科對博通可能帶來的威脅。

不久，博通董事長陳福陽接受彭博資訊專訪，記者問到黃仁勳加持Marvell，並且期許Marvell會成為一兆美元企業。記者問這兩家公司會不會對AVGO帶來威脅？陳福陽用Ankle Biters(小屁孩)來形容，認為他們還未成氣候。

不過市場反應很激烈，AVGO股價從495美元狠狠跌到360.46美元，股價下跌27%，本來AVGO市值一度超過台積電adr，如今相差5000億美元，看起來聯發科對博通的威脅漸成氣候。

第一個揭竿而起的是麥格里，最近出報告，將聯發科目標價調升至10000元，麥格里估聯發科的Ai ASIC到2028年營收會從180億成長至400億美元，全年EPS會達285.6元，這是市場對聯發科最樂觀的預測。

最近外資紛紛調升聯發科目標價，瑞銀6500元，花旗5950元，摩根士丹利5588元⋯⋯

回頭看，聯發科會不會步台積電後麈，加入新的造山運動？台積電成為護國神山是從2020年開始的！台積電在2019年股價206.5元，2020年235.5元，台積電市值大約在6到7兆元之間，跟今天的聯發科相當。台積電正和三星，Intel展開肉搏戰，最後才拉開差距。

本文授權自今周刊，原文見此

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