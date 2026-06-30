國巨大整併布什麼局？茂達、大中...從功率元件到MOSFET 謝金河讚陳泰銘3年布棋

【文．謝金河】

陳泰銘正在下一盤大棋！ 星期假日，我看到一則大家不太注意的新聞！電源管理晶片大廠茂達改選董監事，陳泰銘成為茂達的董事長，而茂達控有MOSFET廠大中42.62%，陳泰銘也成了大中的董事長。

這只是公司董監改選的例行公事，不過陳泰銘以新科首富身份出任這兩家公司董事長，意義不凡。我在這期今周刊文章提到，國巨在大減資後進行國內被動元件廠的整併，奇力新，旺詮，美磊，美桀，君耀都收納到國巨集團旗下。接下來是國際併購，從Pulse，Kesey，到日本芝浦，都是壯大國巨的重要拼圖。

我一直高度關注陳泰銘的下一步下什麼棋？

去年10月，我和光寶集團的宋恭源董事長在電話中聊陳泰銘大約半小時，宋董非常看好陳泰銘，他認為他國內外整併，眼光精準，視野開闊，行動迅捷，他認為陳泰銘整合主動，被動元件到半導體，這個戰略布局非常深廣，加上他的年紀輕，還可以征戰廿年，宋董非常看好國巨的未來。

那個時候，國巨股市價一拆四，大約在170元左右，結果這次漲到1155元，國巨市值到2.2兆元，已經是台灣第六大市值企業。陳泰銘也成了新科首富。

這次陳泰銘用了三年時間在功率元件，電源管理IC及MOSFET布局，他用國創半導體的名義拿下富鼎29.44%，陳泰銘成為富鼎的董事長，這次他公開收購茂達22.19%，又成為茂達與大中的董事長。

同時他又透過私募全數吃下華碩電腦的子公司力智19.91%股權，每股成本253.5元，力智主攻電源管理IC及MOSFET，2021年股價曾經漲到1015元，在千元股很少的時代，力智5年前已經是千元股，這次再加上陳泰銘的助力，未來潛力不可忽視。

這次功率元件，MOSFET，電源管理IC風華再現，要追溯到去年9月荷蘭的安世半導體突然宣布中國的聞泰科技併購失去效力，中國也宣布安世的產品禁止輸入中國，這個禁令讓聞泰科技去年虧損104億人民幣，股價從171.38跌到15.2元人民幣，市值蒸發九成，也讓跌跌不休的車用半導體，功率元件，MOSFET及PMIC形成另一個非紅供應鏈。

這次AI的外溢效應，已經從成熟製程半導體，功率元件，PMIC到MOSFET，陳泰銘這三年布下的大棋，看起來開始展現威力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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