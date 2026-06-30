SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

【文．周靖璞】

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。同時天平另一端，地緣政治、能源價格的變數也藏著通膨危機。財經作家王伯達認為，AI浪潮是否會泡沫破裂，取決於模型快速發展同時，需求層面能不能適時跟上。

華許鷹派發言

主張決策蓋牌、回歸市場

6/17利率決策會議，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）撕掉了身上「親川派」標籤，提出與過去十多年完全不同的政策框架，雖然並未調整利率，但為了對抗高通膨，已暗示未來新政朝向升息可能性，這段鷹派發言也顯現出他改革聯準會的強烈意志。

與此同時，華許提倡的「關燈」政策，意即傾向取消自 2012 年柏南克（Ben Bernanke）時代延續至今的「利率點陣圖」與前瞻指引（Forward Guidance）。王伯達認為，聯準會過去的預測能力本就不完全準確，最著名的失誤便是 2020 至 2021 年間誤判通膨為「暫時性」，導致 2022 年被迫緊急連續暴升息，重創全球股市。取消前瞻指引可避免陷入政策僵固性，使央行被自己的預測綁架。

另一方面，華許在本次聯準會內部新設立了五大工作小組，其中一組專門研究資產負債表，旨在評估貨幣政策執行的替代框架。一直以來，華許相當反對聯準會維持大規模資產負債表，認為反而會扭曲金融市場的價格機制。在長端積極縮表，釋放聯準會龐大的資產負債表，能藉此降低市場上長期的投機風氣。

王伯達表示，「關燈」、「縮表」政策對投資人而言，就是少了一個短期影響情緒的風向球，需要一段適應期。但長遠來看，這反而會降低 FOMC 會議當天的非理性劇烈波動，促使資金回流到真正具有生產力的企業。

IPO浪潮恐引爆資金排擠效應

泡沫關鍵在「技術」與「需求」

除了聯準會新任主席的鷹派發言。另一股市場討論熱度是史上最大IPO的SpaceX上市。王伯達認為，SpaceX上市後，NASDAQ 100指數為了能快速納入，不惜修改規則，可能只是一個開端訊號，被動型ETF盛行的今天，大型新股上市後快速納入指數，會迫使基金經理人被動買進新成分股，同時賣出原有持股，勢必會造成一定的「資金排擠效應」，壓縮其他產業的發展空間。下半年OpenAI、Anthropic 陸續上市後，這樣的資本市場結構變化可能更為顯著。

至於AI科技股有沒有泡沫風險？王伯達提出淨股權供應（Net Equity Supply）這項重要籌碼觀點分析。自 2000 年以來，美股多數時候淨股權供應都是「負值」，意即科技巨頭們手握龐大現金流（Cash Cow），在沒有重大資本支出情況下，透過大規模回購股票（Share Buybacks）減少市場籌碼，進而推升股價。

然而，當前大型 IPO 與科技巨頭紛紛透過發行百年債、發股籌資，極可能讓 2026 年的淨股權供應「由負轉正」。而歷史上美股淨股權供應轉正只發生過少數幾次，分別是 2000 年、2009 年與 2020 年，這些時期也伴隨著嚴重的市場修正。王伯達認為，這次時空背景更接近 2000 年網路泡沫前，當年的網路發展市場也充斥著「不先搶占市場就會被淘汰」氛圍，現在也正處於 AI 基礎建設的領先者獨大賽局中，大型科技企業不投資就會面臨被淘汰命運。

王伯達指出，泡沫的成因通常是「真實技術」伴隨著「過度超前的投資」，現在科技巨頭們軍備競賽與技術是真實的，關鍵在於需求能否及時跟上。 他以 2000 年網路泡沫為例說明，「世界通訊（WorldCom）曾樂觀預估網路流量每 100 天翻倍，但實際上是一年才翻倍。」雖然從今天的結果論來說，網路流量創新高實際有達成這樣的發展，但當年高估的短期獲利能力，就造成了過度投資進而引發泡沫。

不過王伯達表示，雖然現在AI 普及速度完全打破歷史紀錄。但主因是建立在便宜的使用成本上，過去突破性硬體科技發展如電視、智慧型手機等，在普及化初期仍需高昂消費端購置成本，今日的AI應用是建立在基本的智慧裝置上即可使用。

技術不斷變革

AI可能讓文明質變

觀察未來的AI投資趨勢，王伯達認為，投資人必須將「對技術樂觀」與「對股價樂觀」視為兩件不同的事。隨著 SpaceX、OpenAI 等獨角獸陸續掛牌，其真實的財務報表、模型毛利率都將攤在陽光下接受檢視。投資人也能更直接去對照發展端與需求端的實際狀況，進而判斷投資布局。

目前AI本身變革，已從一問一答效率工具，轉向自動分析、拆解並執行任務的「AI Agent」，甚至能由上一代模型自主編寫下一代模型高達 80% 程式碼。王伯達表示，當前服務業佔全球GDP的70%，一旦AI能讓服務業打破語言、地區與時間限制，做到全球跨時區大規模量產與規模化。那麼從數位服務、軟體領域到未來物理世界與機器人，整個經濟體系都將被重新塑造。「那一天的到來，不只經濟層面、人類文明也將迎來質變。」

面對這波科技獨角獸們引起的投資浪潮，究竟有沒有「本夢比」過高疑慮？SpaceX的機會與瓶頸是什麼？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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