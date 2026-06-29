從兆美元夢到跌跌不休！阿里、騰訊…8檔掉隊AI浪潮 謝金河點這2檔躋身全球百大

文．謝金河

殞落的巨星，阿里，騰訊不威！大賣空的作者Michael Burry最近也注意到港股，他也發現美團、小米、阿里巴巴、騰訊、京東、網易、百度等股價跌很重。

像是美團從460跌到63.65港元，京東從422.8跌到81.55港元，小米幾個月間從64.15跌到21.3港元，一下子股價跌六成，快手從417.8跌下來，現在剩下40.6港元，嗶哩從1052跌到66.1港元，可以說都跌到頭皮發麻的狀態。

這當中最令人感到意外的是阿里巴巴和騰訊！在2020年前後，騰訊的股價漲到775.5港元，換成美元，市值跑到9991億美元，差一點成為首家中國兆美元企業。阿里巴巴漲到309.32美元，市值也跑到8961億美元，週五阿里adr跌到91.99港元，市值2273.3億美元，快要被聯發科追上。香港的阿里巴巴從最近的186.2跌到88.65港元，股價頻頻破底。騰訊也從683跌到411港元。

騰訊是全中國最大市值企業，市值4849億美元，僅排在全球47。當年馬雲來台，曾和張忠謀對談，曾經批評台灣的企業都是老人，前途堪慮，沒想到，這些年變化那麼大。

這些年，Ai帶來的新產業革命，理論上，阿里巴巴有奧義千問，騰訊也是中國具代表性的Ai企業，但卻沒有跟上這一波輝達，AMD的腳步。馬雲也經常去阿里下指導棋，但阿里巴巴股價下跌，這個訊號很值得探究。

這些年在全球百大企業崛起的中國公司只有寧德時代和中際旭創。南韓的三星晉升到第九，海力士12，美光13，這是記憶體的新時代！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0056配息有1.35元？除息日發息日！51元能買？年化配息率快8%、12次全填息底氣超厚…月領1萬本多少

南亞科、華邦電、旺宏、力積電…記憶體股週一若再急殺該買誰？法人：「這群」反彈動能會比較落後

大全聯中崙店這天熄燈！去年海虧1億、開業22年沒賺過錢，房東降租也沒用怎麼回事？160名員工何去何從

天氣／高溫飆36度，西半部慎防午後雷雨！2低氣壓發展中…颱風「巴威」最快何時生成？10日預報先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】