蝴蝶谷落石4死！前交長蔡堆逃劫嘆「慚愧遺憾」…專家：登山不只防高山症

文．數位內容部整理

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨（6/27）日下午發生重大落石意外，一支來自台北、由16人組成的銀髮登山團行經步道1.4公里處時，突遭大量落石擊中，造成4人死亡、1人受傷。當時，前交通部長蔡堆也在隊伍中，幸運躲過一劫。他昨晚間悲痛發聲，對同行山友罹難感到「遺憾慚愧」，並感謝警消冒雨摸黑搶救。

據警方指出，該登山團已成立約20、30年，成員多為年長山友，27日上午自台北搭乘遊覽車南下，約11時抵達登山口，當時天氣晴朗無雨，因此依原訂計畫入山。未料山區午後天候驟變，隊伍行經瀑布附近時，山壁突然傳出巨響，大量落石瞬間崩落，造成4名團員當場罹難、1名70歲婦人肢體挫傷。

綜合媒體報導，蔡堆昨受訪時否認組團，表示自己僅是報名「參團」該公益團體舉辦的登山健行活動，也未親眼目睹落石發生，但得知同行山友不幸罹難後，內心十分沉痛。

「發生這種事情，我們當然不願意看到。但是希望大家能以此為戒，下次尤其遇到這種天氣的話，這種山難總是會有防不勝防的風險。所以心裡真的很慚愧，希望以後不會再發生類似的憾事。」

事實上，近年登山健行風氣盛行，山域事故也持續增加。根據內政部消防署統計，近兩年每年山難救援案件約530餘件，2024年共發生534件山域事故，涉及757人，其中693人獲救，58人死亡，創下22年來新高；而求援者又以50至69歲中高齡族群占比最高，接近整體的一半。

就算爬郊山也要做好「風險管理」

許多人將登山風險與高山症連結，但專家提醒，即使是郊山或中級山，也不能輕忽「風險管理」。除了自身體能狀況，更應充分評估天氣、路況及地形變化，尤其夏季午後雷陣雨頻繁，豪雨可能造成落石、土石鬆動及溪水暴漲，即使上午天氣晴朗，也不代表下午依然安全。

登山專家建議，出發前務必詳查氣象資訊，若山區有豪雨、雷雨或颱風外圍環流影響，應果斷取消行程，不要抱持僥倖心理。

入山前也應準備完善裝備，包括手機、行動電源、離線地圖或GPS定位設備、頭燈、急救用品及足夠飲水與糧食，即使是熟悉的步道，也不能因路況看似單純而掉以輕心。

此外，應避免自行探訪人煙稀少或非正式步道，行進間依循既有路徑，隨時留意陡坡、崩壁及溪谷等危險地形；一旦遇到迷路、天候惡化或不明路況，應立即停止前進，尋找安全地點避難，並利用GPS定位、手機或地圖向搜救人員回報所在位置，提高獲救機會。

蜂群夏秋初攻擊力強

夏季登山另一項容易被忽略的風險則是蜂螫。日前台大森林環境暨資源學系主任丁宗蘇前往三貂嶺瀑布進行觀察時，就遭蜂群攻擊，短短幾分鐘內便出現視力模糊、全身冒汗等症狀，所幸他有使用eBird追蹤清單軌跡的習慣，同行妻子立即求援，才順利送醫救回一命。

事後丁宗蘇在臉書回憶，當下蜂群來得太急、根本看不清，慌亂中雙手揮舞、連眼鏡被自己雙手打到落地，卻是犯了大忌，讓蜂群誤以為遭遇攻擊加倍反擊。

而遭蜂螫沒過幾分鐘，他就感覺到視力愈來愈薄弱、模糊，並且快速產生「醉意」，接著就昏倒在太太身上，「全身冒汗，一滴一滴汗滴冒出來」，昏迷約20~30分鐘才恢復意識。

在送醫過程中，他還出現全身性蕁麻疹、喉頭緊繃等症狀，有高血壓家族史的他甚至血壓狂掉，幸好救援小組為他施打兩劑腎上腺素，之後他也才知道「這種蜂螫造成的急性過敏休克，前1、2個小時最關鍵。」

他透過這次的教訓提醒山友，盡量不要獨攀，並事先留下行程資訊。行經草木茂密路段時，也不要隨意折斷枝葉或拍打植物，以免驚擾築巢蜂群，增加遭攻擊風險。

消防人員也提醒，登山時宜穿著淺色長袖衣褲、戴帽子，避免噴灑香水或穿著鮮豔衣物。若發現巡邏蜂在身旁盤旋，應保持冷靜，壓低身體並朝反方向緩步離開，切勿揮手驅趕或奔跑，以免刺激蜂群展開攻擊。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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