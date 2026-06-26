上銀八軸機器人卡位最難取代的賽道！每小時搬逾320個包裹、敲開物流巨頭大門

【撰文‧曹悅華】

機器人產業正從炫技走向實用，當市場追逐前空翻、打功夫的話題時，上銀科技看見的，是藏在關節、傳動系統裡的關鍵技術，並選擇一條難度高，卻最難被取代的賽道。

在美國快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）的物流中心裡，一個個機器人正穿梭於堆積如山的貨物之間。它們伸出比人類手臂長4倍的機械臂，抓起大小不一、軟硬各異的包裹，迅速完成分類與堆疊，動作流暢俐落，而且幾乎不出錯。

這個數百隻精準有效率的機器手臂不眠不休工作的畫面，是美國AI新創公司Dexterity正在推進的物流自動化藍圖。而讓這個全球首創的物流專用八軸機器人，從概念走向量產的關鍵幕後推手，來自台灣滾珠螺桿龍頭──上銀科技。今年六月，這隻手臂在台北電腦展（COMPUTEX）中一亮相，就驚豔四方。

這場橫跨太平洋的合作，早在2022年便已展開。「我們算一拍即合。」上銀董事長卓文恒接受本刊專訪時回憶。

網購已是生活日常，全球每天約有6億個包裹需要裝入貨櫃運輸，這些搬運作業至今仍高度仰賴人力。Dexterity看見了物流自動化需求，而投入產品研發，上銀則是以非紅供應鏈優勢，加上罕見的垂直整合能力，成為其合作夥伴首選。

從螺桿、線性滑軌、減速機，到伺服馬達、驅動器與控制系統，上銀與集團旗下大銀微系統幾乎掌握機器人所需的核心零組件。卓文恒透露，集團內部可完成約9成5以上製程，剩下的部分則是照客戶的需求加以調整。

不到半年做出原型機 輕量化成挑戰

只是，相較市場主流的六軸工業機器人，Dexterity希望開發的是難度更高的8軸機器人。由6軸到8軸，多出兩個自由度，以便讓機器手臂可以像人一樣伸入貨櫃深處取貨、撿起掉落在腳邊或身後的包裹。這對上銀而言，是一項前所未有的挑戰。

「但我們很快就決定接下任務去做。」因為卓文恒意識到，一旦成功，不僅能切入全新的物流自動化市場，更等於建立起同業短期難以超越的技術門檻。

2023年，上銀成功開發出第一代8軸物流機器人。「一般大廠可能要花一到兩年，我們不到半年就完成原型機。」上銀專案發展部副理翁振民自豪地說。

開發速度雖快，卻不代表挑戰少。「最大的技術門檻是輕量化」，翁振民解釋，機器人增加軸數，意味著結構更複雜、重量也會同步上升，但Dexterity卻希望產品要比市面上產品輕。原因在於，物流機器人本身若過重，將增加耗能，影響運作效率與安全性。

為了達成目標，上銀編制的十餘人團隊，除了針對馬達與驅動器進行客製化設計，更大量運用結構模擬分析軟體，反覆調校機構設計，最終成果讓團隊頗為得意，物流機器人的機械臂可達2.5公尺，單手可搬運30公斤貨物，雙手合力更可負重60公斤。而且，相較同等級6軸工業機器人更靈活外，重量少4成、耗電量降低3成，連產品碳足跡也下降4成。

通過10年可靠度驗證 今年拚出貨

不過，在物流場域裡，性能只是入場券，可靠度才是真正的考驗。過去3年來，團隊陸續完成約四十項測試，涵蓋耐久度、環境耐受性、安全性等驗證項目。2025年，該款機器人取得歐洲與北美安全認證，並完成使用壽命可超過10年的可靠度驗證。目前，8軸機器人平均每小時可搬運超過320個包裹，未來希望進一步提升至400至500件以上。

產品問世後，已叩關FedEx與亞馬遜（Amazon）等大型物流與電商業者，開始進行場域測試與導入評估，若測試順利，今年內可啟動小量、逾20台出貨，跨過商業化的最後一道門檻。

除了8軸物流機器人，上銀也在人形機器人的關鍵零組件布局上持續推進，且已成功切入「行星式滾柱螺桿」。

上銀原本就是全球第二大、年產量近百萬支滾珠螺桿的領導廠商，然而，隨著人形機器人興起，市場對傳動元件提出全新要求。

過去，滾珠螺桿廣泛應用於機器人手臂，但當機器人開始「站起來走路」，腿部與腰部必須支撐全身重量，還要進行跳動等動作，對傳動元件的負載能力要求大幅提高。為此，上銀兩年前投入行星式滾柱螺桿開發。其原理是以滾柱取代傳統鋼珠，大幅增加受力面積。

卓文恒解釋，在相同尺寸條件下，行星式滾柱螺桿的負荷能力可達傳統滾珠螺桿的2至5倍，使用壽命則達3至8倍，然而性能提升，製作的難度也跟著飆高許多。即使研磨加工原本就是上銀最擅長的核心技術，團隊仍花了兩年時間、上百次試驗才成功完成產品開發。

「如果研磨一支滾珠螺桿需要1小時，行星式滾柱螺桿就要花超過9倍時間。」上銀產品發展部副理余思緯解釋。由於結構內部接觸面大幅增加，加工精度要求也同步提高，不論研磨、量測、品質控管，都必須投入更多時間與資源。

10年布局收成 機器人營收占比翻倍

所幸，隨著全球人形機器人產業加速發展，行星式滾柱螺桿需求大起，即使相同規格下，售價動輒是滾珠螺桿的10倍以上，卻仍有愈來愈多國內外機器人大廠，都開始主動上門洽談。

投入機器人產業已超過十年的上銀，也終於開始淺嘗收成的喜悅。今年第一季，機器人相關產品營收占比已達12％，較過去約5％已是翻倍成長。為了搶攻市場，上銀近兩年更持續擴編機器人團隊，人力規模增加約兩至三成。

不過，對於市場正夯的人形機器人浪潮，卓文恒有著更務實的看法。他認為，真正全面走入家庭、能夠像人類一樣處理各種家務的泛用型人形機器人，距離大規模普及仍有一段路要走。「如果只會摺衣服，你會花十萬美元買一台機器人嗎？」他反問。相較之下，他更看好「專用型AI機器人」的發展潛力。

這類機器人不像人形機器人般引人注目，卻能在特定場域執行單一任務，環境相對封閉、需求明確，也更容易創造實際效益。無論是上銀與Dexterity合作開發的物流機器人，或是運用視覺辨識技術的焊接機器人、農業採果機器人，都屬於這類專用型AI機器人的範疇，「這種專用型機器人，未來兩到三年一定會愈來愈多」，他預言。

從8軸物流機器人到行星式滾柱螺桿，上銀選擇的不是人最多的賽道，而是選擇以核心技術，跑在最難被取代的賽道。當市場仍在討論哪一家機器人能前空翻、打功夫時，上銀已默默傾注心力在機器人關鍵零組件供應鏈。

正如卓文恒所說：「外行看熱鬧，內行看門道。」當機器人產業競逐的焦點從炫技走向實用，真正決定勝負的，或許不是舞台上的精采表演，而是隱身在關節、手臂與傳動系統裡，那些看不見卻不可或缺的技術實力。

圖/今周刊

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股下殺原因盤點！急跌近1800點第5大、月線撐不住…聯發科跌停、台達電聯電大立光全倒，這時怎麼買

郭明鑑閃辭國泰世華銀董座，出動蔡宏圖懇談！投信誤買世芯賠快10億、蔡鎮宇辦公室毆人，再來金檢會擴大？

汽機車族注意！駕照3大新規陸續上路，6/30起只要做1事被抓「最高重罰6萬」

天氣／19縣市豪大雨特報「雙北」也中！颱風甩暴雨重災區曝光、這天最猛下到紅紫爆哪天才停...10日預報先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】