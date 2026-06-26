從外商總機小姐、到龍寶建設董座 張麗莉為何要當FIABCI世界總會長：全因公公1句話

【撰文‧彭蕙珍】

睽違37年，第76屆FIABCI（世界不動產聯盟）再度於奧地利維也納舉辦。6月12日，龍寶建設董事長、中華民國不動產協進會理事長張麗莉（Lily Chang）從前任會長、義大利籍的Antonio Campagnoli 手中接下這項職務，成為首位華人女性世界總會長。 FIABCI是被聯合國認可的非政府組織（NGO）之一，在全球不動產領域有領導地位。接任世界總會長，不但是張麗莉個人職涯的重要里程碑，更是台灣不動產業首度進入國際決策核心，在全球建築與城市發展體系中，從參與者一躍成為規則與趨勢的共創者。 全國地方公會理事長與建築2代、200多位組團親臨現場應援，其中不乏知建商，包括勤美、豐邑、順天、各縣市省公會理事長，台中市長盧秀燕更親自率團，帶著各局處長官出席這場就職典禮。

「我，張麗莉（Lily Chang），謹此莊嚴宣誓，我將以同等的忠誠、審慎與謹慎態度，履行身為 FIABCI 國際不動產聯盟世界總會長所受託付之職責；我將本著聯盟及全體會員之最大利益，執行職務並規範自身行為…。」

6月12晚間，張麗莉穿著一身鐵灰色禮服，笑容滿面的走進維也納蘇菲大廳（Sofiensale），這晚，她是全場最受矚目的女主角。

爭取2013年台中辦FIABCI 她用生命在做

當Antonio Campagnoli正式宣布她就任FIABCI世界總會長時，全場數百位觀禮者起身鼓掌。張麗莉致詞時道：「在FIABCI成立75週年之際，我榮幸地開啟擔任世界總會長的旅程，同時也深感責任重大，我懷著強烈的使命感迎接這角色。」

這次交接典禮相較以往更加盛大，不少前任世界總會長千里專程前來為她祝賀。行前受訪時她笑道：「我和他們的交情都很深厚，有幾位特別傳訊息給我，說他一定會出席我的就職活動。」

在交接典禮前，FIABCI舉辦兩天的活動及講座，儘管還沒正式接任，她已展現世界總會長的氣勢和好人緣。只要她一出現，各國會員都會熟絡的上前和她寒暄。這一切，源於2013年張麗莉爭取FIABCI世界年會在台中舉辦，時任台中市長胡志強是外交官出身，全力支持。

為讓活動能順利舉辦，她先代墊千萬元保證金，「很多人說，張麗莉頭洗下去一定要成功，不能失敗。」她苦笑說自己是用生命在辦。這一年，龍寶建設沒有推案，她將全部心力放在這場活動。

「台中市政府、建築開發公會、建築經營協會，不動產相關業者為了那年的年會團結一致，他們的表現讓世界各國的朋友感受很深刻，今天我可以擁有這頂光環，是因為那次年會辦得太成功。」

一卡皮箱裝滿台灣味 2017年為台灣正名

為讓外國友人體驗「台灣最美的風景是人」，她傾盡全力讓他們有滿滿收獲。FIABCI在台中舉辦時，還發生有人在會場抗議事件，她毫不猶豫的起身處理。她的所做所為，被外國來賓看見，對她的表現及魄力相當認可。

規劃活動時，她安排的周全，將近一周的活動結束後，外國來賓對台灣的印象很好，「他們甚至認為這是有史以來辦得最好的年會。」

同時，也在台中參訪她的建案，對於細膩的規劃相當佩服，「他們認為我在台灣建築業很有代表性，我感受到有一股很大的力量在我背後挺我。」

年會後，她開始有點企圖心，「起心動念，我想將台灣在國際的能見度加大。」自此，張麗莉沒有缺席任何一次FIABCI年會。每次出席，她必定會帶著一卡裝滿台式伴手禮的皮箱送人。Lily Chang在國際逐漸嶄露頭角。

「2014年到盧森保、2015年馬來西亞、2016年巴拿馬、2017年到安道爾，我認識一大半人。」2017年她參選「開發商暨投資者理事會主席」，順利當選，同年成功將台灣分會名稱從「Chinese Taiwan」正名為「Taiwan」。

2016年，FIABCI主辦單位邀請她參選「開發商暨投資者理事會主席」，她不但順利當選，更連續做了6年。

「他們沒有規定任期幾年，但是，發現怎麼我一直是主席，後來改變遊戲規則，規定任期不得超過兩年。」2023年，她進一步受邀擔任財務委員會主席，「這個職位是派任，通常是副總會長的備位，接下來就是總會長。」

成立於1951年的FIABCI是被聯合國認可的非政府組織（NGO）。1988年，大陸工程創辦人及董事長殷之浩曾擔任世界總會長，他是將台灣建築產業推向國際舞台的關鍵人物。

他於1989年在維也納卸下世界總會長一職，龍寶建設成立於這一年。時隔37年，張麗莉在維也納接任世界總會長。歷史的巧合讓她感到相當不可思議。

FIABCI有全球影響力 讓會員關係更緊密

上任FIABCI 世界總會長後想做什麼？張麗莉指出，FIABCI最大優勢在於其獨特的全球影響力與強大的本地根基，「我相信，我們的角色是搭建一座橋樑——連結理念、人才和機會——讓每位成員都能成長和發展。」

「對我而言，FIABCI 不只是一個組織，更是一段充滿愛與分享的終身旅程。它是一個建立關係、創造信任、讓理念變成現實的平台。」

展望未來，她承諾將與會員們攜手，全力支持董事會的工作，使FIABCI更加緊密聯繫、更加透明、更具影響力。

同時，透過數位轉型、加強溝通和建立全球夥伴關係，持續提升為每位會員以及整個房地產產業帶來的價值。

凡事親力親為 認自己是「乘願再來」

張麗莉畢業後的第一份工作在一家外商當總機小姐。基層出身的她，成為龍寶建設董事長後，一路上以使用者的想法經營事業。

因為她很在意細節，龍寶並不是推案量大的建設公司，成立37年，只有24個建案，「早年平均一年一個，921後停頓了一下。」

張麗莉用心在每個案子，大事小事都親力親為，加上活躍在國內外建築、美學、設計、藝術相關組織，分身乏術。她甚至會為了辦好活動，將公司業務停擺，像2013年，龍寶建設就沒有推案。

「一位藝術策展人問我，妳為什麼要做這麼多事？我講不出來。」情感豐沛的她，為了這個問題，上廁所時忍不住哭了。她後來明白，自己是「我天生就是要我做這件事，理所當然。」

她更想起中美斷交那一年，她和先生已經移民美國，「在電視上看到卡特總統宣布和台灣斷交時，我和Peter一致的反應是抓起皮包，開車到公婆家，請示我們能否回台灣？因為美國出賣台灣，我們對美國很生氣。」

公公的一番話讓他們留了下來，「他說，你們現在意氣用事回去，能為台灣做什麼？到不如等到你們有能力時，再為台灣做點事。」

經過數十年的努力，72歲的她成為FIABCI世界總會長，走進國際替台灣及全球房地產業者發聲。她感性道：「爸爸，我做到了！」

「我要將龍寶建設做好，有那麼多細節和挑戰，同業都在全力以赴競爭，那來多餘的時間去做這件事（在FIABCI擔任職務），它完全不會帶進銷售和業績。」

「我從沒想過會走入這條路，一定是可能在我的人生中是一個使命。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股下殺原因盤點！急跌近1800點第5大、月線撐不住…聯發科跌停、台達電聯電大立光全倒，這時怎麼買

郭明鑑閃辭國泰世華銀董座，出動蔡宏圖懇談！投信誤買世芯賠快10億、蔡鎮宇辦公室毆人，再來金檢會擴大？

汽機車族注意！駕照3大新規陸續上路，6/30起只要做1事被抓「最高重罰6萬」

天氣／19縣市豪大雨特報「雙北」也中！颱風甩暴雨重災區曝光、這天最猛下到紅紫爆哪天才停...10日預報先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】