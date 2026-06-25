這間房子想住多久？「軟裝師」成小資屋主救星 新成屋、中古屋預算這樣抓

撰文‧周靖璞

高房價與高通膨時代，許多人好不容易存夠頭期款買下心儀房產，卻隨即面臨動輒百萬起跳的室內裝潢費用，讓預算有限小資族望而卻步。DO UP空間軟裝設計創辦人戴培珊表示，透過色彩、燈光、傢俱與家飾的視覺挪移，不砸大錢敲牆，也能大幅改變生活氛圍，為當代購屋族開闢一條兼顧荷包與生活美學的折衷方案。

戴培珊原從事美術教育工作，後來進入建築與室內設計領域，知悉考建築師執照常需耗費10~12年高時間門檻，毅然轉向鑽研歐美與中國早已成熟的軟裝產業。 她分享十年前的台灣，網路上很難找到「空間軟裝」相關資訊，但歐美市場早已發展完整產業鏈，甚至有企業專門提供軟裝設計服務。她認為「國外可行，臺灣一定也能做」，因而開啟這趟創業實驗。

解決硬裝修高地板價 軟裝彈性控制預算

戴培珊指出，傳統室內設計多以變更格局、敲牆打隔間、重做天花板或大改水電管線為主，這類涉及建築結構安全的「硬體工程」。在法規上，變更格局須申請施工許可證，目前市場行情每坪動輒十萬至數十萬元。「尷尬的是，現在很多室內設計師接案地板價100-300萬元不等，很多小資族好不容易擠出頭期款，常沒有能力再負擔這筆費用。」

相較之下，軟裝設計則是在大型翻修與完全不翻修間，找出一個折衷方案。戴培珊表示，軟裝核心思維是「輕裝修」，在不更動主體格局前提下，透過油漆、地板、窗簾及傢俱配置來改變空間，並搭配燈光、家飾輔助空間氛圍感，以輕量化方式改善居住體驗。她分享，這類軟裝需求客戶大多預算能控制在40萬、80萬至100萬元間。

軟裝設計提案3步驟

許多人裝潢最在意問題，就是預算。戴培珊表示，配置預算時可分「硬體工程」與「軟裝配置」兩大區塊。由於新成屋基礎屋況良好、管線安全，每坪硬體工程預算僅需抓約3至5萬元，主要用於基礎天花板或微調；然而中古屋往往伴隨前屋主殘留的系統櫃、舊電視櫃拆除清運費用，甚至有漏水、水電管線老舊重配等剛性需求，因此硬體裝修一坪單價至少需編列8至10萬元。硬體打好安全底子後，才能由軟裝進場接手。

軟裝設計部分，戴培珊表示，再談預算前的第一步是「瞭解客戶需求」。其中關鍵是屋主預計「要住這房子多久」。如果預計居住10年以上「長期定居型」，單坪傢俱家飾預算建議抓在5萬至8萬元。由於使用年限長，應優先挑選質感好、具備品質的真皮或實木等好材料；若是5至6年內可能因結婚、生子而換房的「中期過渡型」，單坪軟裝預算則可調降至3萬至5萬元，搭配高CP值現成傢俱，保留未來資產配置的流動性。

瞭解完客戶需求後，下一步才是討論軟裝設計預算。戴培珊表示，依屋主預算範圍討論出共識後，先提供平面圖和屋主確認家俱擺放位置和動線；接著提供2D立面圖，幫助屋主更瞭解擺設距離、位置及櫃體樣板材料材質；第三部分是家俱提案，包含款式及特色細節等。

軟裝師無執照限制 斜槓收入、專業接案門檻彈性

戴培珊透露，想讓室內空間產生視覺放大效果，核心在於「保留視覺的空」，切忌為了節省空間將物品與櫃體塞滿每一面牆。而進一步創造高級感的關鍵，在於「先找到喜歡的主色調」。以黃色為例，不是將整面牆塗滿同一種黃，而是透過牆面鵝黃、單椅布料深黃、地毯與抱枕的色調遞進，讓同一個色系在空間中展現層次感。若擔心大面積油漆難以駕馭，可透過水培植栽、藝術掛畫或窗簾立面線條烘托柔和軟質氛圍。

目前國內軟裝師並無強制性國家執照，多數從業人員藉由澳、歐、日等軟裝學程證書奠定系統化基礎。「想成為軟裝設計師，先決條件在於美感。」戴培珊表示，對於想投入此行業的新鮮人，可透過培養美感及兼職相關業種做起。

在節目中，戴培珊拆解業界材質科技，和軟裝師使用的推薦邏輯。歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》 https://lihi2.me/F71YS

本文授權自今周刊，原文見此。

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