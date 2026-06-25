日本汽車王國快淪「慘業」！Toyota、日產股價屢創低 謝金河曝關鍵：中國內捲全球化

撰文‧謝金河

中國汽車捲自己，也捲日本！ 中國內捲全球化，最顯著的彰顯在汽車產業！今年日本日經指數迭創新高，已經衝破7萬點，記憶體的鎧俠股價大漲68倍，取代Toyota成為日本最大市值企業，這對已經蟬聯22年日本第一的Toyota是重大傷害，面子，裡子都丟了。

6月24日日本汽車股紛紛創新低，Toyota股價從4000跌到2686日圓，創新低紀錄。日產汽車也跌到剩下301日圓，本田，三菱汽車，馬自達等股價都是且戰且走，愈走愈低。日本曾是稱霸世界的汽車王國，如今汽車快淪為「慘業」！儘管Toyota社長仍頻頻出面喊話，但仍無力挽回頹勢。

今天回頭看香港股市不斷下跌，跌勢重心在中國的新能源汽車股。今年一開年，我提到中國政府把原來對電動車的補貼移向Ai及人形機器人產業，被迫斷奶的汽車產業逐漸現出原形。

稱霸全中國的比亞迪今年面臨「廸鏈斷裂」危機，股價分拆後一直創新低，今天最低剩下74.2港元。更慘的是小米從61.45跌到22.28港元，股價已經跌六成以上。理想從185.5跌到47.9港元，零跑從76.3跌到33.23港元，小鵬從110.8跌到48.82港元，不是以電動汽車為主的長城汽車從19.85跌到9.44港元⋯⋯

在香港掛牌的汽車股，今年還沒有過一半，但是大多數公司股價都比腰斬還慘，這可以看出中國內捲的威力，中國不但捲自己，也捲別人！日本都挺不住，歐洲車恐怕更慘！

本文授權自今周刊，原文見此。

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