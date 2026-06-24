教召拍板修法！研擬強制女性教召、最多要去56天 新制上路怎麼改必看

【文．黃明惠整理】

教召新制、教召擬修法！國防部擬修法調整教育召集制度，今年起全面實施14天教召，取消過去14天教召可折抵2次的規定，改為每次14天僅列計1次。 目前教召次數仍以4次為限，以此換算，符合資格的後備軍人未來最多可能接受56天教育召集。此外，國防部也證實，將研擬草案把女性後備軍人也納入後備役管理及召集制度。

立院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄24、25日專案報告「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」。

教召改為14天訓期 只列計1次

國防部在報告書中指出，14天教召自2021年起試行，當時因仍與5至7天教召制度並行，因此參加14天教召者可折抵2次教召。

不過，報告書內容寫明，今年起5至7天教召全面取消，統一改為14天訓期，因此14天教召也改為僅列計1次。由於依法教育召集最多4次，代表符合資格的後備軍人，未來累計受訓時間最多可達56天。

此外，國防部表示，今年起全面採用「原兵歸原位」方式編組，依原有專長分發回原單位，專長相符率可提升至93%，希望縮短戰力恢復時間，提升後備部隊即戰力。

軍士官12年內、士兵8年內教召

國防部指出，2021年因軍事需要，公告將軍、士官教育召集編管年限酌增至退伍後12年內，士兵仍維持8年內。

因此，後備軍人在編管年限內，且教育召集次數未滿4次者，均納入年度教育召集訓練；另超過教育召集編管年限的後備軍人，依軍事需要納入戰時動員召集對象，平時不實施教育召集，動員令發布時仍應依令報到。

女性未來也可能要教召

除了教召制度調整，女性教召也預計研擬草案修法。

國防部指出，目前女性退伍軍人主要採志願參與教召，但因現行法規對女性後備役管理仍有法源落差，已著手研修《陸海空軍軍官士官服役條例》及《志願士兵服役條例》。

待修法完成後，將依新法把女性後備軍人正式納入後備役管理及召集制度，相關配套措施也會同步規劃。

現行教召制度與計算方式

高雄市兵役處指出，兵役法施行法第27條規定，教召的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日。但國防部得視軍事需要酌增。自2022年起，施行新制教召，採年年施訓、一次14天的方式進行。

教召的課程大多圍繞在增進軍事實力上，共同課目包含戰備任務訓練、步兵班、排戰鬥教練、組合訓練、軍（法紀）宣教、野戰構工、地形地物利用、核生化訓練與實彈射擊、戰傷急救、裝備保養等。針對幹部和士兵，還有專業課目，詳細訓練課程表請參閱召訓政策。

教召有年齡上限？

國防部後備動員資料提到，根據兵役法第3條第1項、志願士兵服役條例第5條第3項、陸海空軍軍官士官服役條例第5條所訂各階除役年齡，一般士兵為36歲，志願士兵為45歲，下、中、上士及尉官為50歲，士官長與校官則為58歲。

以一般士兵來說，後備軍人退伍8年內，已參加過4次教召或達36歲，就不必再參與教召。

被教召能跟公司請假？有薪水嗎

收到教召的人，可能是學生，也可能是上班族；根據兵役法施行法第43條明定，受教育召集、勤務召集、點閱召集之學生及職工，應給予「公假」；兵役法第44條也保障，國民在營服役期間，學生保留學籍，職工保留職缺年資。

至於參與教召有沒有薪水？

由於教召請假的假別為公假，公假期間的薪資，依勞工請假規則第8條，工資照給，雇主須按原有的薪資標準給付。

公司薪水之外，國防部也會支給，軍官1350元、士官1200元、士兵1050元。以一般民眾的士兵身分來說，參加完14天的教召，可以拿到1050元*14=1萬4700元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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