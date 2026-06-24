Fed主席華許「身披鷹王皮、內藏川普魂」？金融市場問號滿天飛…鷹派風暴來了？

撰文‧今周刊編輯團隊

美國聯準會新任主席華許初登場，就對市場投下震撼彈！相較就業市場，他將貨幣政策的首要目標轉向控制通膨，隨之而來的是升息預期扶搖直上，聯準會立場瞬間由鴿轉鷹。

原本美伊停戰備忘錄是要在6月19日才會簽署的，但6月17日仍在法國參加G7峰會的美國總統川普，在出席凡爾賽宮晚宴的前一刻，卻告知東道主法國總統馬克宏，稍後，他恐怕需要緊急暫停用餐、清空滿桌碟盤，提早完成這份備忘錄的簽署。

川普是在當地晚間8點步入凡爾賽宮；這時，大西洋彼端的美國華盛頓約莫是下午2點，聯準會剛結束今年第4次利率決策會議，身上貼著「川普人馬」標籤的華許，就要公布執掌重任後的第一次重大決策方向。

法國時間晚間11點，聯準會記者會早已結束，川普殷切期待的「聯準會降息秀」不但沒有如期上演，華許反而在首秀舞台展演的，是他對著世界狠狠撕掉身上那張川普標籤，並且用「鷹」氣逼人的發言暗示聯準會未來新政，方向並非降息，更可能的，是升息。

對於華許的叛逆首秀，川普或許頗感意外，但更受震撼的是全球金融市場。若利率不降反升、資金環境由鬆轉緊，位居高檔的股價、仰賴資本支出的AI成長動能，都有可能續航乏力。

經過川普嚴格面試的華許，不會不知道老大哥的降息期待，就算不談股市，美國沉重的債務利息負擔，也已成為川普心頭大患，亟待聯準會降息減壓。

這樣的時空環境，反倒成了華許藉以凸顯改革魄力的漂亮背板，「鷹派發言」像是他用以宣示改革的吸睛大旗，以此延伸的更多計畫，是塑造一個大舉翻修的全新聯準會。

「看起來，他對如何改革聯準會有著『非常鮮明』的想法，而且，我想他也有能力實現某些理念。」

說話的人是布拉德（James Bullard），美國普渡大學丹尼爾斯商學院院長，2023年以前他是聯準會聖路易分行總裁，從2008年算起，布拉德在這個位置一待就是15年。

今年65歲的布拉德雖比華許年長9歲，但兩人有過3年同事關係，2008到2011年，華許曾是聯準會理事。

這次聯準會決定利率不變，華許卻明白地在通膨與就業間做出重點選擇。華許先是淡化他對就業市場的擔憂，接續又說：「我們將致力實現物價穩定。」簡單幾句交代選擇，接下來，重點就是打通膨。

「聯準會的確需要更為鷹派，必須釋出不會坐視通膨的明確訊號。」接受《今周刊》獨家專訪時，布拉德不僅樂於肯定聯準會的鷹派新調，深諳鷹派決策心態的他也大膽預期，即便升息不會立刻發生，「但接下來的利率水準，若非維持現狀，就是進一步走高。」

除了對利率動向十足鷹派的談話，事實上，華許帶給華爾街的震撼，是從記者會發出的FOMC會後聲明就已開始。

除了抗通膨，縮表、換指標、降低透明度，都是華許的新計畫。如果他真的是「身披鷹王皮、內藏川普魂」，那麼又是這個世界的另一層挑戰，必須做好準備，面對作風更鷹派、溝通更模糊的聯準會。

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