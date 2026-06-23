38歲財富自由！一出社會就處理地雷股危機…前操盤手：5指標篩「超越台積電」好公司

文．周靖璞

台積電（2330）近年創造驚人漲幅，讓不少投資人相信「買進好公司、長期持有」就是最佳投資捷徑。但在台股近1800檔上市櫃公司中，其實每年都有不少個股表現超越台積電，如何提前發現？前金控操盤手王仲麟表示，真正關鍵不是預測飆股，而是透過財務數據篩選出具「慣性成長」特質企業，搭配順勢交易提高資金效率。他靠著這套「慣性股操作法」，在38歲達成財務自由。

從地雷股倖存

領悟企業財報「底氣」

王仲麟投資觀念並非來自教科書，而是源於職涯初期一段特殊經歷。初入社會時他進入名震一時的傳產大廠大穎集團工作，當時市場上有「北台塑、中大穎、南奇美」封號。不料進去短短半年，公司便爆掏空危機，公司剩下包括他在內的3個人留下來收拾殘局。當時的他，白天要應付全台各家債權銀行追討、晚上拎著水煎包到會計師事務所熬夜查帳、編寫重整資料，這段長達一年餘的「不舒服體驗」，讓他看穿教科書理論與實務的巨大差距，磨練出對財務數據的極高敏銳度。

「企業扛得住風雨，才有資格說戲棚下站久就是你的。」王仲麟表示，評估一家企業防禦力，必須先看「防守型指標」，例如資產負債率、利息保障倍數及流動比率、速動比率。而在所有防守指標中，他認為最現實、最能看出經營底氣的是淨營業週期（Net Operating Cycle）。

淨營業週期是指企業從支付採購原料款項，到銷售商品並實際收回現金所經歷時間。計算公式整合存貨周轉天數、應收帳款週轉天數與應付帳款週轉天數的加減。王仲麟舉例，若企業在5月1日進貨麵粉並開立30天期票，代表5月30日就必須付款；但如果製成麵包上架後，直到6月10日才收到消費者的電子支付款項，這中間便存在資金周轉的壓力。想在市場站得久，就必須仰賴這種不懼關稅風暴或疫情衝擊的財務底氣。

5+1進攻指標

篩出更勝台積電的績優股

和防禦型指標相反，如果想創造超額報酬，挑選好企業篩選原則著重「進攻型指標」。王仲麟表示，台股上市櫃公司近1800檔，他將金管會要求提交的84個財務比率中精選出了5個進攻型指標與1個實戰籌碼指標 ，用來篩選出有持續獲利能力、蓬勃發展、績效有機會戰勝台積電的資優生公司。

毛利率 ≥ 40%：毛利率高代表產品具獨特性與核心特色，面對原物料上漲時具轉嫁能力。

稅後淨利率 ≥ 20%：檢視企業費用管理能力，排除雖然很會賺錢、但開銷與轉投資虧損過大的公司。

權益乘數 ≥ 2倍：衡量企業願不願意適度向銀行借錢，具備開槓桿擴廠或成長野心。

資產周轉率 ≥ 0.3 維持五年：確保資本支出能否在有效時間內看到好效果，確保投入資產能換回實質有效率營收。

股東權益報酬率（ROE）五年平均 ≥ 10%：標準為台股市值前150大企業的合理平均數。

王仲麟補充，在撰寫研究報告時，看這五項指標就足夠，但若要落實到「投資操作」，為了避免陷入「眾人皆醉我獨醒」的冷門股窘境，就必須加上第六點大戶實戰要領——籌碼面。必須要求三大法人（外資、投信、自營商）的任何一方，持股比例必須達到$10%以上。透過這5+1公式嚴格篩選，通常只會剩下30至40檔具備進攻爆發力的優質企業。

從菜鳥進化老手

擇時交易三步驟

利用5+1公式選出好股票後，第二步便是「擇時交易」。王仲麟表示，他不反對「買進並持有」長期策略。只是死抱股票最怕遇到系統性風險，像2007-2008年金融海嘯，若不懂得適時出場，退休金很可能在瞬間化為紙上富貴。再好的公司，如果買在過度昂貴位置，也可能需要等待很久才能回本；相反地，優質企業遇市場修正時，反而提供更佳投資機會。

王仲麟指出，在操作上若能順應「股票慣性」與「操作慣性」，就能在不增加新資金前提下，大幅增加持股張數。舉例來說，當一檔股票20元進場，一路漲到40元時選擇階段性停利出場；當股價出現健康修正回檔至30元時再行買回。此時原先1張股票，在沒有額外砸錢下，自動放大為1.33張。達到「股價增長」與「持股部位擴大」雙軌並進。

避免遇上散戶最害怕的「賣飛」窘境，王仲麟建議利用看盤軟體內免費且客觀的KD指標與布林通道（Bollinger Bands）來做為判讀依據。

步驟一（更換週線）： 記得將圖表切換為「還原週線」，日線雜訊太多、月線則過於滯後。

步驟二（警訊當前）： 當週線出現高檔死亡交叉或觸碰布林通道上緣時，先將其視為「前方的車禍警訊」，不要盲目盲動。

步驟三（確認訊號）： 觀察出現死亡交叉那一週的「最低價」，若隨後週K線正式跌破該低點，代表市場確定進入休息，此時便是明確出場點；反之，若低點未破且高點再度超越，則警報解除，持股續抱。

透過「操作慣性股」的兩大核心關鍵：「選股」與「擇時」。不僅能幫投資人規避市場大幅修正風險，更能有效率把投資部位擴大。擺脫聽消息、憑感覺操作的浮躁心態，用最舒服、最理性節奏看待自己的投資行為。

除台積電之外，王仲麟點名台股市場中符合「5+1公式」好企業有哪些？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi2.me/gG0XQ

本文授權自今周刊，原文見此。

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