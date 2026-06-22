史上最少冬雨、梅雨季遲到...2300萬人為何能無感度過「大旱」？解密全台水庫幕後功臣

文．鄭鴻達

梅雨季預計這周告一段落，儘管台灣今年遭逢「史上最少冬雨」，加上梅雨姍姍來遲，全台降雨量僅歷年同期五到七成，在過去早實施分區限水，但民眾這次卻無感地度過枯水期。 能讓全台灣2300萬人「不知不覺」撐過大旱的幕後功臣，其實是串起全台水庫的「珍珠串計畫」，透過16條調度幹管，讓各水庫彼此支援調度5.2億噸水源，悄悄化解一場大旱危機。 這條串聯各大供水區的「珍珠串」究竟是什麼？又是如何順利化解這次前所未見的枯水期挑戰？

史上最少冬雨沒限水 水利工作從「抗旱」轉「防汛」

回顧這次枯水期，自去年冬天到今年遲到的梅雨季為水庫帶來進帳前，除新竹、台中地區水情一度亮出黃燈（減壓供水）、綠燈（水情提醒）外，全台未曾進入限水窘境，順利度過枯水期考驗。

如今枯水期考驗告一段落。經濟部水利署預估，濕淋淋的梅雨季預計在本週（6/14-6/20）結束，降雨型態將轉為夏季型態，政府水利工作也將從「節水抗旱」轉換至「防汛抗洪」。

行政院長卓榮泰在6/11召開的院會上，聽取經濟部「供水情勢及梅雨影響」報告，除了解「珍珠串計劃」在這次枯水期發揮的功效，並定調後續的水利工作，從抗旱轉為防汛。後續，水利署長林元鵬在院會後記者會，進一步向媒體說明。

16條幹管串起全台水庫 「水多支援水少」調度5.2億噸

「珍珠串計畫」，是透過前瞻基礎建設計畫經費推動、將全台各大水庫如珍珠般串連起來的調度幹管網絡。

經濟部指出，珍珠串計畫已成穩定供水重要基礎設施，今年以來全台跨區調度達5.2億噸水源，包括北部板二計畫、桃竹幹管，中部鯉魚潭支援苗栗、雲彰支援嘉義，及南部曾文水庫支援南化、高雄清水北送台南、曾文與烏山頭水庫支援嘉義等，充分展現區域聯通管網「水多支援水少」的調度效益。

經濟部說明，目前珍珠串計畫16條管線已完成10條，其餘6條工程持續推動中。

除硬體調度，經濟部表示，其自去年6月起即超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達11億噸。

林元鵬在院會後記者會上形容，這11億噸水源，相當台灣前三大水庫：曾文、翡翠、石門水庫的總蓄水量。

南化水庫曾遇「保底戰」 卓榮泰：北水南送、中水互援將成形

在這次枯水期中最驚險一幕，是南化水庫「保底戰」。卓揆在院會中指出，水情較吃緊的南部地區，曾文水庫自1月23日起，藉由「曾文南化聯通管」輸送2000萬噸水量至南化水庫，使南化水庫在6月4日蓄水量最低點時，仍保有約1700萬噸蓄水量，免除探底危機。

不僅如此，卓揆在6/12視察台南花卉創新園區，也談及供水情勢表示，他近來持續關注全臺水庫蓄水量數據，尤其白河、曾文、烏山頭、南化四大水庫。

卓揆表示，所幸連日來雨水都有入庫，曾文水庫突破20%、烏山頭水庫在6/11更是一日增加5%、南化水庫目前50%以上，期待後續降雨持續落在水庫中，讓水庫蓄水更加飽滿。

卓揆提到，透過聯通管工程調度全台水源的「珍珠串計畫」已逐漸完成，未來只要將新竹、苗栗、台中、彰化、雲林這一段接起來之後，北水即可南送、中水可南北互援、南水也能適時北調，形成完整供水調度網絡，穩定供應產業用水需求，健全產業發展。

豐水期反向蓄存、枯水期多管支援 南化免於3月底空庫

林元鵬在6/11院會後記者會上，說明珍珠串計畫調度效益。他指出，去年豐水期南化水庫已滿庫，原本多餘的水可能就白白流掉，但為發揮水資源最大效益，水利署利用去年完工的曾文南化聯通管，將1300萬噸水反向調度至曾文水庫系統蓄存。

林元鵬說，在今年枯水期間，再透過高雄清水北送、每天支援台南10萬噸，累計達2500萬噸，加上曾文水庫支援南化的2000萬噸，多管齊下穩住台南水情。

林元鵬說明，若高雄北送與曾文南化聯通管未及完工，今年3月底、4月初南化水庫恐會面臨「空庫」，但在調度機制發揮功能下，即使蓄水量一度跌至最低點約1700萬噸，台南水情燈號仍維持正常。

梅雨進補3.9億噸 台南三水庫蓄水翻倍上看2億噸

林元鵬直言，去年冬雨是歷年來最低，今年梅雨又比往年晚報到，導致各地一度出現旱情，所幸6月4日起受梅雨鋒面及西南氣流影響，全台陸續出現明顯降雨。水利署統計，截至6月11日上午7時，此波降雨已為全台主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量，其中台南地區水庫集水區的降雨效益最為顯著。

水利署表示，曾文及烏山頭水庫蓄水量已由6月4日的5397萬噸、蓄水率10%，提升至1.38億噸、蓄水率20%，增加近5000萬噸；南化水庫則由1710萬噸、蓄水率21%提升至3753萬噸、蓄水率46%，增加逾2000萬噸。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，蓄水量預估仍有持續回升空間。

在6/11行政院會中，宣告水利工作重心正式從抗旱轉向防汛。林元鵬說明，依氣象署最新推估，梅雨大約在這一周結束，之後將進入夏季降雨型態，中南部的水源進帳將主要仰賴颱風或午後雷陣雨。

全台水庫大進補阿公店卻見底？ 水利署：空庫防淤屬正常

此外，外界好奇，儘管這次梅雨為全台各大水庫水位大進補，為何高雄的阿公店水庫蓄水率偏低、甚至見底？

水利署澄清，阿公店水庫是全國唯一於汛期採行空庫防淤操作的水庫，依「運用要點」規定，每年6月1日至9月10日為空庫防淤期，水位「須」降至標高31公尺以下（蓄水率約8%）。

水利署解釋，由於集水區豪雨期間易夾帶大量泥砂，藉由空庫運轉可使高濁度洪水及泥砂直接排放入海，避免淤積影響庫容及防洪功能，因此目前蓄水率偏低屬正常操作狀態，並非供水異常或缺水情形。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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