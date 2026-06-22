0050、00919、00981A…10檔ETF下殺更瘋搶 該買誰？「易漲抗跌」選它

文．黃明惠 整理

台股ETF除息周存股族注意了！00981A擁有百萬受益人在週二(6/16)除息，首日參考價30.84元，盤中最高觸及31.28元，不過終場下跌0.02元，以30.82元作收暫時貼息。 00981A本次配息將全由「資本利得」組成，意即百萬受益人在領取這次配息時不納入綜所稅計算、也不需繳納補充保費。 而從集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF上週有33檔台股ETF受益人數創高，受益人數增加前10名包括主動中信台灣收益(00406A)、主動統一台股增長(00981A)、主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動聯博動能50(00404A)共4檔主動式ETF。 另外，群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)共3檔高息ETF也入列，意味著主動式ETF與高息ETF人氣相對旺。 至於掛牌上市首周狂吸93萬受益人的主動式ETF主動統一升級50（00403A），股民也回升至109萬人，較前一周增加1.3萬人。 主動式的00403A、00405A、00981A，以及市值型ETF 0050、009816，還有0056、00919等高息ETF，存股族究竟要怎麼挑選才好？

00919、00981A配息靠「資本利得」 免扣二代健保

所謂「資本利得」配息，主要來自ETF調整持股或出售股票所產生的價差收益。在台股ETF配息中，「資本利得」屬於基金經理人在進行操作時所賺取之買賣價差，在現行法規制度下，資本利得為財產交易所得，不須徵收證券交易所得稅，在配息時更不用納入綜所稅計算、也不需繳納二代健保補充保費。

除了00919與00981A之外，目前公告以資本利得作為配息來源的ETF，還包括009809、00963、00952及00934等。

00919、00981A公告配息靠資本利得消息一出，引發PTT股版股民討論。

有人認為，「左手換右手 怎麼越來越大手」、「終於沒人靠腰所得稅跟二代健保了」，認為在高股息ETF盛行的年代，配息來源確實值得研究。不少投資人過去只關心殖利率高低，卻未注意到股息來源與稅務影響其實也有差異。

不過，也有部分人認為，資本利得配息本質上仍是來自ETF的獲利或淨值變化，因此未必代表額外收益「資本利得不就是砍淨值配給你」、「都是從你股票的股價扣下來的，又不是基金公司自己掏錢出來的」。

上周受益人數增加前10名ETF

進一步觀察單檔周增情況，上周增前十名中有包括主動中信台灣收益(00406A)、主動統一台股增長(00981A)、主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動聯博動能50(00404A)共4檔主動式，以及包括群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)共3檔高息型，整體而言，主動式與高息型台股ETF人氣相對旺。

金融股財報亮麗 高息ETF易漲抗跌

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構。

整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

00405A是什麼？為何上週受益人數增加12萬？

00405A周二(6/16)股價以9.42元開出，盤中最高來到9.49元；截至上午11點20分左右，成交量來到83,525張，終場上漲0.01元，以10.08元作收。

00405A與其它台股主動ETF有何不同？

不同於傳統被動ETF追蹤市值權重，00405A主打「趨勢潛力型」策略，透過SBM質化選股模型，從近2000檔上市櫃、興櫃、創新板股票中，主動挖掘具高成長潛力的下一波主流產業與關鍵企業。

在台股ETF戰國時代，富邦投信推出的00405A因持股名單中不見「護國神山」台積電（2330）進入前十大持股，引發市場關注。被黃昭棠稱為「鐵帽子王」的00405A經理人高晧欣直言：「在主動式投資的領域中，重點在於如何透過選股創造超額報酬，有很多股票股價表現比台積電更好」。

高晧欣進一步解釋，台積電其實仍是00405A模擬投資組合的一部分，只是目前並未列入前10大持股。他觀察到，今年台股「資金非常活躍，在各種中小類股間輪動」，因此主動式基金在台積電的配比往往不如大眾想像中高。

由於目前其它台股主動式ETF多對持股的市值有設定門檻，相比之下，00405A持股「不設限市值」的特性是另一大亮點。高晧欣透露，目前模擬投資組合中，市值前300大的公司約占70%的水位，這意味著剩下的30%空間可以靈活佈局更具爆發力的中小型股。

他特別點出兩個看好的領域，包括設備類股與光通訊產業。在這兩個產業中，都有些市值比較小但其發展趨勢明確的個股，會是未來重點著墨的對象。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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