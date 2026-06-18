總預算卡關快300天！8大津貼7月調升有錢發？恐影響89萬人：成政治算計犧牲品

撰文‧鄭鴻達

端午將至，2026年已悄然過半，然在藍綠過半的立法院，攸關全體國民福祉的「115年度中央政府總預算案」至今仍卡關，距法定期限、送審日期，已延宕199天、293天。 前次延宕最久紀錄，是2007年（96年度）扁政府朝小野大時期，總預算案拖至當年6月15日才三讀通過；2026年則是在藍白過半的立法院貢獻下，雙創中華民國總預算審議「歷史新猷」。 此外，立法院8大委員會中，除民進黨主導的財政、外交及國防委員會已交功課，另6個藍白召委掌控者，不是牛步推進，就是連排審都還沒。 民進黨發言人、立委林楚茵痛批，這不只是政治報復，而是「報復在全民身上」；公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林示警，若總預算拖至8月底才通過，行政部門將只剩四個月消化全年度預算，國家財政秩序恐面臨癱瘓。 在輿論轟炸下，藍白部分召委才終於開始排定相關預算審查日程。 總統府發言人郭雅慧疾呼，相關預算攸關國安、社會穩定與人民生命財產，不應因政黨立場不同而遭到長期杯葛。 行政院發言人李慧芝更點出預定7月起上路的八大社會福利津貼，可惠及低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群，如今恐受衝擊。她強調「萬事莫如預算急」，盼立法院善用延會審議。 衛福部長石崇良則是表示，衛福部配合政院8大津貼調高，其中國民年金以及老農津貼屬於年金，其餘6個社福津貼均與弱勢相關，希望從7/1開始調高津貼，不過這必須要辦理追加預算，6個社福津貼估算受惠人數約89萬人。

總預算拖293天破雙紀錄 超越扁政府2007年朝小野大時期

端午節佳節將至，2026年已過一半，然今（115）年度「中央總預算案」仍卡在立法院還沒審竣、通過，自行政院於2025年8月29日送審至6月17日，已延宕達293天，且天數仍持續增加中。

不只如此，在立法院審議預算的8大委員會中，更是僅有民進黨籍召委主導的財政、國防及外交兩大委員會已「交功課」，其餘6個藍白主導的委員會，不是還在牛步審議，就是連「排審」都付之闕如。

直到周三(6/17)在民意壓力下，才傳出藍白部分召委終於開始排定相關預算審查日程。

在這次之前，總預算案延宕最久的一次，是2007年（96年度）中央政府總預算案，發生在陳水扁執政的朝小野大時期。當時朝（綠）野（藍橘）雙方僵持不下，讓總預算延宕至2007年6月15日才三讀通過。

若以行政院在前一年度8月底送審慣例起算，2007年延宕約290天；若以前一年度11月底法定期限計算，則延宕197天。

這次（115年度）總預算案，截至6月17日，已超越2007年紀錄，法定期限上已延宕199天、行政院送審則達293天，雙雙改寫中華民國在台灣以來的總預算案延宕最久紀錄。

綠主導財政、國防委員會已審完 藍白六大委員會仍牛步、不排審

為何迄今只有國防及外交、財政兩委員會完成審議？林楚茵向《今周刊》表示，因「國防預算」之前已被藍白亂砍一通，且強調不要用特別預算、要回歸年度預算，因此審這些預算的時候，「藍白也不太敢卡。」

至於財政委員會，她以台語形容財政部、金管會的預算是「已刣（殺）無肉」，因為這些部會預算幾乎都是法定預算，其中包括公務員的薪水等，所以很難再砍下去，才讓這兩委員會預算審很快。

不過，林楚茵表示，其他六個委員會，反而是很多攸關民生的，像教育、衛環的預算，「都審得很慢，甚至都不排審」。她直言「這不只是政治報復，而且是報復在全民身上」。

林楚茵痛批，「民眾選你當立委、讓你在國會佔多數」，結果卻大砍、卡關這些和人民最相關的預算，甚至連排審都不排。她譬喻，這等於是老師要求寫作業，卻連作業都不帶回家，「擺明不寫功課、不交功課。」

民進黨發言人吳崢也在6/15發布新聞稿，點名目前由藍白召委主導的6個委員會、19個機關預算仍待審，其中國民黨立委翁曉玲更提案全刪文化部媒宣費4738萬、影視局六成預算。

今年度還沒過、明年度已在路上 公督盟：財政恐陷雙重失序

總預算持續延宕不只衝擊當下政府施政，更拖延、牽動到下一年度的預算編列。

林楚茵直言「這一定會有問題」，她表示，當行政機關編列下一年度預算的時候，會用當年度預算，來考慮下年度用多少、有無剩餘、有無不足、是否要追加，以此作為評比標準。

林楚茵：抓預算已經變成算命了

不過，林楚茵表示，現在連今年度預算都還沒通過，可以用的甚至不是今年，而是前年基準。她直言，這就有如今天她要求抓一個預算需求，結果執行單位用的是兩年前需求，「這還叫預算嗎？這已經變算命了。」

張宏林則從法規與實務角度，用職場情境，來比喻、說明預算審議延宕對行政運作的根本意義。

張宏林表示，「你不能讓我到6月了，都還不知道今年有沒有車馬費」，若她之前幾次已搭計程車，那之後若不給（預算），豈不是要他自己掏腰包？他直言若早一點說沒這筆預算，至少還能提早出門、以時間換空間，作為對應方法。

承諾「可先點餐吃完再給經費」？ 張宏林喻：若最後沒給預算怎付款？

張宏林指出，依法規設計，即便總預算未能如期通過，各機關仍可沿用前一年度預算，但新興計畫除外。他也提到，102年度（2013年）國營事業預算至今尚未通過、將來也不會通過，但中油、台電仍能正常運作為例說明。

張宏林直言，第11屆立委狀況則是截然不同。他解釋，在第七、八屆國會是國民黨完全執政，第九、十屆則是民進黨完全執政，公家機關較不用擔心預算沒審過，因其知道執政黨是多數，最終應該都會幫忙。

不過，張宏林直指，然第11屆立法院已發生藍白亂刪或報復式刪預算，造成公務人員已經不太敢隨便提前動用預算，行政上也變更保守。

張宏林譬喻表示，假設有藍白立委和官員說「你就進去點餐吃，等你快吃完了我們就會透過預算」，但大家心裡會想說，「等我吃完，如果預算沒過，我怎麼付給廠商錢？」

兩年度總預算審議「塞車」 公督盟：恐衍生兩大風險

如今，行政院現正籌編2027年（116年度）總預算案，預計8月底前送立法院審議，若115年度總預算拖至8月底甚至更晚才通過，張宏林直言這將衍生兩大「未爆彈。

張宏林解釋，第一，因目前仍在審的隔一年預算，都要看今年執行狀況，作為明年增減依據，但如今兩期撞在一起，根本無從得知今年執行狀況，等於被迫「盲刪、盲審」。

第二，若拖至8月底才通過，今年度只剩9到12月四個月，卻要執行一整年預算數。張宏林指出，這會讓行政部門被迫不得不趕緊消化預算，變成立法院在癱瘓整體國家財政秩序，「這不是在審預算，而是讓整個國家財政運作體制失控」。

八大社福津貼恐受波及 行政院疾呼全民等不起

李慧芝在6月16日直言，總預算遲未完成審議，不僅使中央政府施政長期受限，也削弱政府因應國際局勢變化、極端氣候挑戰及各類突發風險的能力。她表示，當國家發展與人民福祉所需資源無法及時到位，最終受影響的仍是全體國民權益。

李慧芝也點出，行政院日前已核定調升八大社會福利津貼，原定7月起實施，照顧對象包括低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群。她說，然在總預算完成審議前，相關追加預算及作業均受影響，「社福不應成為政治算計的犧牲品」。

李慧芝引述行政院長卓榮泰說法，強調「萬事莫如預算急」，並要求立法院善用延會時間，將總預算審查列為優先事項。

總統府發言人郭雅慧也於6月15日表示，115年度總預算無論延宕時間或審查進度落後幅度，均是20年來最嚴重的紀錄，她強調「不應因政黨立場不同而遭到長期杯葛」。

傅崐萁遭目擊赴雅加達度假 預算能在8月底前過關？

至於這會期是否仍有機會通過總預算？林楚茵坦言「說不得準」。她解釋，國民黨配合民眾黨提案，說好要延會，結果國民黨立法院黨團總召傅崐萁，卻被看到帶十幾位立委到印尼雅加達。

林楚茵質疑，為什麽藍白立委不回來好好研究一下，看預算到底哪裡有問題、哪裡不應該過，然後再好好處理，而非利用周五、周六、周日假日，跑出國就覺得無所謂。

林楚茵坦言，若藍白願意立刻採取行動，仍有機會在這會期審竣。她說，畢竟現在才6月，到8月底有兩個多月，只要藍白願意、現在趕快動，就有機會完成。

但林楚茵也無奈表示，「人不要臉，鬼都怕」，反正藍白立委不怕罵，現在態度就是「我就是多數，你要怎麼辦」，好像這個國家垮掉、人民垮掉也不在乎，「不排（審）就是不排。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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