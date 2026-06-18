SpaceX上市造就快8000名富翁！27歲工程師幫馬斯克撈火箭 連離職5年都能分杯羹

撰文‧葛林

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)事業版圖多元，橫跨太空運輸、電動車、太陽能、社群媒體(Social Media)和AI產業，布局多元產業且環環相扣，建構出獨特的「馬斯克經濟體」(Muskonomy)。 SpaceX周五(6/12)以股票代碼「SPCX」在納斯達克掛牌交易，開盤價150美元，較訂價135美元高出11%，盤中最高來到176.5美元，收在160.95美元，上漲19.2%，成交量約800億美元，市值2.1兆美元成美國第六大公司。馬斯克身家同步暴漲，成為地表上首位身家兆美元超級富豪。 此外，Space X員工們可以說是有望「一夜致富」，其中，27歲的工程師瑪麗埃林穆塞爾曼(Maryellyn Musselman)就是代表人物之一。她在2022年加入SpaceX、主要工作是協助回收墜落在佛州外海的火箭零件，她手中的員工持股，可能讓她一夕之間成為百萬富翁。 他在2002年創辦SpaceX，致力降低太空運輸成本，並為人類殖民火星奠定基礎。也使這家火箭與太空船製造商躋身全球最有價值企業之列。

27歲瑪麗埃林，從海上撈火箭晉升富翁？

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post )和 《印度時報》(The Times of India)綜合報導指出，SpaceX以代號「SPCX」、每股135美元價格掛牌上市，估值上看1.8兆美元（約新台幣57兆元）。

根據外媒報導，SpaceX已向公司全體員工發放股票選擇權，包括工程師、技術人員、行政人員，甚至實習生都獲得股權獎勵，以目前估值來算，就算是數量不多的選擇權，價值也可能達到數十萬甚至數百萬美元。

SpaceX約13,000名員工，業界估計，約5000-8000名員工有股票選擇權，以目前估值計算，員工選擇權組合的中位數價值約50萬至100萬美元之間。這些員工多年來見證公司的價值不斷飆升，這不僅僅是一場IPO，可能為他們人生帶來巨大的財富變化。

其中備受關注的即是這一位，27歲的瑪麗埃林穆塞爾曼 (Maryellyn Musselman）。她在2022年加入SpaceX、主要工作是協助回收墜落在佛州外海的火箭零件。如果SpaceX未來以市場預估的估值掛牌上市，她手中的員工持股，可能讓她一夕之間成為百萬富翁。

外界常看到火箭升空絢爛精彩畫面，卻不知道當火箭完成任務後，許多設備與零組件、必須在海上做回收工作。這正是瑪麗埃林的工作，在船上協助回收火箭設備、監控系統運作，處理各種突發狀況。這份工作需長時間出海、面對突如其來海上惡劣情形、要正確且快速判斷當下情況。由於可重複使用火箭，是SpaceX顛覆太空產業的核心技術之一，她每多回收一次，能替公司省下數百萬美元成本。

圖／The Times of India

她接受《華爾街日報》訪問坦言，她將自己10%的薪水持續投入購買SpaceX股票，這是一場高風險賭注，但相信能換來真正的財務自由。她說，船員通常不會持有任職公司的股票，並非能享有完整福利，雖然拒絕透露持股實際價值，但提及未來最大夢想，就是利用這筆資金，在美國維吉尼亞州切薩皮克市(Chesapeake)開創屬於自己的事業。

她將SpaceX 工作過程，當作一段學習經歷，並不是人生終點。先累積技術能力、產業經驗、與創業資本，等待時機成熟後，再開創自己的事業。她選擇進入最具挑戰性和考驗的第一現場，將每一項工作，當成未來創業養分。願意接受最困難、具挑戰性的工作，用股東而非員工的角度，看待公司未來發展。

離職5年也可分一杯羹？前SpaceX工程師隱居義大利

另一個受惠者是前SpaceX 工程師，安德烈拉瓦瓦（J. André Lavoie），他曾經歷SpaceX快速崛起，背後的高工時和高壓文化。

他5年前移居義大利北部小鎮蓬泰巴(Pontebba)，在當地買下了一家旅館開始經營。

談及自己多年前獲得SpaceX 股份，等到公司確定上市後，依SpaceX 計畫中的IPO發行價計算，他所持有股份的價值，將超過2800萬美元。(大約新台幣8.8億) 除了投資旅館，他正思考如何利用這筆財富，轉換為其他變現的好方法。他說：「我不希望自己離世之前，銀行裡還剩下一大堆錢！」

外界分析師普遍看好SpaceX上市前景，認為旗下Starlink業務持續帶來穩定收入。不過，也有專家認為，馬斯克多項爭議性言論、航空產業本身高風險特性，未來若發生重大事故，可能一不小心就會衝擊股價表現。

馬斯克欣賞「主動解決問題」的員工

比起他們一夜致富話題，外界可能好奇，他們究竟如何在強人馬斯克打造的帝國中生存下來？

事實上，馬斯克不是迷信名校背景的人。根據《CNBC》、《Inc》綜合報導指出，他重視「任務優先於職位。」以及員工「主動解決問題的能力。」在SpaceX、特斯拉 (Tesla)等企業內部，員工被要求直接面對問題本質，不依賴既有的SOP和慣例。

馬斯克認為，如果認為主管決策錯誤，員工該直接提出異議，不因職級高低而服從。真正優秀人才，會選擇回到問題根源：「為什麼一定要這樣做？」這或許是SpaceX，能夠不斷加快研發速度的原因。

無論是Tesla還是SpaceX，馬斯克傾向用「改變世界」理念來凝聚團隊。經常被許多員工形容： 「可以成長非常快，但壓力也很大。」在馬斯克眼中，要求員工快速修正、持續學習、願意承擔責任是基本的，對不少人而言，這種高壓環境不是所有人能夠勝任。但對另一群人來說，是快速成長的最佳舞台。就像瑪麗埃林願意挑戰第一線工作的精神一樣。

然而他也曾在公開信上表示，希望員工「不要太拚」。他清楚知道，要提高團隊生產力，不光是增加員工的工作時間，關鍵在保持「85%努力」，具備思考和放鬆的空間，不是把自己逼到絕境或是極限，反而會筋疲力盡。維持「有餘裕狀態」才能長期穩定輸出、更避免團隊工作耗竭（Burn out）。「85%原則」，不僅適用團隊管理，也適用在個人工作或是生活當中！

本文授權自今周刊，原文見此。

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