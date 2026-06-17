堅守光通訊領域 威世波30年逆局重生！曾因網路泡沫放棄IPO 如今搶到AI商機

撰文‧譚偉晟

預計7月興櫃掛牌，由網通大廠正文科技持股近3成的威世波，近期驅動正文股價攀升。

威世波創辦人陳曉昇，創業30年來始終堅守光通訊領域，終於贏來商機。

「我們需要更多光通訊產能！」今年3月，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會專題演講上如此定調；幾乎同時，輝達也宣布投資Lumentum、Coherent兩家美國光通訊大廠，攜手發展AI光通訊應用。

輝達的種種動作，讓光通訊相關供應鏈成為全球資本市場追捧熱點，台灣自然也不例外。

例如以生產、設計光通訊元件為核心業務的波若威、上詮等企業，自去年起市值就不斷擴張；另一方面，老牌網通大廠正文科技，今年以來也因為持股28.32％的轉投資公司、光通訊模組廠威世波即將掛牌興櫃，而「母以子貴」，股價上漲逾60％。

威世波的核心產品「雷射晶片」，是AI伺服器訊號由電轉光後，將光訊號穩定透過光纖傳輸的元件。

「我們看（光通訊市場）很久，覺得現在時機到了。」正文董事長陳鴻文解釋，為搶進以AI資料中心為核心的光通訊商機，正文2023年起就持續評估如何透過投資與接觸新客戶切入；威世波，正是關鍵拼圖之一。

事實上，1996年在美國成立的威世波，在光通訊領域已深耕30年，並非近年才冒出頭的新創。

威世波最早期的產品，是高密度分波多工（DWDM）用元件，威世波創辦人暨董事長陳曉昇回憶，創業初期鎖定的是電信市場與GPON（千兆被動式光纖網路）相關應用，目的是替電信巨頭將光纖連接到數以千百萬計的用戶家庭，2000年上市第一天，股價曾經翻倍的光通訊指標企業Corvis就是客戶之一。

乘著世紀初家庭網路普及化的大浪，威世波也一度計畫在美國上市，但不久後就出現網路泡沫化，讓公司IPO的計畫無疾而終。

「2003年之後，創投有興趣的都是社群平台，對我們（光通訊）沒有興趣。」陳曉昇指出，當年威世波的股東除了創投機構以外，還包括美國英特爾、日本NEC等國際級企業，但在金融海嘯後，部分機構投資人希望結清投資出場，他因此與股東協商回購股權，於2010年將公司搬回台灣。

從光被動元件起家

轉入雷射這類光主動元件

股權結構重新洗牌，也牽動了威世波產品質變。由於與NEC的合作關係，威世波從最早期以分波器為主的光被動元件，開始跨入雷射這類光主動元件，並委由日本工廠生產；當NEC出清持股以後，威世波開始尋找成本較為低廉的中國代工廠合作。

但早在將公司搬回台灣時，陳曉昇就意識到電信零組件未來勢必面臨中國企業強力競爭，因此同步進行市場調整，嘗試接觸一些因為服務政府機關而敏感度較高、較偏好「非紅供應鏈」的客戶，例如全球前三大網路安全公司、美系大型網通品牌等。

明確切分中國與非紅兩條產品線，意味著兩者並不互斥，「我們也不會挑客戶，台灣跟中國都有客戶在送樣驗證。」陳曉昇說，但在2018年美中貿易戰後，陳曉昇看見地緣政治的衝擊，以及中國在光通訊上的快速崛起，決定切入當時中國還未發展的雷射模組，並開始積極尋求外部資金，以便擴大投資帶動公司轉型，「我覺得，威世波要有自己的位置。」

這段期間，陳曉昇不放棄任何可能的合作機會，因而得以在2023年初，全世界都因為ChatGPT橫空出世而重視AI資料中心成長性時，與正文相遇。

正文負責投資產能

威世波持續開發新技術

身為老牌網通廠的正文，具有完整的產線與相當規模的產能，與持續開發技術但走輕資產路線的威世波恰好互補，「正文願意為客戶投資產能，我們也能為正文帶來更多客戶。」陳曉昇解釋。

自2023年獲得正文產能、2024年6月取得正文投資，讓威世波能無後顧之憂地全力投入研發。在連續波雷射（CW Laser）這項輝達高度重視的光通訊技術上，威世波正積極在市場標配的70毫瓦雷射晶片基礎上，持續往400毫瓦功率前進，以確保下一代資料中心訊號的傳輸量與穩定性。

有了正文承諾擴增產能，威世波也能更有實力爭取更多客戶。今年第一季，威世波受惠於AI資料中心、光通訊元件需求擴大，以及成為正文新供應商的雙重效益下，營收達2.27億元歷史新高成績，較去年同期成長逾100％。

對於光通訊技術的未來發展，陳鴻文與陳曉昇具有高度共識，「銅線傳導高頻訊號的能耐已經接近極限，一旦傳輸速度到1.6兆位元（1.6 Tbps）就無法負荷。」陳鴻文說。

陳曉昇立刻補充，「希望威世波與正文合作之後，可以推出1.6兆位元的（光通訊）解決方案。」在光通訊模組群雄並起之際，搶下一席之地。

高密度分波多工：使不同波長的光束，在單一光纖內同時傳播、並且不會相互干擾。

威世波董事長陳曉昇指出，光通訊需求提升，以及成為正文新供應商，是今年第一季成長的主因。

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