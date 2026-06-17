一場火燒車意外 加速華德動能安全轉型路！車王電小金雞憑啥打贏陸車廠奪單？

撰文‧曹悅華

一年前一場火燒車意外，讓國內電動巴士一哥，不惜砸下3千萬元也要加速安全改革。

華德動能非但沒掉單，還在去年轉虧為盈，又在今年打敗中國廠進軍墨西哥，它有什麼能耐？

回想起一年前那場事故，華德動能董事長蔡裕慶依舊餘悸猶存。

2025年6月，一輛電動公車突然在台北市故障起火，車身迅速陷入火海。

「儘管並未造成傷亡，仍燒出民眾對電動巴士的疑慮。」一名業內高層直言。身為國內市占最高、又是事故車製造商，華德動能首當其衝。

但事發一年過後，這家由汽車電子零組件大廠車王電持股6成的電巴製造商，不但沒被擊垮，甚至迎來營運高峰。2025年，華德動能營收突破20億元，創下歷史新高，並成功轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）1.33元；今年第一季營收更逼近9億元，EPS幾乎追平去年全年。儼然已是車王電旗下「小金雞」的華德動能，預計第三季於創新板掛牌上市。

同業分析，華德動能持續獲得顧客青睞，是因為當下沒有迴避事故與賠償責任，還全面升級車輛安全。

蔡裕慶接受本刊專訪時回憶，當天徹夜召開會議，工程團隊調出後台數據，從電池維修紀錄到製造履歷逐一追查，最終發現，「導火線」竟是一顆不起眼的螺絲。

原來，該輛車在進行換代維修過程中，固定電池的螺絲未完全鎖固，電流持續流經接點，引發燃燒。

積極提升車體行車安全

「這絕對是我們的錯！」蔡裕慶釐清問題後，當場下令立即針對數百輛車全面體檢，加速提升車體安全。

2026年6月，《今周刊》實地造訪華德動能位於台中的智慧製造基地，目睹了一場特殊測試。

現場人員以攝氏1200度高溫火焰直接對巴士底盤「加熱」，只見自家塗抹特殊耐燃材質的地板，連續承受15分鐘烈焰後，另一側溫度仍維持在人類可觸摸範圍；反觀「對照組」一般底盤，兩分鐘就被火燒穿。「這是全球首見的安全設計。」蔡裕慶數度用手實測。

其實，包含此項技術在內的「多層安全防護艙」，早在2年前便開始研發，一場火燒車意外，讓導入時程由今年底提前至年初。

除了耐燃地板，華德動能軟體事業處副總鄭旭峰指出，目前新車採用經過驗證的中國製磷酸鐵鋰電池，但在電池包內增設氣體感測器，當系統偵測到可能引發燃燒的氫氧化合物濃度異常升高時，便會自動開啟洩壓閥並啟動降溫機制。

層層防護的代價，是每輛新車造價高出至少10萬元，且成本全部自行吸收，以今年預計交付3百輛新車計算，等於侵蝕3千萬元獲利；但蔡裕慶堅持，這是爭取客戶信任、穩住市占第一的必要動作。

在蔡裕慶眼中，華德最大的優勢是垂直整合能力。由華德負責整車設計與系統整合；車王電子掌握關鍵零組件製造。從投入組裝到完成測試，華德只需10天就能完成一輛電動巴士，相較同業動輒一個月以上的製造週期，速度至少快上3倍。

走進華德生產線，十多台機械手臂正在焊接車身骨架；塗裝區裡，機器人花半小時即可完成整車噴塗。

安全升級但價格不漲，再加上交貨效率，讓華德在火燒車意外一個月後，仍陸續拿下首都、大都會客運合計85輛新車訂單。

能快速客製化的軟硬體整合能力，也成為華德打進日本與北美市場的利器。

成功打進日本、北美市場

2019年，華德獲得日本五大商社之一的住友商事投資，累積賣出近百輛電動巴士在日本九州、東京等地運行，市占率僅次於中國電動車大廠比亞迪，下一步更將進軍關西的大阪與神戶。

更讓蔡裕慶引以為傲的是，華德在日本並沒有常駐維修人員，而是靠即時監控系統，協助排除問題；迄今零事故也切中日本客運業追求穩定的需求。

除了日本，華德今年也首度跨入北美市場，將與墨西哥大型汽車集團合作，由華德提供三電系統、整車設計與技術輸出，當地夥伴則負責組裝與市場拓展。

蔡裕慶透露，這件合作案談了超過兩年，過程中，對方也曾接觸中國車廠，但始終無法滿足客製化需求，對方最終選擇與華德合作。

對以規模化量產見長的中國車廠而言，數十至數百輛訂單不足以改變既有設計；華德正好能發揮垂直整合與客製化優勢。「我們不可能只靠價格跟中國競爭，而是要靠服務取勝。」蔡裕慶說。

墨西哥市場明年有望達數百輛規模。對蔡裕慶而言，這不只是新訂單來源，更是降低對台灣市場8成依賴政府補助的重要一步，「我們得分散風險，及早卡位國際市場。」

身兼車王電、華德動能董事長的蔡裕慶（右）認為，垂直整合是躋身國內電巴一哥、打國際盃的最大優勢。

華德動能今年甫推出的耐燃地板，面對15分鐘、高達1200度的火焰測試，仍未被燒穿。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1535期)

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