在國立大學畢業、中央機關上班 一夕間履歷全變「台獨」？朱敬一揭打壓內幕

文．蘇芳禾

日前總統賴清德出訪遭中國打壓，在野黨卻要求賴清德檢討政策。「如果台灣官員謹言慎行，就不會碰上這種麻煩？」對此，前駐世界貿易組織（WTO）代表、中研院院士朱敬一週二（6/16）以3個親身案例表示，中國對台灣的打壓並非只針對特定政治人物，而是連「國立」、「中央」、「台灣」等字眼都不放過。 朱敬一指出，要檢討賴清德總統的立場、政策、施政，都可以，但是千萬不要藉此而合理化「老共打壓」。

賴總統日前出訪友邦史瓦帝尼王國，中國卻以經濟脅迫施壓塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等3國，臨時取消飛航許可，導致出訪臨時取消。不過最後賴政府出奇招，最終在5月2日搭乘史國專機，順利完成出訪。

國民黨主席鄭麗文則是批評，究其根源，是賴政府整個兩岸論述嚴重錯誤，呼籲民進黨政府盡快沉澱、全面檢討、調整步伐。

只要在這些單位工作求學 通通是「台獨」

對此，前駐世界貿易組織（WTO）代表、中研院院士在臉書指出，前一陣子總統賴清德出訪非洲受阻，是因中國要求友邦禁止我國班機通航。事件引發國內討論，也有人要求賴清德檢討政策，彷彿只要台灣官員謹言慎行，就能避免中國施壓。他認為，「這樣的說法忽略了中國長期以來對台灣無所不在的政治打壓。」

朱敬一回憶，2016年他出任駐WTO大使後不久，曾被WTO秘書長要求修改時任司法院大法官羅昌發的履歷，原因是中國不滿履歷中出現「國立台灣大學教授」、「司法院大法官」與「中央研究院」等字眼，認為台灣不是國家，不能有「國立」、不能有憲法，也不能有「中央」機構。

朱敬一強調，羅昌發並非政治人物，也不是所謂「務實台獨工作者」，中國卻連這種基本履歷都要干預，等於要求台灣上百萬國立大學畢業生都得改學歷、改履歷。

朱敬一指出，用白話文說：凡是在「國立」或「中央」機構任職的，都踩到老共的紅線。「國立」、「中央」等字，都不可以出現，堅持用這些字，就是不承認中國是祖國，就是台獨。

中國打壓不斷 連自稱TPKM都不行

朱敬一分享的第二段經驗則發生在WTO會議中。他回憶，台灣在WTO的全名為「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」，公文縮寫為TPKM，但中國不願聽到「Taiwan」字樣，也不滿代表團使用TPKM。某次台灣年輕秘書在會議中以「TPKM believes that」發言時，遭中國代表當場打斷，要求改稱「Chinese Taipei」。

朱敬一說，當時他的裁示是「絕對不可以」，並要求往後主詞一律改用全稱，完整念出「Separate Custom Territory of Taiwan Penghu, Kinmen and Matsu」，「我就是要唸他們不希望我們唸的字，你把 Taiwan 還要大聲一點唸！」

連請柬、信頭都要管 朱敬一竟然靠「酒標」突圍

第三段故事，則是中國連名片、請柬、信頭都要管，有一回台灣代表處曾在瑞士舉辦蘭花展，邀請卡上因空間有限寫下「Mission of Taiwan」，卻遭中國向瑞士外交部檢舉，指稱違反一中原則。

朱敬一表示，該活動只是單純展示台灣蘭花，與政治無關，卻仍遭中國放大處理；後來他乾脆將外交贈禮酒標設計為「Mission of Taiwan to the WTO」，並幽默表示，若中國要怪罪，只能說貼酒標的法國酒莊是「務實台獨工作者」。

朱敬一強調，檢討賴清德的政策與施政當然可以，但不能因此合理化中國打壓。從他的經驗來看，中國並非只針對台灣總統出訪，而是連文件上的「國立」、「中央」、「台灣」都要審查。他最後也刻意註明，自己是「中央」研究院特聘研究員、「國立」台灣大學經濟系教授，並曾任「台灣」駐WTO大使3年。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

職場霸凌新法7月上路！下班回LINE、工作滿手還再加…最容易踩的「7條紅線」：不給發言也是霸凌

史上最少冬雨、梅雨季遲到...2300萬人為何能無感度過「大旱」？解密串起全台水庫的幕後功臣

台達電(2308)太貴買不下手？華新(1605)、光寶科(2301)、華城(1519)...13檔電力黑馬買誰最賺？這檔訂單排到2028年

0050、00405A、00919、00981A、00403A…10檔ETF下殺更瘋搶，我該買誰好？「易漲抗跌」選它

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】