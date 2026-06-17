伊朗人口9200萬人 台經濟規模卻是它3倍多！謝金河：不對稱的國力競賽、要用經濟力看國力

文．謝金河

笑看波斯灣風雲：不對稱的國家力競賽，川普總統宣布簽下14點美伊和解備忘錄，油價𣊬間大幅下跌，WTI一度跌破80美元，各國鬆了一口氣，股市紛紛上漲⋯⋯

美以聯合突擊伊朗，並且斬首最高領導人哈米尼，但這個突擊並沒有像先前突擊委內瑞拉，生擒馬杜洛那麼順利。伊朗封鎖荷姆斯海峽，造成油價飆漲，也對全球經濟帶來極大威脅。辜朝明先生認為伊朗是影響2026年世界經濟最好的變數！我比較沒有那麼悲觀。

首先是這次伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價到119美元左右就沒有衝過去，如果到150，或是200，300美元，對世界可能造成重傷害，但這個情況沒有發生。看起來美國調動全球石油供應發揮很大力量，美國戰備儲油降到3.4億桶新低。

另一個很核心的問題是全球忽略了每一個國家的經濟力。伊朗乍看是一個很大的國家，但經濟總量只有3002.9億美元，攻擊伊朗的以色列人口大約1000萬，比起伊朗的9200萬人，只能算是小國，但以色列的經濟總量7398.4億美元，是伊朗的一倍多，論人口，伊朗是大國，以色列是小國，但論經濟力，以色列是大國，伊朗是小國。

林毅夫最喜歡說中國經濟將超過美國，說的是經濟總值，今年美國32.8兆美元，中國20.85兆美元，雙方仍然有一段距離。台灣一直被視為是小國，不過我們的經濟總量9767.6億美元，在全球排行22，已經不算小。拿來跟伊朗比，台灣的經濟體是伊朗的3倍多，我一直以為委內瑞拉是大國，仔細看經濟總值只有1113億美元，只是小國。

我把幾個集權獨裁國家看一下，古巴只有2019.9億美元，北韓只有266億美元，阿富汗只有196.6億美元⋯⋯如果把中國，俄羅斯除外，台灣的經濟體量是全球獨裁國家的總和。

像伊朗掌握荷姆茲海峽，聲量大，但中東最大國是沙烏地阿拉伯，這個國際家經濟總值1.39兆美元，股市規模2.66兆美元，這才是大國，卡達的人口不多，但經濟總量2174億美元，也有一定的實力。

用經濟力來看一個國家的實力，及一場衝突對世界的影響，也許大家不會那麼恐懼。伊朗仍有革命衞隊的餘波盪漾，但實質影響力沒有那麼大！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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