桃園變全球AI新重鎮！台達電、台光電、英業達…兆元宴7成台廠在此 拆AI伺服器魔毯之旅

撰文‧今周刊編輯團隊

「兆元宴」這個新名詞，這兩年在台灣科技圈快速流傳。

它指的是輝達創辦人黃仁勳來台時，邀集台灣供應鏈夥伴共聚一堂的飯局。若只看餐桌，這不過是一場企業宴會；但若攤開座上賓名單，看到的其實是台灣AI供應鏈的縮影。

AI伺服器所需的晶片、載板、PCB、電源、散熱、機構件、系統組裝與物流出貨，幾乎都能在這張餐桌上找到對應企業。

更值得注意的是，這些企業除了靠近輝達，也非常靠近桃園。最新一場兆元宴中，超過20家與會企業，有高達7成在桃園設有生產或重要營運據點。

這個比例提醒外界，談AI供應鏈時，不能只看新竹的晶片、台北的總部，還要看桃園這座長年承接台灣製造重量的城市。

桃園的優勢，不是一家明星企業，而是一整片厚實的製造腹地。這裡有全台最多的工業區，聚集54萬餘名工廠員工，一年創造4.48兆元工廠營收，其中科技相關產業貢獻近6成。

從龜山、蘆竹、桃園、八德，到中壢、平鎮、楊梅、觀音、龍潭，桃園不是單點式的科技園區，而是一條條彼此相連的產業廊帶。

近期大廠投資，也讓這股趨勢更加明顯。大訊在八德美超微科技園區內的第四期新廠動工，將成為大訊在台最大生產線；CCL大廠台光電斥資27.8億元在觀音購入廠房與土地；英業達則在大溪投資32.75億元，擴充AI伺服器產能。這些投資共同指向同一件事：AI正在桃園拉動一整條製造與基礎設施投資鏈。

若把一台AI伺服器拆開來看，桃園的角色更清楚。龜山有欣興、台達電、健策，蘆竹有南電、華通，中壢有金像電，平鎮有中華精測與健鼎，觀音有台光電，龍潭則有先進封測與PCB供應鏈。

載板、PCB、電源、散熱與機構件，在桃園各區形成綿密網絡，最後匯向龜山的廣達與雲達、蘆竹的鴻佰、大溪的英業達、八德的美超微科技園區等系統廠。

當零組件被組成伺服器與機櫃後，再往大園、蘆竹與桃園機場周邊物流節點移動，進入自貿港與航空貨運站，銜接貨機航班飛往全球資料中心。對高單價、交期緊、重視快速通關與空運出貨的AI伺服器來說，桃園幾乎等於把產線推到國門旁邊。

這正是桃園不同於其他製造重鎮之處。它不只靠近機場，也在機場之前，先形成一個上游零組件、下游系統組裝與航空物流快速匯合的「AI一小時生態圈」。

許多關鍵供應鏈據點到主要系統廠，或到桃園機場貨運腹地，車程大多落在一小時內。這種距離，對需要快速協同、快速出貨的AI供應鏈而言，本身就是競爭力。

桃園被AI重新看見，其實不是一夕之間。從石化、紡織、食品、電子、PCB、伺服器到半導體相關供應鏈，台灣不同階段的產業演進，都在桃園留下痕跡。它像一座縮小版台灣，山線、海線、農地、工廠、住宅、機場與新市鎮同時存在。

但桃園的考驗，也在於這種複雜性。AI帶來的不是單一新產業，而是既有製造體系的再分工；它要求土地、水電、交通、人才、物流與生活機能同步升級。桃園既要工廠，也要居住；既要產值，也要環境；既要全球供應鏈效率，也要地方生活秩序。

桃園在AI時代的機會，不是用生活交換產值，而是讓產業升級帶動城市升級。它未必站在聚光燈最中央，卻可能是台灣AI供應鏈能快速集結、組裝與出海的關鍵腹地。

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