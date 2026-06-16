Space X上市被說史上最大龐氏騙局 為何投資人爭相投入？謝金河揭關鍵

文．謝金河

面對價值重新定價的新時代！台灣董事恊會的蔡鴻青先生最近又提出一套新理論，他提到台股市值逾5兆美元，但一個市場兩個世界，有六成的企業面臨市值衰退與獲利衰退的壓力，他點出問題，但這個現象和他在2020年前後提出台積電「一個人的武林」如出一轍，台積電迄今依然壯大，但是很多人沒有看到台積電背後龐大的供應鏈。

世界正加快速度變化，12日馬斯克的Space X上市，每股承銷價135美元，收盤160.59美元，市值來到2.1兆美元，幾乎和Tsmc ADR市值旗鼓相當。Space X是新成立不久的新公司，今年首季營收46.9億美元，虧損42.76億美元，如果不是馬斯克的公司，一般人看到這份財務報告，恐怕會退避三舍，但投資人對馬斯克有高度信心，連諾貝爾經濟學獎得主克魯曼都跳出來示警，認為這是史上最大的龐氏騙局，但投資人仍爭相投入。

這是世界對價值的重新定價，接下來的Anthropocene上市一樣會很賣座！世界繼續向前奔馳，掉隊的會一直淘汰。最近尹衍樑先生逝世，大家都很懷念他。我想到2017年尹先生把36.16%的中國大潤發（高鑫零售）以低於市價24.14%賣給阿里巴巴，之後股價一度漲到13.42港元，最近居然跌到1.08港元。

蔡衍明先生的媒體最喜歡說台灣的內需不行，其實中國旺旺從13.1跌到3.95港元。頻創上市新低紀錄，可以想見中國那麼大的市場，內需也使不上力。

最近遠百退出中國市場，最後的根據地成都也收了，最近才驚覺面臨交棒壓力的徐旭東先生旗下8家上市公司，市值居然不及一家元大金。很多傳統產業都面臨轉型陣痛，只有勇於改革，創新，並且迎接AI新時代的企業才能翻身。

蔡鴻青先生的六成市值衰退或營收，獲利的企業，如果只是坐在地上嘆氣，只有面臨被大時代淘汰的命運。

這次COMPUTEX展，很多傳產中小企業老闆親自到展場，他們去送樣，努力接單，這才是真正的生命力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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