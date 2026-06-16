SpaceX掛牌首日市值衝2.1兆美元！吳宗信拆「中國喊射20萬顆衛星」真實目的

文．鄭鴻達

世界首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX（SPCX），周五（6/12）以每股135美元正式掛牌上市，首日收盤價達160.95 美元，總市值衝上2.1兆美元。 國家太空中心（TASA）主任吳宗信指出，SpaceX的Starlink產業鏈有逾50%由台灣出發，SpaceX上市台灣供應鏈將同步受益，昇達科、華通、啟碁等廠商早已嵌入供應鏈核心，SpaceX近期更悄派團隊來台確認合作關係。 對於中國申請20萬顆衛星頻軌，吳宗信拆解距期限2030年僅剩4年、每年須發射5萬顆，「以中國火箭發射能力，根本是不可能的事」。他研判中國真實目的是搶占頻譜與軌道位置，且在非紅供應鏈原則下，台灣太空產業鏈地位「應該是相當安全的」。 中華電信董事長簡志誠則指出，以往台灣使用衛星多靠合資或租用，緊急狀況難以全面掌控，因此中華電信去年已投資一顆完全自主掌控的同步軌道衛星，預計今年年底正式運作。 簡志誠也說明，若低軌主權衛星要全天候覆蓋台灣至少需300顆，財務壓力極大，高軌同步衛星「幾十億到100億台幣就可以做到」，是現階段較可行的選項。

在周日（6/14）播出的節目《數字台灣》，以「全球星際爭霸 台灣太空新紀元」為主題，由財信傳媒集團董事長謝金河主持，邀請吳宗信、簡志誠座談SpaceX、低軌衛星產業鏈等議題。

TASA十三年磨一劍！ 福衛八號掌握光學遙測核心技術

談到國內衛星發展，吳宗信說明，「齊柏林衛星」即福衛八號，是預計2031年前部署8顆的系列計畫，將形成光學遙測星系。他說，衛星在560公里高空拍攝地球，影像解析度可達70公分，一般轎車清晰可辨。

吳宗信也說明，此計畫橫跨2019至2031年共13年，國家投入約80億元，「現在做的是從0到1的基礎建立。」

吳宗信表示，福衛五號曾有失焦問題，成為重要教訓，因此福衛八號在光學酬載方面花大量心力反覆調教。去年11月29日升空後，今年農曆年前成功取得首批影像，包括淡江大橋及高雄興達港，成像「crystal clear（清澈透明）」，代表台灣已完全掌握太空光學酬載的核心技術。

吳宗信說明，衛星可分為「酬載」與「本體」兩部分，前者負責拍照、通訊等功能，後者為衛星平台結構。他表示，台灣在本體技術已相當到位，可接近百分之百自製，整體計畫參與人員逾150位，他本人也曾於2022年親自擔任計畫主持人達半年。

Starlink逾5成產業鏈來自台灣 SpaceX上市台灣同步受益

對於SpaceX IPO，吳宗信透露，當年有朋友在SpaceX工作時，曾問馬斯克何時上市，得到的回答是「登陸火星之後才上市」。他直言，如今加上AI浪潮，SpaceX終於決定出手，背後是Starlink近千萬訂戶撐起的現金流，「每人每年約4萬台幣，光訂閱收入就有4000億台幣。」

吳宗信強調，Starlink產業鏈超過50%由台灣出發，SpaceX上市台灣將同步受益。

中國申請20萬顆衛星頻軌？ 吳宗信打臉：占位置用的、「根本不可能」

對於中國申請20萬顆衛星頻軌，吳宗信以簡單算術拆解表示，距期限2030年僅剩4年、每年須發射5萬顆，「以中國的火箭發射能力，根本是不可能的事」。他認為中國的真實目的，是大量申請、占頻譜、搶軌道位置。

吳宗信指出，台灣目前已在Starlink、亞馬遜、OneWeb供應鏈中扮演要角，但多屬零散元件供應商。他估算，若要擁有「主權衛星」估計需約300顆，單一國家財務壓力極大，建議聯合4至5個理念相近、工業能力強的國家共同分攤。

吳宗信認為，台日太空合作是賴清德總統念茲在茲的方向，日本總理高市早苗在就任前、約2025年來台時，曾公開對賴總統表示，台日太空合作未來應更加緊密，「有些工作現在正在進行中。」

低軌衛星從OEM到ODM 吳宗信建議輔導緯創、仁寶升級帶動產業鏈

吳宗信也建議，台灣低軌衛星相關企業應朝ODM方向發展，輔導緯創、仁寶等大型EMS廠商建立系統整合能力，帶動整條產業鏈升級。

吳宗信強調，衛星產業關鍵不是永遠做OEM，是要做ODM，有完整ODM生態系，台灣研究機構與大學的研發能量才有價值，對社會提供的工作品質也才夠高。

對於SpaceX市值上看1.8兆美元，謝金河問其對財務前景看法，吳宗信笑稱「太空是無限的，股價當然也是無限」，他也指出阿提米斯登月計畫幾乎完全仰賴SpaceX，因此對其前景「樂觀其成」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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