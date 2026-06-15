00407A 1張1萬「不配息再投入」 複製009816賺錢模式？楊倩琳提點還有1優勢

文．邱鈺庭 整理

台股近期震盪加劇，讓6月募集的ETF反而擁有建倉的好機會，其中，有兩檔主動式ETF正在募集，包括00407A（主動凱基台灣）以及00408A（主動第一金優股息）。 凱基投信過往推出的凱基台灣TOP 50ETF（009816），是不配息再投入的市值型ETF，現在再發行首檔不配息台股主動式ETF 00407A，讓市場備受關注。 小資理財教主楊倩琳表示，00407A兩大特色分別是「主動選股」，以及「不配息再投入」，讓資產可以一路滾、一路長大。主動選股追求資本利得，不配息讓收益持續留在基金中滾動， 兩種力量疊加之下，有機會讓成長動能與時間複利持續放大。

四貸同堂反映市場過熱

財經專家指出，今年以來在AI熱潮帶動下，全球股市持續走強，吸引大量資金湧入市場，部分投資人甚至出現所謂「四貸同堂」現象，也就是同時利用房貸、信貸、車貸及融資等槓桿資金投入股市。隨著市場漲幅擴大，近期出現去槓桿化現象，導致股市短線震盪加劇，但也有助於消化過熱籌碼。

在此背景下，6月募集中的ETF反而被視為這波修正的受惠者。盤點6月募集的ETF共有7檔，包括4檔海外股票型、2檔國內股票型及1檔債券型ETF。率先開跑的是野村全球稀土與關鍵資源（009821）；目前正在募集的則有主動凱基台灣（00407A）、群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）；接下來還有國泰收益非投等債（00990B）、聯邦美國金融創新（009825）以及主動第一金優股息（00408A）將陸續接棒募集。

市場看好台股的原因

財經專家分析，在台股基本面沒有明顯改變的情況下，近期回檔有助於修正股價與均線之間過大的乖離，讓市場重新回到較健康的節奏，也為後續行情累積更穩固的上漲基礎。

主動凱基台灣（00407A）ETF研究團隊則表示，受惠AI需求持續成長，台灣今年外銷訂單續創同期新高，經濟成長率預估達7.7%，顯示人工智慧所帶動的實體經濟效益正逐漸反映在外銷表現上，相關供應鏈仍具成長動能，市場對後市看法依舊偏多。

不過，研究團隊也提醒，現階段股市仍處於高檔震盪格局，投資人應避免追高殺低，可依自身風險承受能力採取分批布局策略，以降低市場波動帶來的影響。

00407A兩大特色：「主動選股」、「不配息再投入」

小資理財教主Dr.Selena(楊倩琳博士)在臉書表示，面對市場劇烈震盪，許多投資人難免感到不安。但市場大漲時，看到的是獲利；市場大跌時，看到的往往是機會。因為每一次修正，其實都是資金重新洗牌的開始。

楊倩琳指出，00407A是最近很有特色的一檔ETF，包含兩大特色，分別是「主動選股」，以及「不配息再投入」。希望讓資產可以一路滾、一路長大。主動選股追求資本利得，不配息讓收益持續留在基金中滾動， 兩種力量疊加之下，有機會讓成長動能與時間複利持續放大。

楊倩琳表示，00407A目前正值募集期間，如果市場因短期利空出現回檔， 反而有機會以較低成本建立部位。對長期投資人來說，市場下跌不一定是壞消息， 有時反而是降低建倉成本、布局未來成長機會的時刻。

6月掛牌ETF一覽表

00407A基本資料

基金發行價格：新台幣10元（募集期間）

基金募集期間：6月4日至6月10日

預計掛牌上市日：預計於6月24日正式掛牌上市（實際日期將於獲主管機關核准成立後公告）

經理費（年）：0.75%

保管費（年）：0.035%

收益分配：不分配

00407A成分股

00408A發行價10元，6/24 至6/30募集

另外，00408A將於6/24 至6/30募集，發行價10元，採取報酬與股息雙收策略，提供投資人參與下半年台股行情投資新選擇。

00408A經理人張正中表示，00408A是以台灣市值前 500 大企業為主要投資範圍，採主動管理機制，從獲利成長性、股利穩定度與現金殖利率等面向篩選個股，打造同時兼具成長與收益特性的投資組合。

張正中說明，以兼顧成長與收益的觀點，下半年投資配置預計鎖定 AI、半導體與高階電子零組件等相關類股為核心，主要佈局巨樹領先優勢與穩健獲利能力的龍頭企業，如台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）等，產業配置上，主要看好電子零組件、半導體與電腦周邊等，兼顧投資報酬與投組殖利率，是參與下半年台股成長動能與股息收益的工具。

00408A基本資料

基金發行價格：新台幣10元

基金募集期間：6月24日至6月30日

經理費（年）：0.75%

保管費（年）：0.035%

收益分配：季配息，基金成立日起滿60日(含)後，有收益平準金

成分股：第一金台股趨勢優股息主動式ETF經理人張正中表示，下半年投資配置預計鎖定 AI、半導體與高階電子零組件等相關類股為核心，主要佈局巨樹領先優勢與穩健獲利能力的龍頭企業，如台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）等；產業配置則看好電子零組件、半導體與電腦周邊等，兼顧投資報酬與投組殖利率，是參與下半年台股成長動能與股息收益的工具。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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