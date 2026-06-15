台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

文．周靖璞

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。財經主持人、「基金小姐姐」詹璇依認為，這一波多頭與過去台積電「一個人的武林」截然不同，面對高檔震盪， 只要維持在季線以上，都算健康修正。此時投資人想進場，詹璇依建議不宜短時間all-in，透過長期定期定額留在市場上。

台股護國神山變群山

「戴維斯雙擊」創造倍數級上漲

台股於5/20突破4萬點，從3萬點到4萬點僅花短短4個月。回顧歷史，台股從12682點到2萬點足足花了35年時間；從2萬點到3萬點縮短至33個月，這種上漲行情令許多投資人憂喜參半，,加上社群討論度、融資熱度不斷攀升，不少投資人開始有「擦鞋童理論」危機意識。(註：當街頭擦鞋童都在熱烈討論股票、報明牌，代表市場情緒過熱。)

詹璇依認為，從護國神山台積電（2330）每季法說會數據，可證明台股漲幅是實打實的行情。在AI晶片與先進製程需求帶動下，台積電第一季淡季不淡，法人預估2026全年EPS有機會挑戰100元，若估25倍本益比，股價上看2500元。加上當前盤勢已非「一個人的武林」，雖台積電漲1點貢獻大盤權重約8點，但觀察元大台灣50（0050），今年成分股中其餘「49個朋友」平均漲幅超越台積電，資金在記憶體、被動元件、載板、矽光子及CoWoS等AI相關供應鏈之間輪動，形成「護國群山」齊步向上態勢。

詹璇依指出，從經濟數據來看，台灣上市櫃公司第一季整體獲利突破1.3兆元，4月份外銷訂單創新高，年增率皆呈現雙位數強勁增長。第一季出口年增高達50%，GDP增長率13%，表現相當亮眼，再度證實是有實質獲利支撐。此外，美國四大雲端服務供應商（CSP）不斷上調AI資本支出，從原先預估7500億美元一路追加，明年預測值更達到1.1兆美元 。這場科技巨頭軍備競賽並未歇息，而這些資本支出最終都會化為訂單灌入台灣半導體與伺服器代工廠，例如：鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等「老AI」企業，毛利率已從過去代工時期的「毛三到四」提升至13%到14%。

詹璇依認為，當企業EPS不斷調升、本益比自然下降，進而吸引資金持續湧入，這種價格與基本面同步向上的「戴維斯雙擊」效應，正是台股維持在合理本益比23倍區間、沒有泡沫化危險主因 。

三明治族資金配置法

定期定額避免FOMO

詹璇依也提醒，儘管長期趨勢向上，投資人仍須具備風險意識。台股6月至7月正值除權息旺季，大盤因指數蒸發承受賣壓屬正常現象，第三季美國選舉前夕常會進入相對高檔震盪休息期。若是在4萬點以上才被FOMO（錯失恐懼症）情緒驅使進場的新手投資人，未曾經歷2020年疫情股災、2008年金融海嘯等大型修正，有可能第三季須承受短期波動心理考驗。

對於30至40歲三明治族群，若手頭有一筆100萬元資金，此時最忌盲目「All In」 。 詹璇依建議，高點進場最佳策略是將資金分成15至20等份，拉高每月定期定額扣款金額（如月扣6萬至10萬），在一年至一年半內將資金分批佈局 。她補充，定期定額核心初衷是「微笑曲線」，高點進場從微笑曲線的左側最高點開始扣款，過程中必然會經歷回檔與低谷，此時唯有堅持扣款平攤成本，才能在景氣回升時迎來右側獲利。

在資產配置上，詹璇依建議採取「地區分散」，一部分配置被動追蹤大盤指數的市值型商品，台股可選擇0050（元大台灣50）或006208（富邦台50）、00923（群益台灣ESG低碳）等，緊跟台灣半導體主旋律，或選擇美股大盤如SPY（SPDR標準普爾500指數ETF）、SOX（費城半導體指數）；另一部分建議搭配全球型主動式或ETF，全球型配置好處在於跨國掌握美、韓、日等核心科技巨頭（如美光、三星）成長超額報酬，避免雞蛋放同一籃子。

詹璇依補充，高點投資底氣來自健全財務後盾，在投入市場前，先備好緊急預備金，一般小資族至少保留6個月生活費，而家庭負擔較重、每月支出可能達5萬至6萬的三明治家庭，建議保留50萬元緊急預備金在獨立帳戶中，確保生活不因市場短期波動而變得拮据。

金管會逐步放寬主動式ETF成分股上限至25%的「台積電條款」新制，以及外國債券納入質押擔保品，是否會成為點燃台股推升的下一個引擎？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。https://lihi2.me/1jNMd

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本文授權自今周刊，原文見此。

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