1年1次撿便宜！「9折平價宅」無仲介費、自備款5年免息分期 台灣金聯案源怎麼來？

撰文‧周靖璞

近年來政府透過選擇性信用管制、房地合一稅等政策，希望為房市降溫，但對許多首購族而言，距離真正能負擔的價格仍有一段距離。台灣金聯資產管理公司連續16年推出的「平價住宅」，標榜低於市價的優質物件，提供產權清楚、絕無海砂屋、絕無輻射屋、絕無事故屋的四大保證，有助緩解年輕人的成家壓力。

台灣金聯是什麼公司？

許多人第一次聽到台灣金聯，常誤以為是房地產開發商或仲介公司。事實上，台灣金聯的成立背景與台灣金融改革息息相關。

台灣金聯董事長宮文萍指出，2000年前後，台灣金融機構的不良放款比率一度高達7%以上，政府為協助銀行處理大量不良債權，因此於2001年成立「台灣金聯資產管理公司」，由33家銀行共同投資，其中公股持股超過八成，肩負處理金融機構不良資產任務。

隨不良放款比率逐漸下降至正常水準，台灣金聯也開始轉型。在處理不良債權過程中取得的不動產，尤其是住宅產品成為後來「平價住宅」計畫起點，並獲得主管機關財政部支持，成為每年批次銷售的常態性政策。

平價住宅為何能比市價便宜？

平價住宅案源，除早期由金聯承受的物件外，主要轉為積極由法拍市場中標購 。宮文萍表示，為確保足夠空間可「讓利給民眾」，台灣金聯基本上會等到法院引導進入「第三拍」左右才會評估進場，因此時價格通常已顯著低於市價。內部更嚴格遵守標購價必須低於市價10%以上原則。

宮文萍補充，之所以堅持低於市價10%以上才投標，是因台灣金聯推出的平價住宅，售價大約落在市價的92折（即便宜8%） 。這中間約2%至3%的微薄利潤差額，必須用來支付基礎修繕、代書費及各項行政行政規費，公股企業配合政策「與民利導」的本質。

公股背書的四大保證

一般民眾不敢輕易踏入法拍市場，主因產權不清或買到結構受損建築。為消除民眾疑慮，台灣金聯法務與工程團隊，在房屋上架前會先做好兩大核心工作：第一是「產權清理」，即便是法院不點交的案件，也會由內部法務團隊透過法律程序將佔用人、租用人清理乾淨，確保產權無瑕疵後才移轉給買主。

第二則是「基礎修繕」。因每位買主對家的想像不同，台灣金聯不會採取「精裝修」路線，但團隊會把所有隱蔽處的基礎工程做到最好，包括：地磚重鋪、全室油漆粉刷、浴室整套翻新，以及最關鍵的壁癌、漏水與管線汰換。宮文萍表示，目前合約中更提供明確半年防水保固，未來甚至研擬延長至一年 。

台灣金聯祭出「四大保證」與費用全免福利，拉出民眾向一般民間仲介購買的差距。

四大保證：產權清楚、無海砂屋、無輻射屋、無事故屋（凶宅）。若事後發現有任何疏漏，公股事業承諾「無條件買回」。

周邊費用全免：免去買賣雙方常見的2%至3%仲介費，且代書費一律由台灣金聯負擔，為買方省下數十萬元的隱形成本 。

「週年慶」採抽籤制 2成款項可5年免利息攤還

平價住宅的銷售模式不採常態性隨時看房，而是如同百貨公司「週年慶」一般，固定在每年農曆年後（約3月至4月期間）限時舉辦一個月。在活動期內，台灣金聯會全面開放全台約100戶物件，於週末派駐同仁在現場提供實地賞屋。民眾除透過官網環景錄影線上賞屋、預約實體看房外，只要在活動結束前登記即可。為杜絕投資客套利，活動嚴格限制一人只能登記一戶，且規定買下後必須自用、不可出租 。

若單一物件出現複數民眾登記，台灣金聯將一律採取公平「抽籤制」決定正取與備取順序，與登記先後順序無關 。宮文萍：「今年3月的中籤率約5%，往年在熱門區域的整體中籤率甚至更低。」

房貸部分，由於台灣金聯股東結構為公股行庫，每年活動期間都會提供專案房貸。針對自備款不足年輕首購族，推出「分期延後付款」政策：民眾可將售價中的2成款項，向台灣金聯申請分5年（共60期）免利息延後繳付。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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