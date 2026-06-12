貿聯-KY(3665)股價50→3010！輕鬆砸9億美元併購星大廠 謝金河：看見台灣競爭力

撰文‧謝金河

台灣企業的奮進之路！9日台股大跌，連接線大廠貿聯發布重訊，宣布以8.5億美元現金及5000萬美元價金，從Blackstone手上全資收購在新加坡的Interplex Datacom，這個決策對貿聯未來發展可能帶來很大的力道。

這次台北COMPUTEX展，我特別到貿聯的場子去學習，正好梁華哲董事長夫婦都在場。我們話匣子一開，回想2013年的往事，那年我們組團去矽谷，獲得允許進入Tesla的生產線參觀，不過，只能有16個人，這等於是我們有20多個人不能進入Tesla參觀。

這帶給我們很大的困擾，後來我們請求梁董事長夫人協助，不能進入特斯拉產線的人去看貿聯美國廠，也試駕特斯拉電動車，梁董夫人特別請我們在矽谷的餐廳吃晚餐。那個時候，貿聯是連接器廠，股價在50元左右，市值，規模都不大。

經過十幾年的發展，如今貿聯在AI供應鏈扮演重要角色，股價一度漲到3010元，市值達5872億元，貿聯已經搖身變成國際級企業，這次輕鬆掏出9億美元現金完成併購，也可以看出台灣的企業隨著市值大增，競爭力正扶搖直上。

這次在電腦展，貿聯展現更強大的企圖心，從電源，線束到光通訊，我們在現場看到電源線組到機櫃匯流排，貿聯展現全球連接架構領頭大廠的研發實力，更推動Nvidia Edge Ai的高效落地，也為未來的資料中心朝向更低延遲，更強算力，築起更堅實的底層硬體基地。

這次為我導覧的Mike Lin先生特別把拆解的光通訊架構完整為我做了說明，我特別請教貿聯的Fiber Array Unit(FAU)跟誰合作？答案是日本的SenKo！這是今年CPO最重要的一哩路。FAU讓光通訊直接導進晶片內，並直接封裝在晶片上，這也是台積電未來重要的一個拼圖。

最近大立光異軍突起，原來是台積電交付給上詮，波若威的任務不如預期，台積電直接找大立光接手，也造成大立光股價大漲。過去不太受矚目的大立光股東大會，這次成為媒體追逐的焦點。

我在COMPUTEX展場看到台灣無窮的生命力，過去台北COMPUTEX展是邊陲，如今成為世界的核心。台灣的民眾擠爆展場，每個人都求知若渴，這是精進的力量。甚至很多中小企業也來現場送樣，大家都想在Ai的軍備競技場得到一席之地，這也是台灣奮進的力量。

本文授權自今周刊，原文見此。

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