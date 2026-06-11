Siri AI來了 蘋果軟硬兼施iPhone迎換機潮！鴻海、大立光、台積電…10檔蘋概股蓄勢待發

撰文‧龔招健

為期5天的2026年蘋果全球開發者大會於台北時間6月9日凌晨1時登場，迎來外界期待已久的Siri、Apple Intelligence等重磅軟體AI升級，相關概念股值得留意。

歷來最盛大的台北國際電腦展（COMPUTEX）已落幕，緊接著登場的是6月9日至13日（台灣時間）的蘋果全球開發者大會（WWDC），這也是蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）卸任前補強AI應用缺口、力挽果粉信心的重要大秀。儘管蘋果股價短期未受激勵，但進入第三季之後，隨著蘋果iPhone等新產品發表，相關台廠營運可望受惠。

今年WWDC揭示新一代Apple Intelligence，以Apple Foundation Models為核心，並與Google Gemini技術合作，除了強化雲計算，也支援邊緣運算，結合Siri AI導入個人情境理解，具備跨App執行任務、螢幕感知（理解螢幕文字與圖像）能力，可即時搜尋全球網路資料，協助用戶查詢活動資訊、規劃路線、搜尋照片等，彰顯蘋果「以使用者體驗為中心」的AI策略。

硬體規格隨軟體升級

鴻海先衝鋒 鴻準量能動起來

此外，Siri AI將文書處理與Mail、Messages，以及第三方App深度整合，能模仿使用者溝通風格產生草稿，提供寫作建議與自動校對，甚至可支援用戶自訂語速與表達力，提升聽寫的準確率。

蘋果本次更新iOS 27，則是強調底層效能與日常使用體驗的全面優化，例如，iPhone/iPad的App啟動速度最多提升30％，新照片載入速度最快可提升70％，iPad外接儲存傳輸速率最快可增加五倍，並將中央處理器的「任務排程器」優化延伸至iPhone 11，新舊機用戶的使用體驗同步提升。

蘋果這次也發表macOS 27 Golden Gate，重點包括更一致的工具列、更清楚的側邊欄結構等，同時將搜尋基礎架構與Apple Intelligence整合，提升Mac在生產力與AI工作流程中的角色。

由於硬體規格一定會跟著軟體升級，國內蘋概股也可望受惠。其中，長期獨家代工蘋果高階手機的鴻海（2317）即被認為是主要受惠廠商之一。鴻海股價近期一度大漲突破3百元，除了受惠AI伺服器組裝代工大商機，部分就是提前反映這個預期。

蘋果通常在每年的9月中旬發表iPhone新機，屆時市場預購量若超乎預期，對鴻海將是大利多。此外，和碩（4938）負責組裝代工部分中低階iPhone手機，也有機會受惠。

鴻海集團旗下的鴻準（2354），是金屬機殼製造龍頭廠，依集團內垂直整合分工，長期負責代工iPhone手機金屬機殼與中框，在高階iPhone機型供應鏈中占有重要地位；但公司近年營運陷入低潮，今年第一季營收、獲利均較去年衰退，股價長期在低檔整理，甚至低於淨值，近期成交量明顯增加，低接風險應有限。

鴻準近年積極轉型，為筆電、伺服器及車用產品提供散熱解決方案，並運用其金屬加工與壓鑄技術，開發電動車結構件、機器人骨架與關節零組件，市場傳出已打入蘋果機器人供應鏈，但需要更多時間觀察能否明顯貢獻獲利。

iPhone所需要的印刷電路板（PCB），主要由華通（2313）及鴻海旗下的臻鼎-KY（4958）供應。在低軌衛星、AI伺服器等題材帶動下，兩檔股價今年來大幅上漲，宜等拉回整理後酌量布局。

除鴻海集團、和碩、華通之外，獨家代工蘋果高階晶片的台積電（2330），及大立光（3008）、玉晶光（3406）等手機鏡頭供應商，可望受惠iPhone換機潮，逢拉回找買點。

圖/今周刊

換機潮預期帶動台廠

台積電、大立光夯 逢回布局

至於市場傳聞已久的首款iPhone折疊手機，在這一次的主題演講中並未觸及，外界預期最快在今年九月發表，但可能今年底才開始正式銷售，其關鍵零組件為軸承，與蘋果在軸承方面長期密切合作的新日興（3376），是其主要供應商之一。由於市場高度期待折疊iPhone的登場亮相，新日興股價已提前大幅反映，近期在兩百多元整理。

蘋果折疊手機的推出，明顯落後於三星、華為等主要競爭對手，這也是新日興去年及今年第一季營運持續低迷的原因之一。下半年若蘋果如預期推出折疊手機上市，且市場反應熱烈，銷售優於預期，新日興下半年到明年的業績，可望大幅成長，有機會啟動新一波行情。

石英晶體與振盪器是電子產品能精準運作的「計時器」或「節拍器」，晶技（3042）為國內龍頭，具備高頻產品小型化的研發實力，長期供貨蘋果，隨著新iPhone提升AI運算與高速通訊傳輸，需要更穩定、低延遲的石英元件，晶技是否在此明顯受惠，同樣值得觀察。

本文授權自今周刊，原文見此。

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