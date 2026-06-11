楊金龍喊房市管制「就到這裡」！營建股逾10檔先漲停 新青安2.0婚育宅能貸1500萬？月底定案

撰文‧鄭鴻達

央行總裁楊金龍周三(6/10)到立院備詢，對於立委關心當今股市熱絡、房市冷清，關心6/18登場的第二季央行理監事會議的「選擇性信用管制措施」走向。 楊金龍答詢時回應：「選擇性信用管制到目前為止，事實上是『就到這裡』」。 這番「金龍鼓勵」在台股周三震盪之際，營建類股逆勢走強，包括京城（2524）、聯上發（2537）、永信建（5508）、冠德（2520）、海悅（2348）、國建（2501）等個股盤中漲停，類股整體漲幅逾4%，成為盤面資金焦點。 對於立委詢問將在7月底屆期的「新青安」方案後續，以及是否可能考慮對婚育家庭貸款額度上限，從1000萬提升到1200萬或1500萬？ 財政部長莊翠雲答詢時透露提升額度上限「或許是可以考慮的方向」，並表示新青安屆期後後續如何執行，財政部仍在聽取各界意見，同時與各部會討論，並預期在6月底前提出完整方案，向各界說明。

相信魏哲家、明年買新家 莊翠雲曝新青安後續6月底揭曉

近期台股持續熱絡，相對的，在央行嚴控資金水位、提出數波選擇性信用管制後，房市持續冷清。立法院財政委員會周三審查央行相關預算，並邀楊金龍、莊翠雲等官員備詢。

國民黨立委林德福質詢時，引用坊間「相信魏哲家（台積電董事長）、明年買新家」順口溜，形容近期台股熱絡情形，並表示許多民眾延後買房需求，將資金投入股市，形成「股市熱絡、房市冷清」的狀況。

林德福接著詢問是否放寬新青安方案限制條件，或轉型為全民首購安心成家政策？

莊翠雲指出，新青安貸款方案主要目標，還是在協助無自有住宅房屋民眾購屋自住，至於目前新青安方案在7月31日屆期，後續如何執行，財政部也在聽取各界意見，也邀集相關部會討論。

莊翠雲說，財政部會從民眾需求、金融市場、房地產市場等多面向考慮後提出方案，希望是在6月底前提出完整方案，然後再向社會各界說明。

新青安2.0婚育家庭貸款額度1500萬？莊翠雲：是可考慮方向

民進黨立委李坤城質詢也提到，目前新青安方案首購族貸款額度上限為1000萬元，他詢問對於婚育家庭的額度上限，是否可能提高到1200萬或1500萬？

莊翠雲表示「這或許是可以考慮的方向」，因婚育家庭或許需要的（住房）面積會比較大，所以這是一個考慮的方案，對此建議會納入參考。她重申，當後續措施有結果時，會向社會大眾完整報告。

央行理監事會議6/18登場，楊金龍：選擇性信用管制「就到這裡」

林德福質詢時也詢問，央行是否會重演選擇性信用管制？基於央行理監事會議10天內，所有理事進入緘默期規範，楊金龍僅簡單回應表示，「我想到目前為止，選擇性信用管制到目前為止，事實上是『就到這裡』」。

林德福也談到，近期台股出現有民眾「四貸同堂」情形，資金大幅流向股市，甚至許多年輕人跑去當沖，因此關切股市走勢若下滑所引發的擔憂。

楊金龍說明，據他了解金管會有在密切注意流向股市的資金，至於近期股市的修正，他認為「是健康的」，股市不能「只是上，沒有下」。

對於國民黨立委李彥秀也關心台股系統性風險，楊金龍答詢時坦言，與以前相比，目前資源跑到股市去的速度「比較快」，但他認為目前距離系統性風險「還差很遠」，但還是需要密切注意。

若通膨破2%警戒線？ 楊金龍：符合這條件宜預防性升息

李彥秀接著關切當通膨若突破2%警戒線，央行是會採取「預防性升息」，或等待通膨發生後再升息？楊金龍回應，央行將於在6/18的理監事會議中，就相關情勢進行周延討論，並依據國內外經濟金融情勢做出決策。

楊金龍說明，兩作法各有適用情境，他解釋若預期在未來半年通膨都在2%以上，形成民眾與企業的預期，則「採取預防性升息較為適當」，也有助降低後續政策調整成本。但他也表示，若通膨只是短期且預期會快速回落，則「不一定需提前採取貨幣緊縮措施」。

楊金龍補充，究竟是要採取事前或事後升息，仍須看國際環境變化，以及整體經濟前景而定。

本文授權自今周刊，原文見此。

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